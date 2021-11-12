Кубик Рубика, или «кубик-рубик» — эти заветные слова знакомы нам с самого детства, и только ленивый не крутил в руках разноцветную головоломку и не менял местами секции, когда не удавалось собрать. А знал ли ты, что Рубик — это фамилия профессора, которого по праву можно назвать человеком-эпохой.

В 1974 году профессор Рубик изобрел свою безумно успешную интеллектуальную игру «Кубик Рубика», которая впоследствии эволюционировала в отдельный вид игрового спорта — спидкубинг (скоростная сборка куба). Вот уже четвертый год подряд проводится турнир по спидкубингу Red Bull Rubik's Cube . И сейчас в самом разгаре Национальный отборочный этап в России, который проходит в онлайн-формате. 14 ноября — последний день квалификации, когда можно побороться за выход в мировой финал. Если хочешь попробовать свои силы, то ты еще успеваешь принять участие в этом уникальном контесте. Смелее!

Кто же стоит за фамилией великого изобретателя? Пока мировое сообщество спидкуберов захвачено нешуточными страстями турнира, мы поговорили с профессором Эрнё Рубиком о том, для чего создавался куб, и что он сам думает про свое изобретение.

Во всем виновата геометрия

Эрнё Рубик — венгерский инженер, преподаватель архитектуры и дизайнер. Сейчас ему 77 лет. Конструкцию куба Эрнё задумал как способ объяснить своим студентам трехмерную геометрию.

Рубик изучал скульптуру в Техническом университете и архитектуру в Академии прикладного искусства и дизайна в Будапеште. Будучи профессором дизайна в академии, он увлекся построением геометрических моделей. Один из них был прототипом его куба, сделанного из 27 деревянных блоков. Рубику потребовался месяц, чтобы решить задачу с кубиком.

«Мне нравится решать и создавать головоломки — это моя жизнь, и однажды я придумал очень интересную идею, и много работал, чтобы ее реализовать. И я добился этого, разумеется, не сразу, но, когда кубик стал популярным, люди научились собирать его — и старались делать это все быстрее».

Эрнё Рубик — венгерский инженер, преподаватель архитектуры и дизайнер © Michael Lang

Чтобы можно было оценить масштаб значимости этой игры, вот потрясающий факт: есть 43 252 003 274 489 856 000 способов собрать кубик Рубика — это более 43 квинтиллиона интеллектуальных игровых задач. Число, которое ни в одном калькуляторе не укладывается. Такое бывает вообще? И когда только успели!

«Я горжусь кубиком. Знаете, это как если у вас есть ребенок, который делает что-то уникальное, чем вы гордитесь. Кубик — это, конечно же, особенная для меня вещь, но самое главное, что он является такой вещью не только для меня, но и для огромного количества людей. В мире крутятся уже многие сотни миллионов кубиков в руках многих сотен миллионов людей, и меня очень воодушевляет, что подрастающие новые поколения снова и снова находят в кубике нечто интересное, захватывающее и красивое».

Ты победил — ты уникален

Соревнования по спидкубингу проводятся почти 40 лет. За это время игроки по всему миру научились демонстрировать просто феноменальную скорость по сборке этой головоломки. Действующий рекорд по сборке классического кубика Рубика 3х3х3 — 3,47 секунды, его установил китайский спидкубер-тинейджер Ду Юшенг в 2018 году.

«Подростки в особенности любят соревноваться между собой и доказывать, что способны победить — вот почему соревнования по сборке кубика стали так популярны. Это началось уже в 1980-х, первый чемпионат мира прошел в 1982 году, а в новом веке это переросло в регулярное соревнование с растущей аудиторией: сейчас ежегодно в более чем 100 странах по всему миру проводится 1000 соревнований.

Как правило, соревнования проходят напряженно, особенно когда люди занимаются тем, что умеют, и где хотят победить. Обычно желание быть первым давит — из-за этого мы не способны показать себя с лучшей стороны, но иногда это помогает побить рекорд.

Для чего нужны победы и рекорды? Они доказывают, что вы способны на то, чего не умеют другие, что вы умеете делать что-то сложное, благодаря своим знаниям и навыкам, — это доказывает, что вы уникальны».

Профессор Рубик с победителями квалификации в Лондоне © Mark Roe

Нужно принимать решения, нужно думать

Рубик прославился изобретением кубика Рубика и других своих головоломок, однако большая часть его последних работ связана с продвижением науки в образовании. Он участвует в нескольких организациях, таких как Beyond Rubik's Cube, Rubik Learning Initiative и Judit Polgar Foundation, целью которых является вовлечение учащихся в естественные науки, математику и решение проблем в молодом возрасте.

«Каждый человек уникален по-своему. Поэтому, используя наши неповторимые качества, все мы можем достигать разных результатов. В каждой сфере деятельности нужно мыслить творчески, чтобы достигать большего. Кто-то следует определенному порядку действий: вы снова и снова повторяете то, чему научились, что услышали от кого-то, продолжаете практиковаться, чтобы совершенствоваться. А творческие люди всегда ищут новые способы, могут слегка менять подход, чтобы достичь лучшего результата. Такая способность творческих людей особенно ярко проявляется в юном возрасте, но я считаю, что очень важно поддерживать этот навык.

Профессор Рубик © Mark Somay

Когда мы становимся взрослыми, мы уже знаем ответы на много вопросов, но можем ставить их под сомнение. Самый первый и важный шаг — понять проблему, и, если вам удастся добраться до сути проблемы, как следует понять, в чем она заключается, решение окажется под рукой.

Благодаря тому, что мы используем уже существующие решения, мы знаем, куда нужно повернуть на этом углу — влево или вправо. Но когда путь потерян, нужно найти новое решение, поэтому остается дать волю творческому мышлению.

Нужно научиться выживать; чтобы прожить долгую жизнь, нужно уметь преодолевать все проблемы, которые возникают у нас на пути. Мы начинаем этот путь в школе, а в зрелом возрасте сталкиваемся с по-настоящему серьезными проблемами, стараемся найти подходящий путь в жизни и понять, в каких сферах сможем сполна реализовать себя. Эти вопросы требуют сложных решений. И чтобы принимать эти решения — нужно думать».

Испытать свои навыки

В этом году турнир Red Bull Rubik's Cube второй раз проходит в онлайн-формате. Присоединяйся к участию в квалификациях до 14 ноября, пробуй улучшить свой результат, пробуй занять одно из четырех мест и попасть на мировой финал.

«Я рад, что сообщество любителей кубика продолжает расти, это потрясающая платформа, где люди могут общаться, благодаря интернету. Такое международное соревнование позволяет людям общаться и находить новых друзей. Когда у вас есть общие интересы, вы работаете и мыслите одинаково, любите одни и те же вещи. Вот так люди и объединяются в группы по всему миру.

Я рад тому, что произошло за последние сорок лет, и я считаю, что развитие еще не закончилось».