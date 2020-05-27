Егор Посохин – один из самых талантливых российских акропилотов, которому принадлежит один мировой и несколько российских рекордов. Он – самоучка из Норильска: в 14 лет Егор увлекся скайдавингом, и только потом в 16, начал летать на отцовском параплане. Иногда тренироваться приходилось в сильный мороз, а изучать полеты – по книгам, видео и ощущениям.

Три года назад жизнь Егора изменилась: он уволился с шахты и переехал в Красную поляну, где занимается акропилотированием и катает туристов. Пару месяцев он проводит в Испании, где тренируется с топовыми пилотами. Егор рассказал про два недавних достижения, которые до этого не делал никто в мире: загрузкой крыла двумя людьми и соединении нескольких трюков. И тот, и другой рекорд могли закончиться грустно. Но не закончились. Как все было и как Егор стал одним из топовым пилотов – читайте дальше.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

Как парень из Норильска увлекся небом

– Расскажи о себе.

– Я родом из Норильска, но уже третий год живу, тренируюсь и работаю акропилотом в Красной Поляне. Я – акропилот – выполняю трюки на параплане.

Норильск – это город за Полярным кругом. Добраться туда можно только на самолете. Зимой там полярная ночь, а летом – 24 часа светло из-за полярного дня. Снег лежит почти всегда, в холодные месяцы температура опускается до минус 60. Но это классное место: на тысячи километров вокруг тебя только тундра и горы – никого нет, как будто это отдельная планета. До Красной Поляны я работал много кем: на стройке, пожарным, на монтаже башенных кранов и шесть лет в шахте.

– Как ты увлекся парапланами?

– Мои папа и мама летали на парапланах. Я рос и наблюдал, как они путешествуют по горам и летают – меня всегда брали с собой. В 12 лет я увидел как вертолет сбрасывает парашютистов и тут же захотел попробовать. Что и сделал после получения паспорта – в 14 я начал зниматься скайдайвингом. Но на Севере заниматься этим сложно: в выходные приходилось вставать в пять утра, ехать в соседний город и ждать погоды, свободных пилотов или самолетов. Так что прыгать получалось редко.

Отец был первым, кто привез в Норильск параплан. Он был руководителем дельта-парапланерного клуба, где можно было взять учебное оборудование. В отличие от дельтаплана, параплан помещается в рюкзак и ты можешь передвигаться с ним сам. Отец учил летать меня, маму и младшего брата. Постепенно я начал летать сам и выполнял первые трюки: читал книги по аэродинамике, аэрологии и метеорологии.

Я учился на суперстарой тяжеленной конструкции, где было сложно делать все. Позже отец купил новый параплан себе, но летал больше всего на нем я.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

Как я совмещал полеты с работой на шахте

– Когда ты понял, что это для тебя больше, чем хобби?

– Понимание пришло гораздо позже – в 22 года, после службы в армии. С акробатикой я познакомился случайно: когда мне было 16. Родители смотрели ролик, где французский пилот делал трюки в небе. Меня это впечатлило: я даже не представлял, что такое возможно. Подумал: это сколько надо летать, чтобы так владеть крылом? Запомнил, показал друзьям и забыл на долгое время.

Параллельно я занимался единоборствами и работал в шахте. В шахте был удачный график, который можно было совмещать с тренировками. Постепенно фокус сместился с единоборств на парапланы.

В шахтах непрерывное производство: буровая машина должна работать всегда. Я работал в спецзвене, которое поддерживало рабочее состояние инфраструктуры и оперативно чинило поломки. Наша шахта больше московского метрополитена в три раза!

Однажды отец съездил на курсы SIV (симуляция инцидентов в воздухе. – Прим.) управления крылом во внештатных ситуациях. Я скопил деньги и тоже поехал на первый курс. Там понял, что хочу добиться успеха в этой области и начал заниматься акропилотированием.

Два идеальных места для тренировок начинающих акро пилотов – Олюдениз (Турция) или Органья (Испания). Пропускать тренировочные выезды нельзя, иначе ты вряд ли получится вырасти до уровня топов. Я был в шахте на хорошем счету, но понимал, что каждый год давать отпуск летом мне не будут. Мне повезло: когда я решил уйти, начиналось сокращение. Поэтому уволился сам, купил снаряжение, и поехал зарабатывать парапланами. Сейчас я живу и работаю в Красной Поляне.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

Свободный полет

– Как и сколько может зарабатывать акропилот?

– Он может работать на компанию, которая производит снаряжение: тестировать образцы и доводить крылья до совершенства вместе с конструкторами. Кто-то занимается своими проектами. У кого-то есть спонсоры. Кто-то тандемит (катает пассажиров. – Прим.). Доход разный и очень нестабильный. В разгар сезона, когда можно много заработать, я тренируюсь в Органии.

Многое зависит от погоды и потока туристов. Есть места, как Красная поляна, которые работают круглый год. Иногда тандем-пилоты перемещаются в зависимости от сезона по разным странам. Но ты не можешь просто так взять и начать катать людей: в каждой стране свои законы и правила – нужно получать местную лицензию, разрешительные документы – все серьезно, как в авиации.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

– Насколько полет безопасен? Я читала интервью одного пилота, он говорил, что если ты все собрал как нужно, это не опаснее шахмат.

– Есть параплан. И есть разновидности полетов: кросс-кантри, бивак флай, моторные полеты, акробатика. Самое безопасное – это полет с невысокого холма.

А вот трюки или полет по диким местам… Нельзя учиться без ошибок. Можно не рассчитать время и попасть в грозу… Ты можешь взлететь на высоту 6000 м и из-за нехватки кислорода принять неверное решение, которое приведет к нехорошим последствиям, или же ошибиться из-за переутомление работая над трюками 8 часов без посадок.

– Расскажи про свои тренировки. Как ты тренируешься в воздухе, как тренируешься на земле.

– В первую очередь тренируюсь в воздухе. В Органии летом – по 8 часов в день 2-3 месяца в год. На домашнем споте просто слетаю с горы. Если работает канатка – примерно раз шесть за день. В акробатике смертельно опасно прыгать выше головы: все трюки учишь постепенно, шаг за шагом двигаясь к более сложным.

В первую очередь тренируюсь в воздухе. Егор Посохин Paragliding Aerobatic На земле не тренирую ничего специфичного: бегаю определенный участок на местности в течения часа, отжимаюсь, подтягиваюсь, стараюсь перемещаться везде на велосипеде, делаю растяжку, занимаюсь ММА. Но не всегда. Бывает, что мне хватает просто подъемов с тяжелым рюкзаком в горы. *Крыло весит 7-8кг, а общий вес летнего снаряжения: 18-20 кг. Вес с минимальным снаряжением для восхождения: 26-28 кг. Крыло может прослужить и 10 лет, но у топ пилотов, как правило, оно приходит в негодность за один сезон. Перегрузки сильно сказываются на спине и швейных позвонках, перегружаются связки рук. Желательно иметь мышечный каркас, чтобы это компенсировать. Основная работа идет корпусом и руками, а вот на ноги нет сильной нагрузки в процессе полета.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

Про любимые и нелюбимые трюки, рекорды

– Сколько профессионалов, которые участвуют в соревнованиях, а сколько любителей?

– В мире 14 человек, кто зарабатывает контрактами на жизнь. А полупрофессионалов – порядка 150 человек, на достаточно высоком уровне, чтобы соревноваться.

Егор Посохин © Sergey Shakuto/Red Bull Content Pool

– Много ли девушек в этом виде спорта?

– Примерно 10 на 90 по отношению к мужчинам. Но соревнуются чаще всего только трое.

– Твой любимый и нелюбимый трюки?

– Про любимые не скажу. А вот нелюбимые есть. Это трюки, которые с моей точки зрения не представляют визуальной красоты, при этом, сложные и рискованные. Ты можешь испортить вылет, если ошибешься, а если получится, то для зрителя это не будет выглядеть чем-то красивым.

– Сколько можешь сделать переворотов?

– Я сам не считал даже никогда. Но есть мировые рекорды. Например, при полете с Монблана – немного больше 200. Есть рекорды при прыжке с вертолета или воздушного шара с высоты 7 000 м – около 700 кувырков.

Я сам не знаю, сколько смог бы. Не вижу смысла тратить высоту на количество вращений. Чтобы наработать стабильность и качество, нужно максимально возможное количество повторений входа-выхода и работы в комбинациях. Но в будущем я хочу побить действующий рекорд.

Как Егор летал при минус 35

– Минимальная температура воздуха при которой ты летал и максимальная?

– Минимальная – минус 35 в Норильске. Полет был недолгим – всего 30 минут. Мне нужно было прогреть мотор, потом заглушить его и успеть надеть. Пока я его надевал, он замерзал. Приходилось снимать и снова запускать. Пока летел – отморозил руки, хотя они были в рукавицах, в которых поднимаются на Эверест.

Минус 35 – это не холодно, но ты движешься с большой скоростью – тебя сильно обдувает. Егор Посохин Paragliding Aerobatic

В Испании тренировался градусов в 40 на земле. Но на высоте прохладнее, поэтому не скажу, что я как-то расплавился.

– Читала, что у тебя были жесткие тренировки с тошнотой. Реально натренировать вестибулярный аппарат?

– Специально под полеты я его не тренирую. Мне помогли единоборства. А потом я постепенно увеличивал нагрузку: прыгал с парашютом, много летал на парапланерный в турбулентную погоду еще до занятий акро. Трюки тоже выполняются постепенно. Но если у меня случается перерыв в тренировках, то да, мир плывет и размывается, иногда от перегрузок теряешь зрение, и приходится работать на ощущениях, одновременно пытаясь не потерять сознание.

История, которая могла закончиться фатально

– Часто ли летаешь по грани?

– Чем больше летаю, тем меньше риска. В-первых, когда ты в форме, меньше ошибок. Во-вторых, уже не нужно пытаться увеличить количество тренировок ценой риска для жизни.

Раньше я тренировался сильно меньше – использовал любую возможность, любую погоду и оставался в воздухе до последнего. Это игра с огнем. Ты грозовой фронт на подходе. Раз – и по щелчку погода меняется. А ты в воздухе.

Да, я часто летал в погоду, в которую сейчас я остаюсь на земле. Но я не ругаю себя за это: без такого я бы вряд ли бы угнался за лучшими. Повторюсь: я тренировался значительно меньше остальных, а учиться было не у кого. Все нюансы изучал сам.

Если говорить про риск, то недавно мы с Тео де Бликом (французский акропилот, #1 FAI рейтинга) мы выполнили исторический трюк. Мы соединяли два элемента – вылет, срыв крыла в этом моменте и инфинити. Все об этом думали, но никто не знал, как это сделать. Это сложно и опасно. Если тебе после разгона в воздухе хватит энергии, то твое тело перелетит над крылом. А если не хватит, то есть риск столкнуться со своим же крылом и запутаться в нем. Можно просто разбить лицо – на таких скоростях крылья превращаются в бетонную стену. Можно запутаться в стропах и пропадать до земли в свободном падении.

Мы тренировались раздельно: постоянно обменивались видео, делились опытом и наработками, отмечали прогресс. В какой-то момент я был очень близок к выполнению. Но я много думал об успехе и совершил грубую ошибку. Энергии оказалось недостаточно, и я попал прямо в крыло. Разорвал его и запутавшись в стропах я кинул сначала один запасной парашют, потом второй – оба не раскрылись. Высота таяла на глазах. Средств спасения не было и я начал думать, почему парашюты не раскрылись.

– Стоп. То есть ты падаешь вниз, но при этом, у тебя не вся жизнь перед глазами.

– Это рабочий процесс. Что бы не происходило в воздухе – ты должен думать, как выйти из ситуации. Ты должен быть спокоен, потому что страх и адреналин сковывают движения. Нужно все это отключить и работать. Пускать их в себя обязательно, – это помогает избежать повтора в дальнейшем, но только уже будучи на земле.

Та ситуация была критической. Я был в таком быстром вращении, что при касании с землей не выжил бы. Подумал, что парашюты не раскрылись из-за недостаточной скорости снижения. Тогда я намеренно увеличил ее и все получилось.

Про исторический трюк: «Мы первые, кто загрузил крыло двумя людьми»

– Твое самое большое достижение?

– В 2019 году я занял четвертое место на Acro Game и получил приз за лучший трюк, который придумал сам и который до сих пор никто не может повторить. Acro Game – это самые топовые соревнования в нашей дисциплине. Туда попадают только 15 лучших пилотов мира по специальным приглашениям. В отличие от других соревнований, которые проходят над водой, Acro Game проходят над землей.

А недавно я вместе с Ярославом Никулиным первые в мире загрузили аэрокрыло двумя людьми – 240 кг.

Мы понимали, что если что-то пойдет не так, мы не сможем вместе безопасно приземлиться. Егор Посохин Paragliding Aerobatic

– Расскажи об этом.

– Трюк долго готовился. Во-первых, мы до конца не были уверены, выдержит ли снаряжение. Расчеты без реальной практики уверенности не придают.

Вторым и самым сложным было опасение был взлет. Чем больше ты загружаешь летательный аппарат, тем быстрее он летит. Акрокрылья и без того очень быстрые: на старте приходится бежать со всех ног. Но если загрузить крыло двумя тяжеленными мужиками, то скорость становится нереальной для взлета с ног. В этом нам мог помочь только сильный встречный ветер. Поэтому Ярослав и я тщательно подбирали место, где сойдутся все нужные нам факторы. Чтобы найти идеальное место, было сделано несколько пробных восхождений и слетов отдельно друг от друга. На это ушло примерно полторы недели.

Мы несколько раз меняли решение о страховочных фалах. С одной стороны, они нужны на случай непроизвольной отцепки в момент старта, с другой стороны, эта страховка сильно усложняла конструкцию отцепки. От страховки мы все-таки отказались но в самый последний момент, прямо перед стартом.

Егор Посохин. Первый в мире полет на аэрокрыле с двумя людьми – 240 кг

В день полета прогноз погоды обещал быть идеальным, но по факту оказалось иначе. Приходилось менять точки старта и соответственно менялся план полета – мы не были уверены, что он состоится.

Мы поднялись на высоту 2320 м над уровнем моря, пройдя перепад в 1500 м. В случае пешего спуска, нужно было преодолеть опасный скалистый участок до темноты. Мы стояли 50 минут пристегнутые друг к другу во всей экипировке, на жаре в абсолютный штиль, без возможности нормально пошевелиться или присесть. Уже собирались отказаться от полета, как вдруг в лицо прилетел легкий порыв ветра. Решили рискнуть.