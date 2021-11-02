Как Ээро Эттала превратил снежный замок в сноуборд парк

Каждый год в Арктической Финляндии строят феномен инженерной мысли из природного материала. В снежный замок, возведенный из миллионов килограмм снега и кристально чистого льда, съезжаются толпы людей, чтобы полюбоваться на аккуратные скульптуры, номера из снега и ресторан изо льда.

Для большинства снежный замок становится незабываемой туристической достопримечательностью, а опытный сноубордист Ээро Эттала помимо красоты видит в ледовых конструкциях любопытный спот для катания.

«Я много катаюсь в стрите, в парке и в бэккантри, но всегда хотел снять видео, которое было бы настоящим воплощением духа Финляндии — наша страна знаменита своими ледяными гостиницами, — рассказывает Эттала. — Вместо того, чтобы исследовать новые локации в других странах, я решил привлечь внимание к тому, что находится рядом с нами дома».

На доске в ледовом замке © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool Строители ледового замка дали зеленый свет делать всё, что мы захотим Ээро Эттала

Спустя несколько месяцев планирования и работы с командой Эттала впервые покатался на доске в стенах снежного замка и постарался передать всю красоту и аутентичность этого места.

Скольжение по ледяным поверхностям

В начале 2000-х Эттала стал одним из самых влиятельных райдеров, который сделал скольжение по металлическим конструкциям действительно популярным. Но скольжение по льду – это другая история:

«Сначала шейперы сказали, что я не смогу скользить по фигурам с острыми кантами, — объяснил он. — Сначала мы сделали попытку на радуге — всё прошло успешно. Но потом переключились на фигуру на улице, которая успела подтаять на солнце, и я словил кант — это был тревожный знак. На последние дни съемок я решил перейти на доску без кантов».

Немного бэкфлипов в снежном замке © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool Когда есть, где раскататься © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool Ээро приходилось работать не только руками © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool По прямой через тоннель © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool Используя последние минуты хорошего света © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool По льду удобнее скользить без кантов © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool

Сноубордисты и ледовые строители за общим делом

«Строители ледового замка дали зеленый свет делать всё, что мы захотим, — рассказывает Эттала. —

Возьмем, к примеру, линию с фигурами picnic table. Изначально эти конструкции стояли в кафе отеля, и мы перенесли их в коридор, чтобы снять вступительные кадры. Но когда я запрыгивал на столы, моя голова упиралась в потолок. Строители без труда подрезали ножки столиков, чтобы всё получилось».

Возвращение легенды

В 2015 году, после успешной карьеры длиной в 13 лет, Эттала был готов отказаться от съемок полноценных сноубордических видео эдитов, но любовь к сноубордингу и стремление создавать новое, поистине уникальное видео по-прежнему двигают его вперед.

В замок интегрировали много уникальных спотов © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool

«Съемка видео — это однообразное занятие, — объясняет он. — Можно в течение пяти месяцев гоняться за лучшим снегом, собрать огромное количество первоклассных кадров, а затем смонтировать все это в трехминутный ролик. Неважно, потратил ли ты на съемки пять месяцев или всего неделю, — люди будут смотреть видео всего пару дней, а потом оно потеряется в ленте. Теперь я предпочитаю тратить свое время с умом и создавать по-настоящему уникальные проекты, которые останутся в истории».

Что дальше

«В предстоящем сезоне я буду кататься как можно больше, — сказал он. — Да, я старею, но по-прежнему обожаю сноубординг так же сильно, как и в 16 лет.

На пике карьеры я чувствовал огромное давление со стороны спонсоров. Теперь это позади, я катаюсь для себя. Я хочу снимать ролики для социальных сетей, помогать в создании спонсорских проектов и кататься с друзьями».