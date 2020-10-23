Как сделать рейл для трюков на скейтборде своими руками
© Geh Chee Minh
Важные советы по созданию важной фигуры, которая позволит тебе добиться прогресса в катании на доске.
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Путь каждого скейтбордиста начинается с ollie. А дальше, пропорционально времени, затраченному на тренировки, растёт и уровень трюков. И когда обратная сторона доски станет вытертой, а прогресс дойдет до безупречного выполнения базовых трюков – это означает, нужно сделать следующий шаг. Хорошо, если в твоём городе есть скейт-парк со множеством фигур, мини-рампой и рейлами. Но что делать, если современного спота попросту нет? Конечно же, построить фигуры своими руками. И проще всего начать его создание с рейла.
Со стальным, хорошенько отшлифованным рейлом можно поднять планку катания на скейтборде до нового уровня. Мы расскажем пошагово, как это сделать своими руками. Для строительства DIY-рейла тебе понадобятся такие материалы:
- A – стальная труба длиной 1,8 метра и диаметром 7,5 сантиметров.
- B – ножки высотой 30 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.
- C – стопы длиной 27 сантиметров и шириной 7,5 сантиметров.
СОВЕТ: возьми трубу, которая выдерживает удары и попадание дождя или влаги.
Возникает вопрос, где найти материалы и как собрать, не имея нужного инструмента? Не ломай голову, а лучше обратись в ближайшую мастерскую, где мастера со сварочным аппаратом смогут помочь тебе за сумму, эквивалентную далеко не всем деньгам в мире. Скорее всего, что нужную трубу ты сможешь найти тоже у них.
СОВЕТ: Покажи им это изображение. Эта диаграмма значительно снизит коммуникационный барьер.
Стоимость:
Не переплачивай, стоимость материалов с учётом работы не должна превышать 1000-1500 рублей. Не отчаивайся, если тебе назовут цену выше и постарайся найти мастерскую, которая выполнит всё по приемлемому ценнику. Не забывай, что многое зависит от твоей способности договариваться. Так что вместе с заказом ты можешь прокачать свои навыки ведения переговоров.
Как избежать ошибок?
К счастью, ты не испачкаешь руки во время сооружения этой конструкции. Но тебе нужно проконтролировать каждый этап сборки и сварки. Помни о важных моментах:
- Покажи видео, как скейтбордисты шлифуют поручни. Это поможет мастерам использовать этот опыт для более эффективного строительства.
- Убедись, что детали отрезаны согласно указанным выше размерам.
- Разумеется, рабочие мастерской могут предложить другие размеры, которые на их взгляд позволяет конструкции быть более устойчивой. Будь рассудительным. Убедись, что это действительно так.
- После сварки убедись, что на конструкции отсутствуют щели и микротрещинки. Попадание в них даже небольшого количества воды в конечном итоге приведёт к ржавчине, ухудшению качества или даже коррозии металла.
- Как только твой рейл будет готов, тебе нужно проверить качество выполнения работы. Захвати в мастерскую доску и не отходя от кассы выполни несколько базовых трюков, прежде чем загрузить рейл в грузовик. Не забудь натереть конструкцию воском или парафином. Это позволит доске скользить более плавно, не теряя скорость.