В ритме стрима
© Red Bull Music Academy
Клубы закрыты, но клубная жизнь продолжается. Мы выбрали для вас EDM-трансляции на предстоящие выходные.
1. DJ Tennis
- Время: 30 апреля в 23:00 (по МСК)
- Трансляция: Youtube / Space Miami Instagram / Bedroom Psychedelic Dance Party at Zoom(Meeting ID: 759 712 4269)
Прямая трансляция DJ Tennis с террасы клуба Space Miami. В сете можно будет услышать ранее не опубликованный материал, в том числе проект Life and Death, который появился благодаря карантину и самоизоляции. Да будет рейв!
2. PAL TV
На странице лейбла PAL TV появился анонс техно-стрима, который пройдет 1 мая. Мероприятие предполагает донат-поддержку. Подробнее об ивенте можно узнать на Facebook.
Лайн-ап:
- Levente
- Cryptofauna
- Acid Pablo
- Faerber
- и другие.
3. Remote Utopias
- Время: 2 мая весь день
- Трансляция: NTS Radio
Мега-сет от радиостанции NTS по-настоящему впечатляет: вас ждет безумный лайн ап от Эрики Баду до Skrillex и SUN O))). Трансляция будет проходить весь день в режиме 24 часа.
4. Nina Kravitz
- Время: 3 мая 17:00
- Трансляция: Facebook
Nina Kraviz в прямом эфире Программы µ 3 мая! Воскресная трансляция из летней студии Mutabor Garage — спин-офф нашумевшей Изоляции, державшей онлайн более 4000 человек одновременно. Пик пришелся именно на сет Нины Кравиц, в этот раз её выступление будет продолжаться три часа.
5. Выбор музыкальных стримов от Resident Advisor c 1 по 3 мая.
Домашняя вечеринка продолжается: представляем вашему вниманию лайв-сеты от ведущих лейблов и диджеев на эти выходные по мнению Resident Advisor.
- 1 Мая: Virtually Nowadays
- 3 Мая: The Bunker Stream