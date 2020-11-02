Даниил Квят финишировал в шаге от подиума Гран-при Эмилии-Романьи

На автодроме в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, опередивший напарника по команде Валттери Боттасу. Третьим стал Даниэль Риккардо на Renault, воспользовавшись аварией пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена. Следом за Риккардо финишировал пилот Scuderia AlphaTauri Даниил Квят , до последних метров сражавшийся с соперником за подиум.

Квяту не хватило нескольких кругов до подиума

Даниил Квят финишировал четвёртым в Гран-при Эмилии-Романьи © Getty Images/Red Bull Content Pool

Российский гонщик Scuderia AlphaTauri провёл феноменальный уик-энд на трассе «Имола», благодаря чему смог обойти пилота Scuderia Ferrari Себастьяна Феттеля в общем зачёте чемпионата мира. В пятничной квалификации наш спортсмен показал восьмое время, благодаря чему впервые в сезоне стартовал в первой десятке. Квят проводил достаточно ровную гонку, претендуя на высокие очки. Но после рестарта, связанного с аварией Джорджа Рассела прямо под машиной безопасности, наступил звёзный час Даниила. Сначала пилот из России выдал шикарный отрезок на прямой, разом обойдя двух соперников. А затем, по внешней траектории обошёл Шарля Леклера на Scuderia Ferrari. Гоночный темп Квята оказался настолько высоким, что перед самым финишем настиг ехавшего третьим Даниэль Риккардо на Renault. Даниил приблизился к сопернику вплотную, но до завоевания пятого подиума для России Квяту не хватило всего нескольких кругов.

«Отличная гонка, отличный результат. Обидно, что не удалось получить вишенку на торте. Но это была сильная гонка. Ни я, ни команда не допускали ошибок. Я совершил отличный обгон на рестарте и остался доволен своим пилотированием и работой команды. Для меня и команды это домашняя гонка. Я подготовил к ней специальный шлем и теперь положу его в специальное место. Сегодня всё могло пойти не по плану, потому что я чуть не потерял переднее крыло в моменте с Албоном, почти столкнулся с Карлосом. Для меня это была насыщенная гонка. С самого начала гонки я был намного сильнее Албона, у которого потенциально более быстрый болид. Я висел на его коробке передач весь первый отрезок и половину второго. Я знал, что у нас хороший темп. Так что считал, что мы действительно можем сделать это. Всю гонку у нас был действительно хороший темп», — эмоционально описал своё выступление в Гран-при Эмилии-Романьи Даниил Квят.

Албон растерял преимущество

Албон растерял преимущество © Getty Images / Red Bull Content Pool

В Гран-при Эмилии-Романьи пилот Red Bull Racing Алекс Албон не запомнился ничем выдающимся, кроме контакта в борьбе с болидом Даниила Квята и разворотом своего болида после рестарта гонки. В результате чего гонщик, стартовавший с шестой позиции, потерял массу времени и откатился на последнее место. Алекс так и финишировал 15-м, а после гонки сетовал на контакт с машиной кого-то из соперников.

«Это была одна из тех гонок, когда я постоянно ехал за кем-то из соперников и не имел возможности провести атаку. В конце гонки мы не провели пит-стоп, когда это сделали наши ближайшие соперники, я ехал на остывших шинах Hard и первым оказался под атаками тех, кто ехал на Soft. Шансов удержать их позади практически не было, а вдобавок моя машина получила удар в заднюю часть, после которого её развернуло. Если бы мы провели пит-стоп, то наверняка претендовали бы на подиум, но результат такой, какой есть. Если удара в тот момент не было, значит, меня развернуло из-за холодных шин и нехватки прижимной силы. Мне показалось, что меня зацепил кто-то из гонщиков McLaren, но это не точно. Я делаю всё, что в моих силах. В целом в этот уик-энд я выглядел не так уж плохо, нужно сосредоточиться на следующем этапе в Турции», — эмоционально отреагировал на свой провал Алекс Албон.

Взорвавшаяся покрышка отняла у Ферстаппена подиум

Макс Ферстаппен досрочно завершил гонку после прокола покрышки © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен на трассе Имола подтвердил тенденции выступлений в сезоне-2020, в котором голландский гонщик финиширует исключительно на подиуме либо сходит с трассы. В субботу Макс показал третье время и стартовал позади двух пилотов Mercedes. Но благодаря блестящему старту сумел пройти Льюиса Хэмилтона и вышел на второе место. После череды пит-стопов Ферстаппен вновь откатился на третье место, но благодаря шикарному обгону Валттери Боттаса вновь вернул себе вторую позицию. Дело шло к очередному безоговорочному подиуму, но случилось худшее. За 15 кругов до финиша на болиде Макса взорвалась покрышка, и пилот выбыл из борьбы.

«Я хорошо стартовал, сразу прошёл Льюиса и старался не отстать от Валттери. Я чуть раньше отправился на пит-стоп, чтобы провести “подрезку”. Похоже, у Валттери было повреждено днище, я терял за ним время, но долго не мог подобраться на дистанцию атаки – в “Имоле” это очень сложно. Льюис, за счёт более позднего пит-стопа, смог опередить нас обоих. А вскоре я сам сумел обогнать Валттери и вышел на второе место. Всё складывалось неплохо, когда на прямой я неожиданно потерял контроль над машиной из-за взорвавшейся задней правой шины. Не знаю, что именно там произошло – осмотрев машину, я не обнаружил никаких видимых повреждений. Досадно, ведь гонка складывалась по-настоящему весело, я сражался с Mercedes и мог рассчитывать на второе место», – рассказал Ферстаппен.

Гасли подвела техника

Гасли подвела техника © Getty Images/Red Bull Content Pool

Гонка на домашнем для Scuderia AlphaTauri треке «Имола» сулила Пьеру Гасли высоких результатов. В субботу француз показал невиданное высокое четвёртое место в квалификации и рассчитывал побороться за подиум в гонке. Но все старания Пьера, сошли на нет уже на девятом круге. Гасли был вынужден сойти из-за технических проблем.

«Это особенное место. Уик-энд шёл очень хорошо, но нам пришлось сойти. Парни увидели падение давления воды в системе перед тем, как мы отправились на стартовую решётку. Мы пытались это починить на решётке, но, к сожалению, это не сработало, и нам пришлось сойти. У меня был отличный старт, я пытался проехать параллельно Льюису, но не вышло. Это было очень близко. После этого я шёл на пятой позиции. Машина была быстрой на протяжении всего уик-энда, поэтому сойти было обидно. Но это автоспорт. Здесь может случиться всё что угодно», — подытожил своё выступление на трассе «Имола» Пьер Гасли.

Результаты Гран-при Эмилии-Романьи:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:28:32.430 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +5,783 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +14,320 Даниил Квят (Scuderia AlphaTauri) — +15,141 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +19,111 Серхио Перес (Racing Point) — +19,652 Карлос Сайнс (McLaren) — +20,230 Ландо Норрис (McLaren) — +21,131 Кими Райкконен (Alfa Romeo) — +22,224 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — +26,398

Общий зачёт после Гран-при Эмилии-Романьи:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 282 очка; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 197; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 162; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 95; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 85; Серхио Перес (Racing Point) – 82; Ландо Норрис (McLaren) – 69; Карлос Сайнс (McLaren) – 65. Алекс Албон (Red Bull Racing) – 64; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 63;

Кубок Конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи: