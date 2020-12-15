Как я тренируюсь: вице-чемпион WRC-2020 Эльфин Эванс

Раллийные гонки требуют интенсивной подготовки. Кроме почти идеальной физической формы, надо уметь удерживать фокус в течение нескольких часов за рулём, проходя сложные участки трассы на большой скорости и слушая инструкции штурмана. Эльфин Эванс – серебряный призёр WRC в сезоне 2020, как никто другой знает, насколько требовательным к гонщику является этот вид спорта. Валлийский спортсмен рассказал нам, как он готовится к стресс-тесту длиной в целый год.

Как выглядит твоя программа тренировок и чему ты уделяешь наибольшее внимание?

Во время тренировок пилот фокусируется на различных аспектах физического здоровья. Надо поддерживать хороший общий уровень здоровья, чтобы предотвратить возникновение травм и поддерживать стабильный уровень концентрации, а также фокус на протяжении всего уик-энда на трассе. Я много тренирую мышцы туловища, чтобы защитить тело и укрепить спину. В машине часто можно удариться, поэтому хороший мышечный корсет – это очень важно.

Также нам часто приходится быстро менять колеса, которые весят около 25 кг. Для этого, конечно, не надо быть самым сильным человеком мира, но более-менее хороший уровень базовой силы позволяет справиться с этой задачей гораздо проще. Сиденья в машине тоже не очень способствует хорошей осанке. Мы практически три дня подряд проводим пристегнутыми к сиденью, поэтому я делаю много упражнений на вытягивание и растяжение мышц, чтобы улучшить осанку и предотвратить спазмы.

В машине часто можно удариться, поэтому хороший мышечный корсет – это очень важно Эльфин Эванс

Элфин Эванс © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Расскажи о своей стандартной программе тренировок.

Не сказал бы, что она основана на каких научных данных. Обычно я делаю упражнения, подходящие моему настроению. Когда я нахожусь в туре, стараюсь не перегружать организм и по возвращении домой первое время также делаю менее интенсивные упражнения. Я стараюсь хотя бы немного тренироваться каждый день. Иногда я могу потягать железо, а иногда выйти на пробежку или прокатиться на большую дистанцию на байке.

Если я чувствую, что надо отдохнуть, я делаю простую растяжку, чтобы улучшить подвижность. У меня есть небольшие проблемы со спиной. И растяжка помогает немного размяться, но не переусердствовать. Бывают недели, когда я тренируюсь очень интенсивно. А бывает, я ослабляю режим, если чувствую, что мне это нужно.

Elfyn combines cardio and strength work to make him race ready © @World / Red Bull Content Pool

Как насчёт кардио? Насколько это важно для раллийного гонщика?

Для меня главным критерием является выносливость. Заезды в течение всех выходных очень сильно изводят в моральном плане. Ты нуждаешься в постоянной концентрации, и хорошая выносливость позволяет уменьшить потерю фокуса. Такие тренировки для меня – это обычно комбинация бега и велосипеда. Горный велик очень хорошо подходит для этого, потому что тебе нужно долго кататься и всегда быть внимательным во время езды. Мне кажется, что это очень крутое сочетание. Поэтому я часто тренируюсь с помощью своего байка.

Как ты планируешь тренировки?

В этом году мне приходится очень много путешествовать, поэтому если есть промежутки времени без смены дислокации, мы стараемся активно тренироваться, чтобы создать хорошую физическую форму. А потом уже я просто концентрируюсь на том, чтобы поддерживать форму между заездами.

Элфин Эванс на ралли Италии 2020 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ты тренируешься с тренером?

У меня есть тренер по силовым тренировкам, с которым я очень часто тренируюсь – его зовут Рич Мартин. Когда Рич знает, что я буду находиться дома на протяжении четырёх или пяти недель с маленькими перерывами, мы можем сконцентрироваться на прокачке моей базовой физической формы. Затем, во время серии гонок, тренер команды помогает нам размяться и убедиться, что мы готовы как физически, так и морально. Тренер путешествует с нами и также занимается физиотерапией, чтобы поддержать мягкие ткани в тонусе.

Горный велик очень хорошо подходит для этого, потому что тебе нужно долго кататься и всегда быть внимательным во время езды Эльфин Эванс

Дома я провожу большинство кардио тренировок самостоятельно. Раньше я тренировался с отцом, но меня часто бесило, что его всегда приходилось ждать [смеется]!

А как насчет психологических тренировок?

Ничего особенного. Просто стараюсь не грузиться без лишнего повода. Обычно мне этого достаточно!

Что для тебя является самым сложным в тренировке?

Британская погода иногда очень усложняет тренировки. Тренироваться зимой может быть довольно трудно, если хочешь выбраться покататься на байке. Мне очень трудно не забросить тренировки зимой.

Как насчет приятного аспекта тренировок?