Начало июля выдалось действительно жарким. Для команды «КАМАЗ-мастер» и Евгения «Арчи» Арояна этот месяц прошел под знаком победы.

Международное ралли «Шелковый путь» снова вернулось в 2021 году. Одиннадцатая по счёту гонка стала первой после двухлетнего перерыва. Команду «КАМАЗ-мастер» ждал новый вызов, с которым они успешно справились: экипаж Дмитрия Сотникова впервые соревновался на грузовике с кабиной семейства К5 и поднялся на первую ступень пьедестала. А его напарник по цеху, Антон Шибалов, — на третью.

В этом же месяце на берегу Греческого порта Микролимано состоялся мировой финал чемпионата по паркуру Red Bull Art of Motion 2021, на котором российскому трейсеру Арчи Арояну удалось войти в тройку лидеров и впервые в жизни стать бронзовым призером соревнования. По возвращению домой атлеты решили объединить силы, чтобы успешно подготовиться к новым вызовам.

В жизни нет ничего невозможного Владимир Чагин

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Ни для кого не секрет, что высоких спортивных результатов можно достичь, если спортсмен полностью уверен в своей экипировке и оборудовании. В автоспорте высокое качество состояния техники имеет очень важную роль. И немаловажно, когда её готовит профессиональная команда, где каждый знает, что он делает и для чего. Особенно, когда приходится прибегать к нестандартным решениям.

За короткий промежуток времени, в рамках проекта, трейсер Арчи Ароян убедился, что люди, работающие в цеху команды «КАМАЗ-мастер» — один большой и единый организм. Работать там приходится много, а контроль качества – очень высокий.

Проект показывает фактически изнанку жизни цеха КАМАЗ. Обычно автомобили ездят на открытом воздухе, дрифтят и прыгают, и впервые именно в цеху происходят новые и необычные «кульбиты».

Работник месяца © Pavel Sukhorukov Double full © Pavel Sukhorukov Прыжок © Pavel Sukhorukov Прыжок © Pavel Sukhorukov Прыжок © Pavel Sukhorukov

«Очень интересные идеи и правильные, потому что кто создает технику? – Человек. Кто её готовит к соревнованиям? – Человек. Кто на ней выступает на гонках? – Тоже человек», — говорит руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин. — «Показать главного участника этого события, не только мощь двигателя, скорость, прыжки, полеты, дрифт, грязь и пыль, это, конечно, интересно и всегда привлекает внимание, но показать участие человека в этом процессе — очень важно, потому что автомобильный спорт — 50% машина, 50% человек».

Невероятный респект работникам «КАМАЗ-мастер» Евгений «Арчи» Ароян

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Арчи был очень вдохновлен предстоящим проектом, а, оказавшись на заводе, в реальном цеху команды, ещё больше загорелся идеей паркура среди культовых грузовиков.

«Я знал о “Камаз-мастер”, знал, что ребята катаются по пустыням, выполняют сумасшедшие прыжки, но пристально не следил за ними. Всегда был в недоумении, насколько же круто должен быть собран КАМАЗ, чтобы такое делать», — рассказывает Арчи. — «Всё было чётко, в плане того, как относилась команда ко всему тому, что мы делали. Это – просто невероятные люди, респект. Только сейчас я узнал, что Наиль Мансурович, водитель погрузчика — легендарный человек, который выиграл первый “Дакар” в роли механика. Переполняют эмоции».

Вижу – ребята молодые все, глаза горят Наиль Багаветдинов

За время проекта казалось, что каждый, кто работает на базе команды «КАМАЗ-мастер», поучаствовал в съёмках. У одних были игровые эпизодические роли, кто-то помогал дополнительно оснащать машины, чтобы их можно было использовать во время прыжков.

Роль водителя погрузчика исполнил Багаветдинов Наиль Мансурович, победитель первого в истории автомобильного спорта России, ралли «Париж — Дакар 1996»: «Я много пожил, много повидал. Время идёт вперед, и я вот вижу, ребята молодые все, глаза горят, и они видят уже совсем по-другому мир. Для молодежи этот проект должен быть понятен», – объясняет Наиль Багаветдинов.

Мы шли по очень узкой тропинке между нереально сложными трюками и не менее сложными задумками. Ни разу не сошли с пути и смогли сделать все, что задумали. Снять так, чтобы понравилось всем Режиссер проекта Михаил Пархоменка

Несмотря на то, что паркур и фриран широко известны в современных реалиях и представление о них есть у каждого человека, прежде всего, – это свобода движения, и что-то обязательно будет впервые. Рутинным этот образ жизни сложно назвать.

Съёмочный график был расписан по секундам. Необходимо было много успеть подготовить и сделать. Определенные прыжки, такие как 360 front flip с приземлением на движущийся КАМАЗ, требовали дополнительных координаций и тренировок не только самого Арчи, но и съёмочной команды. В паркуре каждый миллиметр имеет значение.

Для Жени в новинку было прыгать заднее сальто внутрь колёс, лежащих на двигающемся погрузчике, или выполнять прыжок 360 с одного КАМАЗА на другой. После нескольких примерок к прыжкам выяснилось — эти кадры снять с первого раза не получится. Нюансов оказалось множество. Так оказалось, например, с прыжком 360 градусов: существовало ограничение в том, откуда можно отталкиваться и куда приземляться. На самые края крыши грузовиков приземляться было невозможно из-за конструктивных особенностей. Приняли решение разделить трюковые сцены на составные части, поставить ориентировочные метки и тренировать отдельно каждый сегмент, чтобы затем соединить все вместе.

Я впервые делал эти трюки в таких необычных условиях Евгений «Арчи» Ароян

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Самым психологически сложным прыжком оказался 360 front flip с моста на крышу движущегося грузовика. Прежде всего, это была дебютная съёмка для Арчи. Кроме того, на площадке происходило много действий, связанных с работой съемочной группы – смена схем света, декораций и много чего ещё. Арчи поделился, что был уверен в трюке, но из-за напряжения, царящего вокруг, приходилось концентрироваться дольше, чем обычно.

Главная задача ключевого трюка заключалась в том, чтобы синхронизировать движение КАМАЗа и прыжок Арчи для точного приземления на крышу грузовика. По словам трейсера, он мог видеть машину только в самый последний момент своего стартового разгона. Из-за этого было страшно во время первых примерочных попыток. Во время одного из крайних прыжков со страховочным матом грузовик немного не доехал до определенной точки и Арчи приземлился мимо мата, сразу на крышу КАМАЗа: «в тот момент я понял, что пора убирать маты, потому что трюк готов» — поделился Арчи своими ощущениями.

Один из коронных прыжков в списке Арояна — Double Bullet, сальто, чем-то похожее на полет пули. Естественно, для него тоже нашлось место в цеху. Для его выполнения нужна высота от полутора метра и ровная площадка приземления. По сюжету погрузчик довозил Арчи до укромного места около стеллажа с деталями грузовиков и затем он залезал на него, чтобы спрыгнуть с помощью «буллита». Несмотря на то, что это сальто делают очень немногие в мире, у Арояна не было больших сложностей с ним. Способствовала общая атмосфера, царившая на съемочной площадке и то, что сцена была заключительной.

Моменты, когда не все шло по плану

В самом конце второго дня съемок проекта стало понятно, что режим съёмок, при котором Арчи все время находился в состоянии «размялся – прыгнул – остыл», сказалось на состоянии мышц, появились болевые ощущения. Арчи дали передохнуть, а после небольшой паузы прыжки продолжились. К утру боль в ноге продолжала беспокоить атлета, поэтому решено было взять паузу в съёмках, сделать массаж и тейпирование укрепляющей мышцы.

Работник месяца. Behind the scenes. Как это было?

Если бы не она – всего этого бы не получилось Евгений «Арчи» Ароян

Евгений "Арчи" Ароян © Pavel Sukhorukov

Благодаря трейсеру Александре Шевченко, двухкратной победительнице Red Bull Art of Motion, которая тренируется вместе с Арчи и на проекте выполняла роль консультанта в особенно сложных трюковых ситуациях, атлету удалось вернуться в строй и продолжить съёмку. «Если бы не Саша, то всего этого бы не получилось» — уже после завершения съемок поделился с командой Арчи.