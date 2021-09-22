Танцы
Dam’en — из Сходни прямиком в Йоханнесбург
18 сентября в фудмолле «Депо.Москва» определился чемпион национального финала Red Bull Dance Your Style. Им стал Dam’en из Сходни, он представит Россию на мировом финале в Йоханнесбурге 4 декабря.
Чемпионат мира по уличным танцам Red Bull Dance Your Style уверенно шагает по планете. В субботу в Москве встретились 16 сильнейших танцоров со всех уголков России, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, чтобы побороться за звание лучшего. Кто правит танцполом, как всегда, решили зрители.
Red Bull Dance Your Style. Национальный финал 2021. Как это было?
Жеребьевка распределила пары в первый круг так, что в баттлах встретились как танцоры одного и того же стиля, так и совершенные противоположности:
- Ego vs. Ryba
- Jecha vs. Lil Kes
- Chepius vs. Kill-off
- Valusha vs. K-Ro
- Lady Whiphead vs. Tito
- Farra vs. Ramon
- Dam’en vs. Easy Lee
- Izabella vs. Mowgli
DJ Worm подкинул участникам сложностей, ведь не каждый день танцуешь паппинг под Антоху МС, а крамп - под K.Maro.
Девять из 16 участников были отобраны и приглашены по уайлд-кард куратором Red Bull Dance Your Style, Вованом Гудымом. Кстати говоря, именно он пригласил поучаствовать в национальном финале будущего чемпиона Костю Dam’en.
Было очень много неожиданных решений, классных баттлов. Ребята танцевали с экспрессией, это было очень вдохновляюще. И весело, и энергично, и эмоционально. Я сегодня очень впечатлился. На самом деле надеюсь, что наш отбор подарит мировому финалу в Южной Африке победителя
Российский чемпион Dam’en покорил зрителей своей мощнейшей энергетикой и техничным хип-хопом. Костя идеально прочувствовал и зажигательный трек от the Weeknd, и нежную мелодию Джастина Тимберлейка.
Я не обозначаю себя как хопер или как паппер, или брейкер, я хочу, чтобы я просто был танцором и чтобы меня люди воспринимали как танцора. Я считаю, что танцор должен уметь транслировать свой танец через любую музыку так, чтобы человек видел то, что он слышит
На пути к трофею Dam’en обошел Easy Lee (House, Locking), Izabella (Hip-Hop, Experimental) и Tito (Waacking, House). В финальной битве он встретился с Kill-off, который, в свою очередь, оказался сильнее победителя Red Bull Dance Your Style 2019 EGO, которого перетанцевал в полуфинале.
Если ты пропустил эти фееричные баттлы, смотри повтор трансляции!