Путь каждого скейтбордиста начинается с ollie. А дальше, пропорционально времени, затраченному на тренировки, растёт и уровень трюков. И когда обратная сторона доски станет вытертой, а прогресс дойдет до безупречного выполнения базовых трюков – это означает, нужно сделать следующий шаг. Хорошо, если в твоём городе есть скейт-парк со множеством фигур, мини-рампой и рейлами. Но что делать, если современного спота попросту нет? Конечно же, построить фигуры своими руками. И проще всего начать его создание с рейла.

Со стальным, хорошенько отшлифованным рейлом можно поднять планку катания на скейтборде до нового уровня. Мы расскажем пошагово, как это сделать своими руками. Для строительства DIY-рейла тебе понадобятся такие материалы:

Как сделать рейл для трюков на скейтборде своими руками © Manish Dhumale

A – стальная труба длиной 1,8 метра и диаметром 7,5 сантиметров.

B – ножки высотой 30 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.

C – стопы длиной 27 сантиметров и шириной 7,5 сантиметров.

СОВЕТ : возьми трубу, которая выдерживает удары и попадание дождя или влаги.

Возникает вопрос, где найти материалы и как собрать, не имея нужного инструмента? Не ломай голову, а лучше обратись в ближайшую мастерскую, где мастера со сварочным аппаратом смогут помочь тебе за сумму, эквивалентную далеко не всем деньгам в мире. Скорее всего, что нужную трубу ты сможешь найти тоже у них.

СОВЕТ : Покажи им это изображение. Эта диаграмма значительно снизит коммуникационный барьер.

Стоимость:

Не переплачивай, стоимость материалов с учётом работы не должна превышать 1000-1500 рублей. Не отчаивайся, если тебе назовут цену выше и постарайся найти мастерскую, которая выполнит всё по приемлемому ценнику. Не забывай, что многое зависит от твоей способности договариваться. Так что вместе с заказом ты можешь прокачать свои навыки ведения переговоров.

Ориентируйся по этим размерам © Manish Dhumale

Как избежать ошибок?

К счастью, ты не испачкаешь руки во время сооружения этой конструкции. Но тебе нужно проконтролировать каждый этап сборки и сварки. Помни о важных моментах: