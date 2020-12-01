Доминик Собослаи: «Шаги Пушкаша – путь, по которому я хочу идти»

1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится игра пятого тура Лиги Чемпионов 2020/21 в группе «А» между столичным «Локомотивом» и Red Bull Зальцбург. В предыдущем очном противостоянии между этими командами, которое состоялось 21 октября в Австрии, команды не смогли определить победителя, сыграв вничью 2:2. Голами в составе австрийцев отличились Златко Юнузович, а также Доминик Собослаи. Накануне матча в столице России мы поговорили в венгерским атакующим полузащитником Red Bull Зальцбург и узнали у футболиста слагаемые его успеха.

Доминик Собослаи празднует взятие ворот соперника © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Многие футболисты слушают музыку, чтобы подготовиться к матчу. Какие твои любимые исполнители и песни? Ты когда-нибудь слушал русскую музыку?

У меня нет любимого артиста. Я слушаю динамичную музыку, которая создает у меня настроение для разминки. В основном хип-хоп. Я почти никогда не слушал русскую музыку, но, может быть, узнаю о ней больше в Москве.

Чем ты увлекаешься помимо футбола?

У меня почти нет времени, чтобы сосредоточиться на чем-либо, кроме футбола. Обычно я тренируюсь. Когда у меня есть свободное время, я играю с ребятами в Playstation. Даже в выездные поездки беру её с собой.

Доминик Собослаи развивает атаку © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Многие болельщики помнят твой красивый гол в ворота сборной Турции и голы со штрафных. Как часто ты отрабатываешь штрафные удары?

Всё время! Вот почему я так хорош (смеется – ред). Мы тренируем штрафные удары дважды в неделю.

Один из величайших представителей венгерского футбола – Ференц Пушкаш. Стремишься ли ты получить такую же известность, как у него?

Безусловно, это моя цель. Я хочу добиться такой же мировой известности, как он. Я работаю над этим каждый день. Его шаги – путь, по которому я хочу идти.

Доминик Собослаи © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Что ты почувствовал, когда забил за сборную Венгрии и вывел команду на Евро-2021?

Это было невероятное ощущение! Это чувство сложно передать словами. Это, определенно, один из самых важных голов в моей карьере. Я даже не знал как радоваться. Все бросились ко мне. Монументальный момент! Но именно в тогда мне особенно не хватало болельщиков.

Ты играл против сборной России в сентябре в рамках Лиге наций УЕФА. Ты знаешь российских игроков и кого считаешь лучшим игроком нашей сборной?

Мы проанализировали игру всей команды в целом, поэтому я не могу сосредоточиться на отдельных игроках. Первую игру мы проиграли со счетом 3:2, во второй была ничья. Матчи против России всегда непростые. Похожую ситуацию мы видели в первом матче против «Локомотива».

Доминик Собослаи выигрывает верховую борьбу © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Твоя игра впечатлила представителей многих клубов. Как ты можешь прокомментировать интерес к себе?

Концентрируюсь на играх в составе «Red Bull Зальцбург». Конечно, я смог сделать себе имя, чем очень горжусь. Что будет дальше? Покажет время. Я сосредоточен на настоящем моменте и на игре с «Локомотивом».

Как ты думаешь, в каком стиле будет футбол в будущем? Агрессивный и вертикальный стиль с высоким прессингом или комбинационный стиль с большим количеством передач?