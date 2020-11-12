5 причин, по которым Эмиль Йоханссон любит кататься в Новой Зеландии

Есть вещи, которые требуют хорошей выдержки. Топовому MTB-райдеру Эмилю Йоханссону из Швеции потребовалось три поездки в прекрасную страну Новую Зеландию, чтобы должным образом оценить её богатство и разнообразие трасс для катания на байке. Теперь, увлеченный этим местом, Йоханссон решил провести ещё больше времени в Куинстауне и его окрестностях.

Включай видео в верхней части экрана и насладись катанием Эмилем Йоханссона в Новой Зеландии. А затем листай ниже и узнать пять причин, почему райдер считает это место превосходным для езды на горном велосипеде.

Поездка в Новую Зеландию – дело хлопотное

Йоханссон восхищается чудесами окрестностей Южного острова © Jay French

Йоханссон ездил в Новую Зеландию, чтобы принять участие в соревнованиях по слоупстайлу Crankworx Rotorua в 2017 и 2019 годах. В первом случае 17-летний Йоханссон принимал участие во втором для себя Crankworx. Поэтому его внимание было сосредоточено исключительно на соревновании.

В 2018 году из-за проблем со здоровьем Йоханссон не прилетел в Новую Зеландию, а в 2019 году он сильно пострадал во время тренировки в Роторуа, сломал пару ребер и получил сотрясение мозга. Он должен был поехать в Квинстаун, чтобы снять фильм «Поездка со шведами» со своим соотечественником Мартином Сёдерстрёмом. А в итоге не мог кататься и лишь смотрел, как Сёдерстрём наслаждается всеми эпическими маршрутами.

В Куинстауне и его окрестностях нет недостатка в потрясающих пейзажах © Jay French

«Было так сложно просто смотреть. У меня было огромное желание сесть на байк. Всё, что мне было нужно – просто вернуться в седло и покататься», – говорит Йоханссон.

Наконец, в 2020 году, после победы в Crankworx Rotorua, которую можно назвать исторической, Йоханссон смог поехать на Южный остров Новой Зеландии, чтобы опробовать одну из самых крутых трасс в мире.

Ты можешь увидеть победную попытку Эмиля в финале Crankworx здесь:

Эмиль Йоханссон

Куинстаун – сказка о горных велосипедах

Конечно, существует огромное количество мест для катания по всей Новой Зеландии, но район Квинстауна – идеальное место для знакомства с особенностями ландшафта этой страны, где возможности для катания кажутся безграничными.

В Куинстауне есть всё Эмиль Йоханссон

Йоханссон объясняет: «В Куинстауне есть всё. Есть велопарк Skyline для даунхилла с подъёмником, который доставит тебя на вершину. Есть BMX и дёрт парк Gorge Road, за которыми присматривают местные велосипедисты. Я также посетил Frew Farm, место мечты, которое я так много раз видел в фильмах о маунтинбайке. Затем, конечно же, здесь есть огромное количество трасс, маршрутов и линий для катания по холмам вокруг города. В принципе, есть всё для всех».

Ты никогда не ограничен только одним велосипедом

Эмиль Йоханссон в парке Gorge Road © Jay French

В Новую Зеландию Йоханссон привез байк для слоупстайла и даунхилла от спонсора Trek, но пожалел, что не взял с собой больше, чтобы как следует изучить все возможности местных ландшафтов.

Ограничений для катания на горных велосипедах не существует, особенно это ощущается в Куинстауне и Новой Зеландии в целом Эмиль Йоханссон

Эмиль так же комфортно ездит на даунхильном байке © Jay French

«В катании на MTB замечательно то, что тебе не нужно “ограничивать” себя одним конкретным байком», – объясняет Йоханссон. «Если, например, вдруг пойдёт дождь, и ты не сможешь кататься по грунтовым трамплинам, не нужно расстраиваться, просто возьми байк для даунхилла и весь день гоняй по шикарным трассам.

Или, если слишком ветрено, чтобы кататься на больших трамплинах, просто отправляйся в лес и прокатитесь по технической крутой линии для одного райдера. Ограничений для катания на горных велосипедах не существует, особенно это ощущается в Куинстауне и Новой Зеландии в целом».

Здесь очень спокойно

Нет ничего лучше дома, или как дома © Jay French

Высокий уровень велокультуры, впечатляющие пейзажи и дружелюбие местных жителей выводят Новую Зеландию в топ лучших стран для маунтинбайка. Ещё одна вещь, которая особенно удивила Йоханссона, заключается в том, что ты вряд ли встретишь животных, представляющих опасность для человека. Для шведов, чьим самым страшным лесным кошмаром является дикая оса, это очень обнадеживает.

«Есть в Новой Зеландии что-то, что напоминает мне о доме. Внушающие пейзажи, далекие города, тишина. Конечно, Швеция не такая экзотическая, но я не знаю, что это такое, эта страна просто чем-то напоминает мне дом», – говорит Йоханссон.

Ты не можешь уйти, не оставив свой след

Когда дела идут не по плану, стройте новые планы © Jay French

План Йоханссона после Crankworx Rotorua состоял в том, чтобы снять в Новой Зеландии новый проект, планирование которого находилось на завершающей стадии. Но затем границы стран внезапно закрылись, и проект был отменен в связи с введёнными ограничениями на путешествия.

«Я решил выжать максимум из сложившейся ситуации. После шведской зимы я был в восторге от того, что смог впервые за долгое время покататься на свежем воздухе. Поэтому мне очень хотелось отснять как можно больше материала для будущего видео с катанием на маунтинбайке», – говорит Эмиль.

Катание на байках от заката до рассвета © Jay French

Поскольку в Куинстауне полно райдеров и есть действительно крутое велосипедное сообщество, Йоханссон быстро связалась с двумя местными видео-операторами и получил доступ к частной трассе для катания на MTB. Трио намеревалось снимать пару дней, чтобы извлечь максимум из локдауна. Результат? Им стал эдит, в котором Йоханссон демонстрирует свои таланты и показывает, что он намного больше, чем просто слоупстайл-райдер.

«Это следующий шаг, к которому я готовился долгое время. Я люблю кататься на всевозможных горных велосипедах, поэтому приятно иметь возможность сосредоточиться не только на слоупстайле», – подытожил Эмиль.