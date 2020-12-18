Этот год выдался нелегким даже для такой популярной игры, как Dota 2. Отмена всех оффлайн турниров, несостоявшийся International – главный чемпионат года – сильно ударили по вовлеченности геймеров в игровой мир Доты. И крупное обновление должно было привнести глоток свежего воздуха в чересчур приевшийся процесс защиты трона. И таким глотком могло стать обновление 7.28

Накануне 17 декабря начались слухи по поводу выхода нового патча. Геймеры делились догадками о том, что именно изменят в этот раз в игре разработчики. С большой вероятностью это должен был быть новый герой, ребаланс старых персонажей, а также изменение предметов и ландшафта карт. Словом, все, чтобы испытать новые ощущения от привычной игры. Что же мы получили в итоге?

Новый герой – скрытная белка

Новым персонажем стал герой ловкости – маленькая и юркая белка Прохвостка (“Hoodwink”), очень похожая внешним дизайном на диснеевского Робин Гуда. Из информации о герое мы также узнаем, что они схожи не только внешне, но и своей историей. Кримвол, некогда весьма приятное место на земле, начали раздирать на части жадные до богатств бароны, безжалостно оббирая жителей этих земель. Прохвостка, отточившая умения скрытности в жутких наполненных хищниками лесах и заслужившая признание местных бандитов, почувствовала в себе силы дать отпор и защитить родной дом в Роще. Правда, отличие от Робина Гуда все же есть: хоть Прохвостка всегда придет на помощь любому, но не всегда то, что она прикарманила, отдается нуждающимся.

Геймеры отметили, что Прохвостка похожа на Робин Гуда и на Тимо © Valve/Riot Games/Disney

Способности Прохвостки вполне соответствуют ее прозвищу: стреляя желудями (способность Acorn Shot ), она замедляет своих врагов, кидая сеть-ловушку (способность Bushwhack ) – оглушает их и притягивает к ближайшему дереву. А способность Scurry позволяет белке с небольшим шансом избежать физического урона и проходить сквозь деревья и врагов. с помощью ультимативной абилки Sharpshooter герой стреляет из арбалета и наносит огромный урон по цели, также замедляя ее и вызывая истощение.

А насколько она хороша в игре узнаем в ближайшее время!

Ломаем Аганим

Обновление “Туманная роща” добавило не только нового героя к богатому выбору персонажей, но и принесло новый интересный предмет – Осколки Аганима ( Aghanim’s Shards ). Геймеры знают, что предмет Скипетр Аганима ( Aghanim Scepter ), улучшает ульты героев или добавляет новые мощные способности. Но высокая стоимость предмета – 4200 золотых – не позволяет быстро заполучить его. Теперь есть альтернатива – осколки стоимостью всего в 1400 золотых доступны после 20 минуты игры, и хоть и не так сильно, как скипетр, но все же могут изменить механику героя улучшив уже имеющуюся способность или добавив новую. Единственный персонаж, который пока не получает бонусов от обоих предметов – это новый герой Прохвостка. Внимательно присмотритесь к тому, что дадут вам эти предметы, ведь потенциально это может перевернуть ход сражения в вашу пользу!

И это всё?

Каждое большое обновление Dota 2 как правило переворачивает механики игры с ног на голову. Но в этот раз с первого взгляда кажется, что особых нововведений, кардинально меняющих игровой процесс, не так уж и много.

Как и всегда на выходе крупного патча множество способностей героев и статы предметов были переработаны, добавлены и удалены более десятка предметов. Как это все повлияло на игровой баланс, нам самим предстоит увидеть и прочувствовать в ближайших катках.

Press F за удаленные предметы © Valve

Но помните, что теперь во время затяжной игры вы всегда можете почитать высокохудожественные описания предметов и немного поблуждать в измененном интерфейсе лавки.