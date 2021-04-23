Российские мастера горного бега Екатерина и Дмитрий Митяевы в пятый раз примут участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run , который в этом году запланирован на 9 мая. Мы решили узнать у них, где они побегут, как быстро планируют встретиться с автомобилем-финишем, к каким гонкам готовятся и что самое важное в подготовке к забегам.

Больше контента Wings for Life World Run 2021 Россия Смотреть мероприятие

Что для вас значит Wings for Life World Run?

Дима: У нас май всегда насыщен соревнованиями, поэтому Wings for Life World Run — это старт для души. Чтобы в нём побеждать, к нему нужно готовиться — бегать по шоссе. Мы же выходили за компанию — по горам. В этом году будет то же самое. Wings for Life World Run тем и хорош: не важно, где ты находишься; в любой точке мира — встал и побежал. Любой может скачать приложение , запустить его и поучаствовать в соревнованиях вместе со всем миром, где бы он сам ни находился , — и никакая пандемия этому не помешает.

Где вы побежите Wings for Life в этом году? Какой будет маршрут?

Дима: В этом году 9 мая мы будем в Приэльбрусье. И там ещё, возможно, будет местами снежно. В окружении потрясающих гор запустим приложение и побежим. Мы не настроены побеждать, а хотим получить наслаждение. Поэтому автомобиль-финиш, скорее всего, «нагонит» нас очень быстро (но мы продолжим бежать дальше в качестве тренировки). Маршрут будет по пересечённой местности, на высотах от 2000 до 3000 метров. Есть хорошая пологая дорога на водопады — возможно, по ней и побежим. Бежать будем примерно с темпом 4:30-5:00 мин/км. Мы с Катей способны бороться за высокие места и бежать быстрее, но нет цели соревноваться. Бег по шоссе нам неинтересен.

Почему важно участвовать в этом забеге?

Дима: Многие ребята из Trail Running School, которых мы тренируем, считают этот старт основным в сезоне и готовятся к нему основательно. Кроме спортивной составляющей, этот забег ещё и благотворительный: ты понимаешь, что с каждым шагом приносишь пользу, а не просто вышел пробежаться. Мы надеемся, что в этом году многие наши ученики внесут свой вклад и пробегут этот старт.

Катя: Wings for Life — отличный старт для проверки себя, на что ты готов. Можно участвовать каждый год и наблюдать за своим прогрессом. Это же так круто!

Расскажите про школу. Кто занимается? Как проходят тренировки?

Дима: У нас занимаются разные люди: кто-то бегает по горам, кто-то по шоссе, кто-то борется за призовые места. Тренируем дистанционно — наши ученики живут по разных городах России и в Европе. Видимся с ними только в тренировочных лагерях, которые проводим в горных районах.

Бег должен помогать улучшать качество жизни Катя: Дима тренирует мужчин, а я женщин. Так психологически проще работать. У нас индивидуальный подход к каждому: в начале мы набираем максимум информации об ученике — он проходит тесты, особенно важно на пульсовые зоны. Дима: Мы считаем, что бег должен помогать улучшать качество жизни. Многие забывают, что тренировки — это только часть успеха, нужно ещё правильно питаться и восстанавливаться. Важен комплексный подход. Не нужно гнаться за количеством тренировок, для начала нужно выстроить структуру, чтобы оставалось время на сон, на нерасторопное питание, на семью. Мы помогаем грамотно выстроить все эти процессы.

Екатерина Митяева © Denis Klero

Вы как-то говорили, что у вас есть правило «Ешь правильно, беги долго». Что нужно знать про правильное питание?

Дима: Это очень обширная тема. Отмечу, что многие недоедают белка, а это основной строительный материал. Нужно сдавать анализы, особенно при увеличении нагрузки, и делать акцент на белок. Исключаем быстрые углеводы. Мы делаем упор на клетчатку, едим много фруктов и овощей, пьём много жидкости. Многие не допивают. Человек будет себя хорошо чувствовать, но недостаток жидкости может плохо сказаться на качестве здоровья.

Что вы посоветуете по питанию перед стартом и во время гонки?

Катя: Это, на самом деле, очень важный момент, которому нужно уделить внимание. Если перед гонкой ты неправильно покушал — можно даже не финишировать.

Дима: Мы говорим сейчас о продолжительном беге. Здесь важно понимать, что у любого человека определённый процент жира, но, когда мы бежим, организм не использует жиры в качестве источника энергии, он использует углеводы. Поэтому последние три дня перед стартом количество углеводов увеличиваем — 400-800 граммов в сутки: это могут быть макароны из твёрдых сортов пшеницы, полба, киноа. А перед самим стартом можно добавить даже немного вредных, быстрых углеводов (картофель, выпечка, белый рис и др.) — самое главное, чтобы это была не жирная пища. А уже на самой гонке нужно питаться, не когда ты проголодаешься, а начинать уже с 15-ой минуты, и потом каждые 20 минут потреблять по 20-30 граммов углеводов: это могут быть какие-то напитки — например, Red Bull (можно выпустить газ и пить), энергетические гели, фруктовые пюре, изотоники. На пунктах питания обычно много фруктов, кексов. Если дают суп — не отказывайтесь.

Как восстанавливаетесь после забега?

Дима: После финиша надо начинать сразу кушать, даже если ничего не лезет. Нужно пить жидкость с солевым раствором, минералку — это нужно для восстановления электролитного состава. Уровень магния восполняем, особенно если были судороги. Кушаем какие-нибудь углеводы, а через пару часов добавляем белок. На финише тоже можно лёгкий белок: протеиновый напиток или йогурт с бананом. А позже нужно как можно больше белка, чтобы строительные процессы в организме запустились.

Как-то раз бежали одну гонку, где после финиша давали большой кусок пармезана. Дима Митяев

Катя: Приём пищи после финиша ни в коем случае нельзя пропускать, иначе может так случиться, что тебя повезут в больницу на «Скорой помощи». Так что, пусть через силу, а что-то покушать надо. После длительной гонки особенно.

Дима: Мы придерживаемся диеты, следим за питанием. Но после гонки — всё можно. Как-то раз бежали одну гонку, где после финиша давали большой кусок пармезана. Почти сразу мы поехали в аэропорт, и вот по дороге без хлеба съедаешь этот огромный кусок сыра! И ничего, организм после пережитого стресса всё усвоит, всё на пользу пойдёт.

В общем, нужно запомнить главное: электролитный состав, уровень магния, водный баланс, углеводы (энергия) и белок (строительные процессы).

Дмитрий Митяев © Denis Klero

Каких принципов придерживаетесь при мышечном восстановлении?

Дима: Начнём, пожалуй, с ошибок. Мышцы забиты, и после финиша человек идёт сразу в сауну — не надо так. Да, это сильно расслабит наши мышцы, но нужно помнить: мы обезвожены и у нас не восстановлен электролитный баланс. Не стоит идти в сауну как минимум в течение пяти часов после гонки, а лучше подождать 24 часа. В идеале, устройте мышцам лёгкий массаж со льдом. Можно своими же руками помять натруженные ноги.

Катя: А ещё можно ноги повыше поднять, чтобы был отток крови. Или погрузить их в холодную воду — это будет отлично. А вот купаться в холодной воде (горной реке, например) не советую: иммунитет очень слабый после забега, можно и простудиться.

Где вы обычно тренируетесь? Из чего состоит тренировочный процесс?

Дима: В мае отправимся в Приэльбрусье и будем тренироваться. Мы всегда находимся там, где рядом есть горы: сейчас мы в Геленджике, а Приэльбрусье — наш второй дом. Конечно, все тренировки в горах, куда бы мы ни направились. В среднем, получается от 15 до 27 часов в неделю. Мы считаем тренировки в часах, а не в километрах, так как они включают в себя, кроме бега, работу на тренажёрах, велосипеде. Да и некорректно считать километры в горном беге: это могут быть 80 километров с набором 4000 метров, а могут быть 40 километров с набором 10000 метров, всё относительно.

Дима и Катя считают тренировки в горах в часах, а не в километрах © Danil Kolodin / Red Bull Content Pool

Какие горные забеги вы считаете самыми классными?

Дима: В России Adidas Elbrus World Race — первый старт, который мы порекомендуем. Второй — Hoka Wild Trail. На Красной поляне есть вся инфраструктура, и здорово, что сейчас там стали проводить интересные старты. Очень красиво на Алтае: Altai Ultra-Trail и скайраннинговая гонка в Актру. Мы были очень впечатлены, оказавшись в тех местах. Горный марафон Конжак — старейшая гонка, первый наш трейловый старт был. С удовольствием рекомендуем его. Dagestan Wild Trail — тоже интересный забег, прошёл недавно. В этом году многие ребята из нашей школы его бежали, а Лёша Толстенко победил на дистанции 117 километров.

Мы всегда находимся там, где рядом есть горы Есть равнинная гонка, с которой мы советуем начать познавать мир трейлраннинга, — это Golden Ring Ultra Trail в Суздале. Если рассматривать заграницу, то классных стартов очень много. 95% наших стартов — это заграничные, потому что самые крупные забеги там. Конечно же, самая топовая гонка — Ultra-Trail du Mont-Blanc, маршрут проходит вокруг Монблана. Туда все должны стремиться, и на неё не так просто попасть. Также в Шамони есть гонка, с которой у нас всё начиналось, — Marathon du Mont-Blanc. Катя: Конечно же, Ultra Pireneu в Испании — это моя первая ультра. Там очень красиво и здорово всё организовано. Место шикарное. А вообще, по всему миру очень много красивых, высотных горных забегов. Можно долго перечислять и рассказывать про них.

Какие планы на беговой сезон?

Дима: В апреле должен был состояться Madeira Island Ultra Trail, к которому мы готовились, но его перенесли на осень. В июне проведём тренировочный сбор в Приэльбрусье. В июле-августе планируем Шамони. Там будет наш главный старт этого года Ultra-Trail du Mont-Blanc — и, собственно, подготовка заточена под него.

Катя: Также очень хотим быть в хорошей форме на Infinite Trails (Австрия), Ultra Pirineu, Madeira Ultra Trail (остров Мадейра, Португалия) и, возможно, Trancvulcania (Испания). В России, скорее всего, побежим только Adidas Elbrus World Race и сделаем пару проектов на Северном Кавказе.

Любить бег и любить горы – идеальный симбиоз © Danil Kolodin

Почему каждый атлет должен пробежать свою гонку в горах?

Катя: Чтобы прочувствовать всю красоту и силу природы. Нужно стремиться объединить два процесса: бежать гонку и при этом насладиться открывающимися видами, своими ощущениями. Мы иногда ставим перед своими учениками задачу не выиграть, а просто выполнить задание и при этом получить удовольствие от процесса, красоты. И вот когда это получается — самый кайф!

Дима: Горы меняют сознание, помогают переоценить многие вещи. И когда человек оказывается в горах, сносит голову в хорошем смысле. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому. И если ты любишь бег и любишь горы — это идеальный симбиоз!