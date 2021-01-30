Идеальный напарник для тренировок: приложение Wings for Life World Run

Как и всегда, все средства, собранные в рамках всемирного благотворительного забега Wings for Life, будут направлены на финансирование исследований травм спинного мозга. А с новым тренировочным режимом в приложении Wings for Life World Run ты не только качественно подготовишься к забегу, но и получишь ряд других приятных возможностей:

1. Приложение знает, как тебя замотивировать

Согласно исследованию, проведенному компанией Asics, 79% людей, которые занимаются бегом, утверждают, что благодаря бегу они чувствуют себя уравновешеннее и увереннее. К счастью, в нашем приложении есть всё для того, чтобы вдохновить тебя на занятия бегом.

Wings for Life World Run - это действительно глобальное мероприятие © Christian Pondella for Wings for Life World Run

2. Участвовать могут все (и все добегут до финиша)!

Как и сам забег Wings for Life World Run, приложение идеально подходит для бегунов любого уровня, потому что с ним не нужно бежать четко заданное расстояние. Ведь не ты бежишь к финишу, а финишная черта, обозначенная виртуальным автомобилем-финишем, догоняет тебя. Бежать от финиша невероятно увлекательно, а когда он тебя настигнет, тебя переполнит чувство гордости за себя и свое очередное достижение.

3. Ты сам ставишь перед собой цели

Неважно, начинающий ли ты бегун или многоопытный марафонец, в любом случае ты сам решаешь, сколько ты хочешь пробежать. В приложении есть калькулятор для расчета дистанции и средней скорости, с которой тебе надо бежать, чтобы достичь поставленной цели. И кто знает, не захочешь ли ты преодолеть новый рубеж, когда покоришь первую цель?

Дэвид Мзее и Никлас Сьоблом на беговой дорожке © Romina Amato for Wings for Life World Run

4. Ты можешь бежать там, где захочешь и с кем захочешь

Согласно результатам опроса на сайте RunRepeat.com, 72% людей, которые регулярно ходят в спортзал, считают бег лучшим способом держать себя в форме в 2021 году. А с нашим приложением бегать одно удовольствие. Так что надевай кроссовки, жми на кнопку «Старт» – и вперед! Ты можешь бежать в одиночку или с друзьями, ты можешь собрать целую команду единомышленников или позвать на забег всех, кто готов испытать свои силы в подобном вызове.

Бежать с группой или с напарником по тренировкам проще и веселее, а приложение как раз может стать таким напарником, стать тем голосом, который будет тебя подбадривать и вдохновлять Колин Джексон, спортивный директор Wings for Life World Run

5. Приложение – это твой личный напарник для тренировок

Если ты бегаешь в одиночку, тебе точно понравится эта функция: в тренировочном режиме ты услышишь те же комментарии, что и в день гонки – поздравления с очередным преодоленным рубежом на дистанции, ободряющие слова, последние данные о движении автомобиля-финиша и даже гул толпы зрителей. Спортивный директор Wings for Life World Run и трехкратный чемпион мира в беге с барьерами Колин Джексон считает: «Бежать с группой или с напарником по тренировкам проще и веселее, а приложение как раз может стать таким напарником, стать тем голосом, который будет тебя подбадривать и вдохновлять».

Чемпионка Швейцарии по спортивному ориентированию Джудит Видер © Romina Amato for Wings for Life World Run

6. Ты готовишься к дню забега

Забег Wings for Life World Run совершенно точно состоится 9 мая, это будет удивительное глобальное событие, и благодаря приложению ты сможешь бежать вместе с тысячами других участников, находящихся в самых разных точках земного шара. Себастьян Коу, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций и единственный в истории Олимпийских игр обладатель двух золотых медалей в беге на 1500 метров: «Что бы ни случилось, забег Wings for Life World Run в этом году состоится, и это великолепно. Это значит, что у бегунов уже в начале бегового сезона 2021 года есть цель, к которой они могут стремиться, и мотивация регулярно тренироваться. Для многих бег стал не только способом держать себя в форме, но и настоящей отдушиной... Кроме того, забег отменяет границы, ведь он объединяет людей по всему миру, в какой бы стране они ни находились».

7. Ты помогаешь найти способы лечения травм спинного мозга

Каким бы отличным ни было наше приложение, все равно самое главное, ради чего мы все бежим – это благотворительность: некоммерческий фонд Wings for Life направит 100% стартовых взносов на исследования травм спинного мозга и позвоночника.