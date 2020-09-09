5 DIY-идей для повышения уровня катания

Создавать что-то своими руками – всегда приятное чувство, которое обычно называют «эффектом IKEA». А осознание того факта, что ты сделал что-то сам увеличивает ценность объекта. Но мы предлагаем тебе кое-что более интересное, чем сборка очередного книжного шкафа производства известного шведского бренда. На этот раз ты можешь сконструировать то, что поможет тебе улучшить свои навыки катания на скейтборде и сноуборде, продлить срок службы маунтинбайка или добавить удобства во время длительной поездки.

1. Мини-рампа

Мини-рампа идеально подходят для райдеров, независимо от их уровня катания на доске. Это именно то место, где опытные скейтбордисты могут разучить новые трюки, а новички смогут поставить базовое катание на доске. Но главное достоинство мини-рампы заключается в том, что ты можешь построить её у себя в гараже или даже на даче. Это делает её доступным средством, позволяющим повысить уровень твоего скейтбординга.

2. Автомобиль для тура

Превратить автомобиль в минивэн на котором ты сможешь отправиться в тур проще, чем ты думаешь. В интернете ты сможешь найти огромное количество видео, с множеством вариантом модернизации автомобиля с добавлением спального места. Некоторые из них могут быть дорогими и трудоёмкими. Но есть и вполне бюджетные варианты. Впрочем, вся суть подобной реконструкции авто сводится к тому, чтобы создать в нём плоскую деревянную платформу, пригодную для сна. Тем не менее, как только твои базовые потребности будут удовлетворены, ты можешь сосредоточиться на эстетике.

3. Доска для баланса

Доску для балансировки достаточно легко построить. А главное – она является эффективным элементом, позволяющим развить основные навыки силы и равновесия. Причём они пригодятся в любом виде спорта, связанном с доской. Стоя на неустойчивой поверхности, ты учишь своё тело реагировать и адаптироваться к неконтролируемым движениям.

Но не стоит тратить деньги на доску для баланса, произведённую известным брендом. Вместо этого ты легко можешь сделать свою собственную, используя кусок фанеры размером с доску для скейтборда и короткий кусок трубы из ПВХ. Более простой вариант представляет собой старую деку для скейтборда, которой ты можешь балансировать по двухлитровой бутылке.

4. Джиббинг без снега

Скажем сразу же, что этот способ повысить уровень катания подойдёт только опытным райдерам. Начинать кататься на сноуборде и лыжах однозначно нужно зимой, когда есть снег. Но если твой скилл близок в уверенному, ты можешь прокачать его во время межсезонья.

Причём трамплин, фанбокс и рейл ты можешь смастерить из подручных средств. Скользить к вылету ты можешь по астротурфингу, который нужно пропитать жидкостью для мытья посуды. Этот незамысловатый способ разгона позволит тебе набрать скорость, чтобы запрыгнуть на фигуру и не слетать с неё преждевременно.

5. Мойка велосипеда

Горные велосипеды созданы, чтобы быть испачканными, верно? Это правда, но после грязной тренировки важно отмыть велосипед, чтобы продлить ему жизнь. Возможно ты не знаешь об этом, но попадание пота на раму может способствовать разъеданию лака.