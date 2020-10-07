Победная стратегия Эмиля Йоханссона на Crankworx 2020 в Инсбруке

Даже у лучших райдеров мира редко бывает, когда заезд в слоупстайле проходит на 100% по плану. На соревнованиях Crankworx в Инсбруке атлеты сражались не только со сложной трассой, но и с внешними факторами, такими как дождь, ветер и шалящими нервы. Тем не менее шведскому райдеру Эмилю Йоханссону удалось выполнить связку 360 Windshield Wiper на Downwhip, а затем Opposite Truck Driver на Downside Whip на заднее колесо, и, наконец, Opposite 360 Tailwhip на Topside Barspin с финального трамплина и завоевать победу. Как же ему удалось это сделать? Об этом мы расспросили самого спортсмена.

Emil Johanssons Crankworx Innsbruck 2020 Siegerperformance

Эмиль, поздравляем тебя с победой! Мог бы ты разобрать для нас по полочкам своё выступление в Инсбруке?

Спасибо, я действительно счастлив вернуться домой с победой. Когда речь заходит о планировании программы выступления на предстоящем соревновании, я пользуюсь определённым алгоритмом, который у меня сформировался благодаря опыту. Перед каждым конкретным стартом я задумываюсь о программе. В том же время, я стараюсь выработать несколько вариантов развития событий для каждой связки трюков. Но, в конце концов, значение имеет только весь заезд целиком. И даже если я блестяще приземлю один трюк максимальной сложности, но проеду остальную часть заезда ниже среднего, я не смогу рассчитывать на успех.

Эмиль создаёт историю в Инсбруке © Kike Abelleira/Crankworx

Запланировать несколько сильных связок трюков – хороший способ иметь несколько сценариев развития событий и возможность выбора в случае форс-мажоров связанных с ветром и дождём. Например, когда порывистый ветер, легче выполнять обороты на 360°, потому что вращения не так подвержены влиянию ветра, как, скажем, вертикальные трюки. Часто ты играешь в русскую рулетку с ветром – никогда не знаешь наверняка на какой из трюков может прийтись очередной порыв. Поэтому, когда возникают сложные погодные условия, я чаще всего меняю свою программу прямо в разгар соревнований.

Эмиль Йоханссон © Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

Во время соревнований в Инсбруке дул сильный ветер, и выполнение многих трюков было под угрозой, поэтому мне пришлось довольно быстро менять план. Но всё это происходит на уровне подсознания, я просто перехожу на автопилот и продолжаю делать своё дело. Дождь также является важным фактором, о котором нужно помнить, поскольку проезд по мокрой трассе проходит намного медленнее, чем по сухой. Поэтому тебе нужно спланировать трюки, которые требуют меньшей скорости.

Супер-Эмиль © Kike Abelleira/Crankworx

Безусловно, очень важно иметь в своем арсенале как можно больше трюков. Должны быть и сальто, и вращения, и трюки в оппозите, и базовый набор. В подобной ситуации, как в Инсбруке, когда ветер сходит с ума, ты не пытаешься поставить трюк своей мечты, а мыслишь разумно и вносишь в программу небольшие, но важные коррективы. Разыграй свои карты правильно.

Эмиль Йоханссон на Crankworx в 2020 в Инсбруке © Kike Abelleira/Crankworx

Например, в 2019 году здесь, в Инсбруке, я сделал 360 со стартового кикера. Но в этом году я решил вместо этого сделать сальто назад, поскольку оно добавило моему заезду разнообразия. И хотя обычно я не использую много сальто в своем программе, на этот раз задумка сработала и помогла мне набрать нужную скорость и перейти к следующему трюку.

Ты когда-нибудь отказывался от участия в соревнованиях из-за погоды?

Я? Никогда! Нет, честно говоря, с моей стороны было бы огромной ошибкой отказаться от заезда. Здесь, в Инсбруке, я даже не был близок к тому, чтобы выполнить желаемую программу, но я никогда не думал отказываться от участия. Я провалил не лучшим образом приземлил несколько трюков, так что пришлось крутить педали на трансферах, чтобы набрать нужную скорость. Кроме того, во время приземления одного из трюков я настолько сильно ударился подбородком о руку, что у меня началось кровотечение. Но сдаваться? Ни за что. Пока я могу проехать на велосипеде, я буду бороться. На этот раз в Инсбруке я набрал 94 балла. И это хорошо. Но если бы я чище приземлял трюки и не крутил педали между связками, мог бы рассчитывать на более высокий результат.

Emil Johanssons bester Run – Innsbruck

Расскажи, как именно ты выбираешь трюки для программы?

Выбор зависит от трассы, а также от того, какие ощущения ты испытываешь при выполнении каждого трюка на ней. Как правило, я стараюсь составить приблизительный план трюков, а во время тренировочных заездов проверяю, какие из них мне удаётся лучше всего поставить на этом треке. Я знаю свой уровень катания и на что я способен, поэтому я просто стараюсь показать свой максимум.

Эмиль во время тренировки на Crankworx в Инсбруке © Kike Abelleira/Crankworx

Разумеется, не стоит забывать и то, за выполнение каких трюков судьи дают больше баллов, а за какие – меньше. Также, стоит помнить, какие связки ты выполнял в четвертьфинале и полуфинале, чтобы не повторяться. Но в целом, в моей колоде всё ещё есть карты, которые я никогда прежде не доставал.

Эмиль Йоханссон поднялся на вершину подиума Crankworx в слоупстайле © Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

Какой твой любимый трюк из победного заезда в Инсбруке?