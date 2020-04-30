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В ритме стрима

© Red Bull Music Academy
Автор Red Bull Russia
Клубы закрыты, но клубная жизнь продолжается. Мы выбрали для вас EDM-трансляции на предстоящие выходные.

1. DJ Tennis

Прямая трансляция DJ Tennis с террасы клуба Space Miami. В сете можно будет услышать ранее не опубликованный материал, в том числе проект Life and Death, который появился благодаря карантину и самоизоляции. Да будет рейв!

2. PAL TV

  • Время: 1 мая в 21:00 (по МСК)
  • Трансляция: Twitch / Youtube
На странице лейбла PAL TV появился анонс техно-стрима, который пройдет 1 мая. Мероприятие предполагает донат-поддержку. Подробнее об ивенте можно узнать на Facebook.
Лайн-ап:
  • Levente
  • Cryptofauna
  • Acid Pablo
  • Faerber
  • и другие.

3. Remote Utopias

  • Время: 2 мая весь день
  • Трансляция: NTS Radio
Мега-сет от радиостанции NTS по-настоящему впечатляет: вас ждет безумный лайн ап от Эрики Баду до Skrillex и SUN O))). Трансляция будет проходить весь день в режиме 24 часа.

4. Nina Kravitz

  • Время: 3 мая 17:00
  • Трансляция: Facebook
Nina Kraviz в прямом эфире Программы µ 3 мая! Воскресная трансляция из летней студии Mutabor Garage — спин-офф нашумевшей Изоляции, державшей онлайн более 4000 человек одновременно. Пик пришелся именно на сет Нины Кравиц, в этот раз её выступление будет продолжаться три часа.

5. Выбор музыкальных стримов от Resident Advisor c 1 по 3 мая.

Домашняя вечеринка продолжается: представляем вашему вниманию лайв-сеты от ведущих лейблов и диджеев на эти выходные по мнению Resident Advisor.