Виртуальный диджей-сет
© Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool
DJ Zozulya выступила на открытии виртуального корпуса ВШЭ.
3 мая Высшая Школа Экономики открыла виртуальную версию своего корпуса на Покровском бульваре. В разных частях комплекса, созданного на платформе игры Minecraft, прошли лекции от кураторов ВШЭ, выставки художников и выступление диджея Zozulya.
Выступление артистки прошло в формате домашнего DJ-сета, который транслировался в Minecraft-стриме.
DJ Zozulya лайв-сет
В начале марта DJ Zozulya стала победителем Чемпионата мира по диджеингу Red Bull 3Style.
«Minecraft НИУ ВШЭ» — совместный проект независимых студенческих организаций университета: sправедливость, Movement, HSE Alma Mater и других. По словам авторов, они хотели объединить студентов всех корпусов НИУ ВШЭ в сложный период самоизоляции и карантина.
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