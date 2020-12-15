Как я тренируюсь: вице-чемпион WRC-2020 Эльфин Эванс
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Новоиспечённый серебряный призёр чемпионата мира по ралли рассказал о том, как он готовится к замене колес весом в 25 кг, часовым сессиям в тесной машине и другим гоночных приключений.
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Раллийные гонки требуют интенсивной подготовки. Кроме почти идеальной физической формы, надо уметь удерживать фокус в течение нескольких часов за рулём, проходя сложные участки трассы на большой скорости и слушая инструкции штурмана. Эльфин Эванс – серебряный призёр WRC в сезоне 2020, как никто другой знает, насколько требовательным к гонщику является этот вид спорта. Валлийский спортсмен рассказал нам, как он готовится к стресс-тесту длиной в целый год.
Как выглядит твоя программа тренировок и чему ты уделяешь наибольшее внимание?
Во время тренировок пилот фокусируется на различных аспектах физического здоровья. Надо поддерживать хороший общий уровень здоровья, чтобы предотвратить возникновение травм и поддерживать стабильный уровень концентрации, а также фокус на протяжении всего уик-энда на трассе. Я много тренирую мышцы туловища, чтобы защитить тело и укрепить спину. В машине часто можно удариться, поэтому хороший мышечный корсет – это очень важно.
Также нам часто приходится быстро менять колеса, которые весят около 25 кг. Для этого, конечно, не надо быть самым сильным человеком мира, но более-менее хороший уровень базовой силы позволяет справиться с этой задачей гораздо проще. Сиденья в машине тоже не очень способствует хорошей осанке. Мы практически три дня подряд проводим пристегнутыми к сиденью, поэтому я делаю много упражнений на вытягивание и растяжение мышц, чтобы улучшить осанку и предотвратить спазмы.
В машине часто можно удариться, поэтому хороший мышечный корсет – это очень важно
Расскажи о своей стандартной программе тренировок.
Не сказал бы, что она основана на каких научных данных. Обычно я делаю упражнения, подходящие моему настроению. Когда я нахожусь в туре, стараюсь не перегружать организм и по возвращении домой первое время также делаю менее интенсивные упражнения. Я стараюсь хотя бы немного тренироваться каждый день. Иногда я могу потягать железо, а иногда выйти на пробежку или прокатиться на большую дистанцию на байке.
Если я чувствую, что надо отдохнуть, я делаю простую растяжку, чтобы улучшить подвижность. У меня есть небольшие проблемы со спиной. И растяжка помогает немного размяться, но не переусердствовать. Бывают недели, когда я тренируюсь очень интенсивно. А бывает, я ослабляю режим, если чувствую, что мне это нужно.
Как насчёт кардио? Насколько это важно для раллийного гонщика?
Для меня главным критерием является выносливость. Заезды в течение всех выходных очень сильно изводят в моральном плане. Ты нуждаешься в постоянной концентрации, и хорошая выносливость позволяет уменьшить потерю фокуса. Такие тренировки для меня – это обычно комбинация бега и велосипеда. Горный велик очень хорошо подходит для этого, потому что тебе нужно долго кататься и всегда быть внимательным во время езды. Мне кажется, что это очень крутое сочетание. Поэтому я часто тренируюсь с помощью своего байка.
Как ты планируешь тренировки?
В этом году мне приходится очень много путешествовать, поэтому если есть промежутки времени без смены дислокации, мы стараемся активно тренироваться, чтобы создать хорошую физическую форму. А потом уже я просто концентрируюсь на том, чтобы поддерживать форму между заездами.
Ты тренируешься с тренером?
У меня есть тренер по силовым тренировкам, с которым я очень часто тренируюсь – его зовут Рич Мартин. Когда Рич знает, что я буду находиться дома на протяжении четырёх или пяти недель с маленькими перерывами, мы можем сконцентрироваться на прокачке моей базовой физической формы. Затем, во время серии гонок, тренер команды помогает нам размяться и убедиться, что мы готовы как физически, так и морально. Тренер путешествует с нами и также занимается физиотерапией, чтобы поддержать мягкие ткани в тонусе.
Горный велик очень хорошо подходит для этого, потому что тебе нужно долго кататься и всегда быть внимательным во время езды
Дома я провожу большинство кардио тренировок самостоятельно. Раньше я тренировался с отцом, но меня часто бесило, что его всегда приходилось ждать [смеется]!
А как насчет психологических тренировок?
Ничего особенного. Просто стараюсь не грузиться без лишнего повода. Обычно мне этого достаточно!
Что для тебя является самым сложным в тренировке?
Британская погода иногда очень усложняет тренировки. Тренироваться зимой может быть довольно трудно, если хочешь выбраться покататься на байке. Мне очень трудно не забросить тренировки зимой.
Как насчет приятного аспекта тренировок?
Мне нравится иметь время для тренировок и делать это, когда хочется. Иногда у меня очень плотный график и поэтому приходится вставать в шесть утра. Но иногда бывают дни, когда возвращаешься из путешествия и нет каких-то насущных задач и можно начать тренироваться позже. Иметь такую гибкость – это очень круто и мне очень повезло с этим.