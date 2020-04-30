В ритме стрима

1. DJ Tennis

Прямая трансляция DJ Tennis с террасы клуба Space Miami. В сете можно будет услышать ранее не опубликованный материал, в том числе проект Life and Death, который появился благодаря карантину и самоизоляции. Да будет рейв!

Прямая трансляция DJ Tennis с террасы клуба Space Miami. В сете можно будет услышать ранее не опубликованный материал, в том числе проект Life and Death, который появился благодаря карантину и самоизоляции. Да будет рейв!

Прямая трансляция DJ Tennis с террасы клуба Space Miami. В сете можно будет услышать ранее не опубликованный материал, в том числе проект Life and Death, который появился благодаря карантину и самоизоляции. Да будет рейв!

«Бергхайн» является таким же олицетворением немецкой столицы, как Берлинская стена или Гамбургский вокзал. Артур Гранд вспоминает, как хотел попасть на техно, но вместо этого совершил сплав на каноэ.

«Бергхайн» является таким же олицетворением немецкой столицы, как Берлинская стена или Гамбургский вокзал. Артур Гранд вспоминает, как хотел попасть на техно, но вместо этого совершил сплав на каноэ.

2. PAL TV

появился анонс техно-стрима, который пройдет 1 мая. Мероприятие предполагает донат-поддержку. Подробнее об ивенте можно узнать на

3. Remote Utopias

Трансляция будет проходить весь день в режиме 24 часа.

Мега-сет от радиостанции NTS по-настоящему впечатляет: вас ждет безумный лайн ап от Эрики Баду до Skrillex и SUN O))). Трансляция будет проходить весь день в режиме 24 часа.

Мега-сет от радиостанции NTS по-настоящему впечатляет: вас ждет безумный лайн ап от Эрики Баду до Skrillex и SUN O))). Трансляция будет проходить весь день в режиме 24 часа.

4. Nina Kravitz