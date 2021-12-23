«Лучшие друзья девушек - это бриллианты» – так говорила героиня несравненной Мерилин в культовом фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Ну а лучшие друзья атлетов, посвятивших себя экстремальным видам спорта, это, безусловно, фотографы и видеооператоры. Именно их кропотливая работа помогает огранить алмаз таланта спортсмена, фиксируя его достижения и создавая яркий медийный образ.

Денис Клеро , один из самых креативных российских экшн-фотографов, работает с атлетами из команды Red Bull. И к каждому из них находит свой подход.

Идея не возникает из ничего

Денис Клеро, фотограф, неоднократный победитель Red Bull Illume : «Поводы для съёмки могут быть самыми разными: иногда поступает запрос от компании, иногда я вижу какую-то интересную локацию и понимаю, что тут можно круто снять скейт, например. Иногда, при посещении музеев или просмотре фильмов, мне в фоновом режиме приходит в голову идея или сюжет. И тогда я думаю, кого из атлетов лучше всего снять в том или ином антураже».

Инопланетные рисунки дроном © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В 2021-ом году к семье атлетов Red Bull присоединился Роман Тиводар : молодой дрифтер, сумевший попасть в топ RDS и получить место в команде «Форвард Авто». Перед Денисом стояла задача: создать новичку яркое и разнообразное портфолио.

«Когда я ограничен брифом и дедлайном, нужно довольно быстро что-то придумать под конкретную задачу, устроить брэйншторм. Тогда я форсирую процесс: открываю разные творческие сайты, такие, как behance, pinterest, и просто начинаю смотреть всё подряд, разгоняя себя до такой степени, что сам начинаю генерить идеи. Также я не стесняюсь подмечать крутые фишки, которые были сняты в других фото-жанрах: лавстори, предметной или свадебной фотографии. И потом адаптирую их под задачи экшн-спорта.

Роман Тиводар и его рабочее место © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Для Ромы Тиводара мы придумали множество идей, так как нужно было создать портфолио, фотографии из которого можно использовать для публикаций в самых разных медиа. Например, официальные СМИ просят фотографии в более строгом, документальном стиле, а соцсети, наоборот, хотят яркие провокационные фотографии, которые будут цеплять тех, кто листает ленту».

Процесс подготовки: важные аспекты

После согласования идей наступает самый важный момент – момент тщательной подготовки съёмочного процесса. Локация, техника, тайминг и безопасность, всем этим также занимается фотограф, совместно с менеджером проекта.

Денис Клеро: «Если съёмка как-то связана с конкретной локацией, то локация диктует правила. Если есть идея, которая требует определённой локации, но я не могу снимать именно там, по каким-то причинам: дорого, далеко, невозможно согласовать график атлета, я использую фотошоп.

Игрушечные машинки © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Безусловно, есть определённые красные линии, которые я стараюсь не пересекать в поисках идей. В первую очередь, это безопасность атлета, ведь он полностью доверяет мне и делает то, что я прошу, во время фотосессии. Ну и, конечно, этическая сторона: я всегда думаю о том, чтобы не обидеть какую-то группу людей, не касаться тем, которые могут кого-либо оскорбить».

Материализация идеи: когда все довольны результатом

Денис Клеро: «Атлет обычно думает о том, не затрагивает ли эта идея каких-то его личных суеверий, насколько съёмка будет безопасной и как оценят результат фотосессии в комьюнити. Но, если идея понравилась, то мы находим компромисс, допиливаем её и снимаем. Редко так бывает, что идея не подходит, тогда я оставляю её в запасниках ждать своего часа. В случае с Ромой, мы довольно быстро всё согласовали, единственное, от чего он отказался, так это от съёмки на крыше машины: по его словам, это была плохая идея, так как крыша довольно слабенькая.

Из-за сложного спортивного графика Ромы съёмка растянулась на два этапа. Первый мы снимали в мае, во время соревнований по дрифту, поэтому самые энергозатратные и эффектные идеи не получилось реализовать, так как банально не хватило времени. Мы вернулись в Сочи в сентябре и провели ещё одну фотосессию.

Роман Тиводар © Denis Klero Для СМИ нужны фотографии в более строгом, документальном стиле, а соцсети хотят яркие, провокационные фотографии, которые будут цеплять Денис Клеро

Кадр с солнцем, по моей задумке, отсылает нас к корням дрифта. Мне хотелось подчеркнуть аналогию с флагом Японии. Чтобы снять в этой локации именно такой кадр, нам пришлось бы оказаться там в конкретное время года, да ещё и надеяться на идеальные погодные условия. Такой возможности у нас не было, поэтому я создал нужный эффект с помощью вспышек, ну и немного использовал современные технологии, чтобы довести фотографию до идеала.

Кадр с солнцем отсылает нас к корням дрифта © Denis Klero

В этой фотосессии я использовал технологию рисования дроном, которая ещё не так избита и очень эффектна. Кроме того, все эти нарисованные в небе фигуры придают атлету статус какого-то неземного супергероя, появляются космические мотивы, как будто он сошёл к нам из другой Галактики. Мы снимали ночью, в Красной Поляне, где специально выбрали тёмную парковку, чтобы не было паразитного света, как в городе. Я поставил камеру на длинную выдержку, повесил фонарик на дрон и запустил его рисовать. К съёмке дрифтера эта технология подошла идеально, так как у нас была возможность сделать довольно масштабные фото. Большая машина гармонично сочетается с большими фигурами, которые можно рисовать в небе с помощью дрона.

Технология рисования дроном ещё не так избита и очень эффектна © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Идея фотографии, на которой Рома разрывает себе рубашку, под которой комбинезон с логотипом Ред Булл, пришла мне давно. Это такое суперменское клише, и я всё ждал, когда в компании появится атлет, у которого будет экип с большим логотипом на груди - чтобы получился настоящий редбулльный супермен! Более того, эту идею я пробовал отснять раньше, с другим атлетом, но тогда чего-то не хватило. Та фотография так и лежит в архиве, так как снять на максимальном уровне то, что я хотел, не получилось. Сейчас же мне удалось реализовать свою задумку полностью, хотя было непросто убедить Рому надеть на себя рубашку, галстук и плащ».

Роман Тиводар в образе супергероя © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Смотри бэкстейдж видео с креативной фотосессии Дениса Клеро с Романом Тиводаром и черпай вдохновение из этого безудержного творческого процесса:

Как создавалось атлетское портфолио для Романа Тиводара