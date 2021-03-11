10 главных снимков Дениса Клеро

Есть кадры, один лишь взгляд на которые перехватывает дыхание и заставляет ладони потеть. В случае с фотографиями, демонстрирующими красоту экстремального спорта, за ними всегда скрыты тысячи часов плодотворной работы и оттачивания мастерства до идеала. Герои этих снимков восхищают, а истории их создания часто так и остаются неизвестными. Один из главных чародеев, работающих над созданием таких фото-шедевров – Денис Клеро . Мы поговорили с ним, чтобы узнать об обратной стороне творения главных работ в его карьере.

Дистанционный полёт с Колесниковым

Полёт Алексея Колесникова © Denis Klero

Эта фотография с участием Алексея Колесникова была сделана подмосковном в городе Коломна в 2009 году. Фишка её заключается в том, что камера и фотограф находятся на высоте порядка 12 метров. Известно, что райдеры в мото-фристайле исполняют трюки на огромной высоте. Но сложность была в том, что у нас не было вышки. Поэтому мы решили импровизировать и делать необычные кадры.

Я предложил: «Давайте поставим рядом два кикера, два трамплина и два приземления. А Лёха и ещё один райдер Кирилл Гаврилов будут прыгать одновременно». По задумке, Кирилл должен был прыгать прямо, подняв правую руку вверх для того, чтоб была возможность сфотографировать Алексея сбоку. Фотоаппарат, при этом, был прикреплён скотчем. А я находился внизу, держа в руках радио-синхронизатор.

В момент, когда оба райдера пролетают рядом, а Лёша Колесникова выполняет трюк, я нажимаю на синхронизатор и фотоаппарат начинает работать. Естественно, я использовал функцию мульти-съёмки и потом выбрал удачный кадр. Понятно, что эта затея была довольно опасной и для фотоаппарата, и для атлетов. Но учитывая, что Кириллу нужно было просто прыгнуть прямо, всё получилось, все остались живы: фотоаппарат и Кирюха. К слову, Фотоаппарат не слетел во время приземления, что удивительно.

Парк «Вишнёвого» периода

Парк «Вишнёвого» периода © Denis Klero

На фото атлет Red Bull Павел «Вишнёвый» Алёхин . На переднем плане у нас изображён классический макет для диорам, сделанный мной и Пашей Сухоруковым. Причём динозавров я купил в «Детском мире». Я часто люблю использовать пространственную перспективу. Большие предметы мы ставим на задний план, вещи поменьше – на передний, и они таким образом выравниваются. Я люблю играть с размерами. Уменьшать большие, увеличивать маленькие и сочетать их.

Я решил пойти дальше и усложнить передний план, создав полностью искусственный пейзаж. А чтобы было совсем интересно, я решил изменить эпоху и добавил туда динозавриков. И итоге: никакого использования Photoshop, всё снято натурально и одним кадром.

Айс-кросс в музее

Red Bull Crashed Ice в музее © Denis Klero

Многие знают советского художника-скульптора Александра Дейнека. У него есть целая серия скульптур с классическими видами спорта, где атлетичные мужчины и женщины демонстрируют различные дисциплины. Мы решили продолжить эту серию, но сделать фото – всё-таки я фотограф, а не скульптор. Для того чтобы получилась эта картинка, мы попросили атлетов изобразить изобрази типичное сражение на льду: падение, обгон, борьбу корпусом. А для того, скульптуры получили бронзовый цвет, мы поручили художникам покрыть краской спортсменов с ног до головы.

Это изображение состоит из нескольких компонентов. Райдеров мы сняли на подиуме, но я решил, чтоб они не должны просто стоять в комнате, а сделать статую музейным экспонатом. Я выполнил небольшой коллаж, взял гонщиков, сфотографировал отдельно бабушку, наложил фон, и получилось, что ребята находятся в музее вместе с другими экспонатами.

Кардио-триал

Кардио-триал © Denis Klero

Это совсем недавняя фотка, снята этой зимой. Она демонстрирует вело-дисциплину – триал. Для того чтобы сделать этот снимок, у моего друга на даче мы специально взяли полеты и сделали из них подиумы. Прямо на горке мы соорудили эту временную конструкцию ради одной фотографии. В чем фишка этого снимка? Мы знаем, что вело триал – это прыжки с какого-то объекта на объект, такой себе велосипедный паркур. Я специально попросил атлета прыгать определенным образом, чтобы у нас на длинной выдержке получилась кардиограмма.

В чем философия кадра? Спорт, движение, экшн – это жизнь Денис Клеро Свет он по сути чертил своим телом. К голове райдера был прикреплен обычный фонарик, которые используют туристы. Своим телом на длинной выдержке он рисовал эту линию. Вновь, никакого использования Photoshop, всё снято одним кадром. Когда наступил ключевой момент, я бахнул вспышкой, зажглись дымовые шашки и получился силуэт. В чем философия кадра? Спорт, движение, экшн – это жизнь. Если присмотреться, то до исполнения трюка – прямая линии и после исполнения трюка, тоже. Атлет живёт только во время исполнения трюка.

Мотофристайл по-русски

Мотофристайл по-русски © Denis Klero

В 2009 году вместе с Алексеем Колесниковым я решил изобразить стереотип о России: матрёшка, водка, балалайка, медведь, шапка. Эдакая фотография-шутка, демонстрирующая как русский атлет едет зимой на тренировку на санях и упряжкой с лошадью. Это самоирония над стереотипами, которые распространены в мире. Правда, здесь есть немного Photoshop. Связано это с тем, что Алексей не может так управлять лошадью, как это изображено. Поэтому, я совместил два кадра. На первом Алексей изображает, как он быстро едет на лошади, сидя на санях. Для второго кадра мы попросили хозяина лошади погонять животное. В результате я соединил два этих снимка и такая история.

Флэтленд «Олимпийского» размаха

Флэтленд «Олимпийского» размаха © Denis Klero

Этого спота больше не существует – это крыша бассейна в спорткомплекс «Олимпийский». Вот это отражение на крыше – это огни спорткомплекса. Мы специально пошли в такую дождливую погоду для того, чтобы крыша была влажной и у нас появились эти огненные отражения. Для Антона Евстифеева, который специализируется на BMX-фристайл, а не на флэтленде, это место было вообще не пригодно для катания. Он мог сделать какой-то классический парковый трюк: Tailwhip или Footjam. Мы всё это попробовали, но эти трюки мне не понравились, как фотографу. Я его попросил сделать что-то из флэтленда, самое простенькое. Флэтленд здесь очень хорошо смотрелся, ну и Антоха здесь постарался – для фото ему удалось выполнить небольшой проезд.

Скейтбординг на воде

Скейтбординг по водной глади © Denis Klero

Этот кадр был сделан в 2020 году с участием атлета Red Bull Ксении Маричевой . Фишка этого фото заключается в том, что Ксюша делает трюк на воде. Если присмотреться, видна гладь воды. Причём это не тонкий слой воды на каком-то бетоне или асфальте – этот трюк сделан посреди довольно глубокого озера. Чтобы воплотить в реальность задуманное, мы соорудили специальный стол размером два на два метра. Конструкцию погрузили его в воду таким образом, оставив двух сантиметровый слой над ней, чтобы во время съёмки была видна идеальная гладь. В то же время, во время выполнения трюка летели брызги, а у Ксюши была возможность щёлкнуть и сделать Kickflip.

Спидвей на озере Байкал

Спидвей на озере Байкал © Denis Klero

Это фото было сделано в 2016 году на озере Байкал при участии многократного чемпиона мира по ледовому спидвею Даниила Иванова . Снимали мы с вертолёта с дроном. Тогда не было маленьких мобильных дронов, они были в основном самодельными. Мы из Иркутска специально заказали специалистов для нескольких фоток. Я убедил Вадима, менеджера проекта, что это будет выглядеть очень прикольно. Я представлял в голове, как будет смотреться ледовый спидвей сверху. Эта чёткая, круглая история. Сделали этот кадр, еще один, и не прогадали. Получилось даже круче, чем я задумывал.

Испытание Эверестом

Испытание Эверестом © Denis Klero

Это Валера Розов и его рекордный прыжок с массива Эверест. Чтобы попасть на точку съемки, а я находился на месте приземления спортсмена, мне пришлось подняться на высоту 6100 м. Мы потратили примерно три недели для акклиматизации. Последнюю ночь перед событием, мы провели на высоте 6,1 км. Переночевав, мы пошли на точку приземления, поскольку лагерь находился в одном км от точки приземления.

Какой гонорар? Спустите меня обратно, я готов отдать весь свой заработок, чтобы мне помогли вернуться на равнину Денис Клеро

Мне было очень плохо. Я надевал горные ботинки, но они никак не могли согреть меня. У меня уже началась истерика. Я думал: «Какой гонорар? Спустите меня обратно, я готов отдать весь свой заработок, чтобы мне помогли вернуться на равнину». У меня максимально сильно замерзли конечности. Я никак не мог их отогреть, поэтому так извернулся, что засунул ноги в подмышки. Минут 30 я не мог их согреть, потом воткнул их в ботинки и стало полегче.

Я чувствовал себя настолько ужасно, что когда команда выдвинулась от лагеря на место приземления, все шли в связке по два человека. Все находились в одной системе и были привязаны веревкой друг к другу, потому что в горах были трещины. Мне было настолько безразлично, что я просто плёлся за группой. Мне было всё равно попаду я в разлом или нет. На такой высоте не пробежишь, никаких резких движений не сделаешь, потому что очень тяжело. Когда Валера приземлился, до него было метров 10, но я шёл до него минуты три. Я не мог даже подбежать к нему, настолько мне было плохо.

Дымный элемент

Дымный элемент © Denis Klero