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Танцы

Dam’en — из Сходни прямиком в Йоханнесбург

18 сентября в фудмолле «Депо.Москва» определился чемпион национального финала Red Bull Dance Your Style. Им стал Dam’en из Сходни, он представит Россию на мировом финале в Йоханнесбурге 4 декабря.
Автор Red Bull Russia
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В этой статье

Red Bull Dance Your Style

💥 Red Bull Dance Your Style — это международные …

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Чемпионат мира по уличным танцам Red Bull Dance Your Style уверенно шагает по планете. В субботу в Москве встретились 16 сильнейших танцоров со всех уголков России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, чтобы побороться за звание лучшего. Кто правит танцполом, как всегда, решили зрители.
Танцы
Red Bull Dance Your Style. Национальный финал 2021. Как это было?
Жеребьевка распределила пары в первый круг так, что в баттлах встретились как танцоры одного и того же стиля, так и совершенные противоположности:
  1. Ego vs. Ryba
  2. Jecha vs. Lil Kes
  3. Chepius vs. Kill-off
  4. Valusha vs. K-Ro
  5. Lady Whiphead vs. Tito
  6. Farra vs. Ramon
  7. Dam’en vs. Easy Lee
  8. Izabella vs. Mowgli
DJ Worm подкинул участникам сложностей, ведь не каждый день танцуешь паппинг под Антоху МС, а крамп - под K.Maro.
Dam'en
Dam'en
© Dmitriy Tibekin
Участники
Участники
© Dmitriy Tibekin
Tito
Tito
© Dmitriy Tibekin
Izabella
Izabella
© Dmitriy Tibekin
Kill-Off
© Dmitriy Tibekin
Ego
© Dmitriy Tibekin
Кто правит танцополом? Решаешь ты!
© Dmitriy Tibekin
K-Ro
© Dmitriy Tibekin
Ramon
© Dmitriy Tibekin
Девять из 16 участников были отобраны и приглашены по уайлд-кард куратором Red Bull Dance Your Style, Вованом Гудымом. Кстати говоря, именно он пригласил поучаствовать в национальном финале будущего чемпиона Костю Dam’en.
Было очень много неожиданных решений, классных баттлов. Ребята танцевали с экспрессией, это было очень вдохновляюще. И весело, и энергично, и эмоционально. Я сегодня очень впечатлился. На самом деле надеюсь, что наш отбор подарит мировому финалу в Южной Африке победителя
Вован Гудым
Победителя выбирают зрители
Победителя выбирают зрители
© Dmitriy Tibekin
Российский чемпион Dam’en покорил зрителей своей мощнейшей энергетикой и техничным хип-хопом. Костя идеально прочувствовал и зажигательный трек от the Weeknd, и нежную мелодию Джастина Тимберлейка.
Я не обозначаю себя как хопер или как паппер, или брейкер, я хочу, чтобы я просто был танцором и чтобы меня люди воспринимали как танцора. Я считаю, что танцор должен уметь транслировать свой танец через любую музыку так, чтобы человек видел то, что он слышит
Dam'en
Dam'en (Константин Красилич)
Dam'en (Константин Красилич)
© Dmitriy Tibekin
На пути к трофею Dam’en обошел Easy Lee (House, Locking), Izabella (Hip-Hop, Experimental) и Tito (Waacking, House). В финальной битве он встретился с Kill-off, который, в свою очередь, оказался сильнее победителя Red Bull Dance Your Style 2019 EGO, которого перетанцевал в полуфинале.
Если ты пропустил эти фееричные баттлы, смотри повтор трансляции!
В этой статье

Red Bull Dance Your Style

💥 Red Bull Dance Your Style — это международные …

Смотреть мероприятие
Танцы