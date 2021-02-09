Дэнни Макаскилл не из тех, кто избегает трудностей. Когда он не занят съемками видео со сложнейшими трюками, такими как Gymnasium и Imaginate , Дэнни пытается справиться со сложнейшими рельефами, опасными трассами, на которых схождение с курса даже на миллиметр грозит печальным исходом.

Когда речь зашла о вдохновении для нового проекта, запертый в Шотландии на протяжении большей части 2020 года Дэнни был вынужден присмотреться к привычным домашним пейзажам. К счастью для Дэнни, в британской столице маунтинбайка много возможностей.

Так родился его новый фильм The Slabs. В фильме, снятом на его родном острове Скай, Дэнни проезжает по Дабх-Слэбс — спуску длиной в 500 метров по открытой каменной плите, обычно привлекающей альпинистов и скалолазов. В захватывающем видео мы наблюдаем, как гонщик и велосипед летят с горы в буквальном смысле на грани, а малейшая ошибка может обернуться жестким падением.

Перед тем как прочесть наше интервью с Дэнни, в котором он рассказывает о своей идее, возможных неудачах и планах на будущее, посмотри новый фильм райдера:

Привет, Дэнни! Кажется, это пока самый сложный твой фильм. Что вдохновило тебя на этот проект?

Я, как и многие другие, не ожидал, что 2020 год приведет к срыву всех моих планов и поездок. В первые несколько месяцев ограничений я занимался самостоятельно, проводил огромное количество часов на своем электровелосипеде или перепрыгивал на байке через деревянные палеты во дворе дома. Когда ограничения начали отменять, мы решили пойти и попробовать снять несколько фильмов — если сможем, конечно. Я решил, что для начала стоит присмотреться к местной природе.

В фильме Дэнни ездил по грани — в прямом и переносном смысле © Dave Mackison 01 / 03

Я ведь с острова Скай, так что у меня было несколько идей для видео, которые можно было снять прямо там. Я слышал о мистических Дабх-Слэбс — плитах в самом сердце хребта Куиллин. О них мне рассказывали друзья-альпинисты. Они находятся в дальней части острова, до которой добраться можно только на лодке или за четыре часа пешком. Сначала мы отправились туда на электровелосипедах, чтобы просто посмотреть.

Место по-настоящему впечатляет! Ты стоишь в самом сердце хребта Куиллин, вокруг тебя — почти полный обзор на 270°, а внизу — потрясающее озеро Дэнни Макаскилл trialbiking

Дабх-Слэбс — это хорошо известный маршрут для восхождений. Альпинисты используют его, чтобы добраться до хребта Куиллин. Хребет представляет собой длинный, устойчивый голый кусок скалы, который возвышается над озером Лох-Коруиск. Я хотел подняться и посмотреть, есть ли там какой-нибудь маршрут, по которому можно проехать наверх или, наоборот, стоит начать с верхней точки и спуститься вниз. Я отправился исследовать это место с друзьями, а после, пару недель спустя, мы подловили такую погоду, которая позволила бы мне ехать по этому маршруту.

Сложно было найти дорогу вниз?

Еще бы! Сначала мы подошли к основанию плит: там перед тобой возвышается огромный камень под углом примерно 60°. Это выглядит очень пугающе. Последнее видео действительно было снято на грани возможностей — моих и моего байка. Реально прямо на самом пределе!

Самые сложные участки горы располагались под углом 60° © Dave Mackison

В один момент я думал, что может и не смогу спуститься до самого подножья. Мы всё же решили подняться и посмотреть, как выглядят эти плиты, — вдруг я смогу найти крутой маршрут для спуска. Чем выше мы поднимались, тем более впечатляющим местом казались Дабх-Слэбс. Ты стоишь в самом сердце хребта Куиллин, вокруг тебя — почти полный обзор на 270°, а внизу — потрясающее озеро.

Дэнни заранее наметил маршрут для спуска по поверхности скалы © Dave Mackison

Обычно маунтинбайкеры идут по отрезку одиночной трассы. Иногда на холме может быть несколько трасс, и ты на ходу решаешь, куда поедешь дальше. Спуск по плитам можно сравнить со свободой катания на лыжах или сноуборде, где ты постоянно можешь выбирать разные трассы.

Мы постарались выбрать самый захватывающий маршрут. Мне хотелось проехать прямо по краю обрыва, поэтому мы пешком отправились исследовать потенциальные линии спуска. Я много сомневался, смогу ли проехать по ним и насколько это будет безопасно. Я же не могу тренироваться заранее со всякими веревками, как альпинисты, например, так что выходит что-то вроде фри-соло восхождения.

А сам спуск оправдал твои ожидания?

Дэнни наслаждается видом на вершине Дабх-Слэбс © Dave Mackison

Когда мы наконец добрались до места старта с командой, делать первые кадры было очень круто. Мы пытались снять первый длинный кадр с гоночного дрона — вы можете увидеть его в фильме. И вот тогда я подумал: «Что ж, это точно сработает».

Спуск по плитам можно сравнить со свободой катания на лыжах или сноуборде, где ты постоянно можешь выбирать разные трассы Дэнни Макаскилл trialbiking

Еще мне очень понравился первый опыт съемки с гоночного дрона: у нас получилось сделать действительно динамичные кадры. Очень круто, что нам удалось запечатлеть вид в самом начале, но, к сожалению, во время съемок один из наших дронов упал. Обычно гоночные дроны постоянно выходят из строя, но в целом с ними все бывает в порядке. Но мы ведь были в горах, поэтому дрон разбился и упал с соседней скалы высотой 90 метров. Вместе с ним пропал и отснятый за первые полтора часа материал.

Кажется, что права на ошибку у тебя просто не было. Были ли еще какие-то опасные ситуации?

Права на ошибку почти не было © Dave Mackison

В итоге вместо одного дня съемок на горе нам пришлось провести два. Мы смогли заснять прохождение нескольких маршрутов, о которых я думал в самый первый день. Но ближе к концу дня появилось облако, так что до последней плиты мы не добрались — начался дождь. Я честно попытался доехать до самого подножья, мои друзья были в шоке. Я потерял контроль над байком примерно в 45 метрах от подножья. К счастью, все закончилось хорошо. Не могу сказать, что я испугался, но, думаю, моим друзьям было не очень приятно за этим наблюдать.

Я едва контролировал ситуацию. Сцепление, тормоза — все было на пределе Дэнни Макаскилл trialbiking Пришлось ждать очередного погодного окна. Через пару недель нам удалось организовать заброску на рыбацкой лодке, чтобы добраться до места. В тот раз я получил несколько прототипов шин Continental, над которыми работали Athertons. Резина этих протекторов была мягче, и я очень хотел опробовать их на склонах Куиллин. Погода была получше, а с этими новыми шинами у меня получилось проехать по всем маршрутам, которые я запланировал. Да и чувствовал я себя гораздо увереннее. Я даже смог преодолеть нижнюю плиту, что, вероятно, было моим самым безумным поступком на байке. Мне понравились проезды, хотя я едва контролировал ситуацию. Сцепление, тормоза — все было на пределе. Но испытать все это было потрясающе. Пришлось ли тебе настраивать байк как-то по-другому?

Дэнни переделал свой трейл-байк Santa Cruz 5010 для съемок © Dave Mackison

Я раздумывал над тем, какой байк использовать. Большинство предпочло бы спуститься на даунхильном велосипеде или байке для фрирайда. Также было круто, что во время спуска у меня была возможность выполнить несколько триальных трюков. На своем байке Santa Cruz 5010 я чувствую себя достаточно уверенно: это небольшой по современным меркам велосипед с ходом задней вилки 130 мм. Вперед я поставил вилку побольше, чтобы поднять эту часть. Еще впереди я установил несколько 220-миллиметровых тормозных дисков Magura, чтобы у байка была большая тормозная способность, а я не потерял управление. В остальном это была стандартная конфигурация байка. В итоге оказалось, что велосипед идеально подходил под эту задачу. Было приятно и легко подниматься в гору. Это означало, что я все ещё могу немного поиграться и выполнить парочку триальных трюков.

Сложный ландшафт местности означал, что трюки будут сведены к минимуму © Dave Mackison

Оглядываясь назад, я хотел бы, может быть, попробовать прыгать чуть выше. С другой стороны, допускать ошибок на плитах попросту нельзя, иначе это закончится плачевно. Поэтому может показаться, что я выполняю очень мало трюков. Я просто пытался все время держать ситуацию под контролем. Мне хотелось быть уверенным в том, что я смогу безопасно спуститься.

Есть ли в планах покорение новых горных вершин?

На Дабх-Слэбс обычно собираются альпинисты и скалолазы © Dave Mackison

Как я сказал в фильме, последние несколько лет меня действительно очень вдохновляют альпинисты и скалолазы. Я смотрю много видео ребят со всего мира, которые постоянно пробуют что-то новое.