Я не обозначаю себя как хопер или как паппер, или брейкер, я хочу, чтобы я просто был танцором и чтобы меня люди воспринимали как танцора. Я считаю, что танцор должен уметь транслировать свой танец через любую музыку так, чтобы человек видел то, что он слышит

Dam'en