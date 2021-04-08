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Непосвященным может показаться, что все скейтборды были созданы равными. У каждого по четыре колеса, две подвески, восемь подшипников, дека и шкурка. Все эти детали скреплены несколькими винтами. Однако те из нас, кто разделяет любовь к этому замечательному виду спорта, знают, что каждая дека является отражением личности скейтбордиста, который на ней катается.

Скейт — более уникальное отражение своей эпохи, чем даже сам скейтбордист. Ведь когда мы смотрим на эволюцию форм скейтборда, мы знакомимся с разными этапами истории этого вида спорта. Каждое поколение изобретало новую форму, соответствующую набирающим популярность тенденциям, потребностям и желаниям времени. Но почему вообще форма скейтборда менялась? По сути, каждая форма — это порождение прямой потребности в расширении границ возможного на скейтборде.

По сравнению со своим первоначальным обликом, сегодняшний скейтбординг изменился до неузнаваемости. И действительно: сам факт столь сильного видоизменения скейтов является прямым отражением того, насколько изменился сам скейтбординг. В последние годы мы наблюдаем, как в моду возвращаются деки необычных форм, и понимаем, какие глубинные причины лежат в основе этого процесса. Так было всегда: начиная со стоек на руках в Догтауне и скейтов-рыбок с рейлингом и заканчивая классической декой в форме палочки от мороженого и деки-банана, которые набирают популярность и растут в размерах, как и их предшественники. Самое важное заключается в том, что эволюция форм скейтбордов рассказывает нам историю этого вида спорта со стороны, которая очень долго оставалась в тени. Но теперь все изменится.

Почему форма скейтборда менялась со временем?

Скейтборд © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

С чем вообще связаны любые перемены? Большинство людей сочли бы, что изменения вызваны эволюцией или адаптацией ради выживания. Но когда речь заходит об активном виде спорта или исполнительском искусстве, которым является скейтбординг, ответ «выживание» был бы слишком простым. Скейтбординг не приспосабливается к изменениям, а активно их создает. Каждая новая форма деки создавалась для того, чтобы удовлетворить потребности скейтеров в маневренности. Каждое новое поколение скейтбордистов требовало большего и от своих досок, и от себя. Когда Родни Маллен начал совершенствовать кикфлип, стало очевидно, что ему потребуется скейт с более острым хвостом и широким носом, который позволит подпрыгивать выше и зависать в воздухе. По мере того, как скейтбордисты продолжали изучать новые трюки и продвигать спорт вперед, прогресс и адаптируемость к переменам стали неотъемлемыми составляющими скейтбординга. Следовательно, лучшим средством для изучения разных эпох скейтбординга является знакомство с формами скейтборда.

Скейтбординг — это образ жизни. Скейтбординг на самом деле заставляет нас почувствовать себя более живыми. По мере того, как спортсмены продолжали развивать скейтбординг, им требовались новые доски, которые позволили бы насладиться удовольствием от изучения новых трюков, скоростного катания со склонов, полетов над рампами и езды по дну бетонных бассейнов. Другими словами, формы досок эволюционировали, чтобы скейтбордисты по-прежнему чувствовали себя живыми. Мы, скейтбордисты, понимаем чувство, сопровождающее освоение нового трюка: ты становишься лучше, а перед тобой открывается возможность сделать на скейте что-то новое. Именно это движет нами и эволюцией форм скейтбордов.

Доисторические скейтборды

Давай представим доисторические скейтборды: динозавр или пещерный человек, прилаживающий к куску дерева палку и каменные колеса. Забавно, не правда ли? Но на самом деле споры о происхождении скейтборда ведутся по сей день. Хотя то, что мы называем скейтбордами сегодня, впервые появилось в 1940-х годах, представители некоторых «научных школ» утверждают, что предшественники скейтбордов существовали еще в 1880-х. У этих доисторических скейтбордов, скорее всего, были рули, как у современных мопедов. Они были сделаны из ящиков или деревянных досок, а колеса напоминали колеса повозок или экипажей. Такой прообраз скейтборда в основном использовался для перевозки людей и служил альтернативой велосипедам и крытым вагонам. Однако только в 1940-х годах люди начали проводить эксперименты над колесными средствами транспорта ради развлечения. Наверное, это было как-то связано с событиями в мире: по завершении Великой депрессии и двух мировых войн народ заново открывал для себя радость уличного времяпрепровождения.

1940–1950-е и компания Roller Derby Skateboards

Первые скейты были созданы отважными детьми, которые прикручивали роликовые коньки к деревянным доскам или ящикам. Иногда это была простенькая коробка 5 × 10 см с роликовыми коньками, а иногда и вовсе деревянная доска, позаимствованная с ближайшего забора. К счастью для нас, нашлись те, кто разглядел потенциал таких скейтов. К 1959 году началось первое массовое производство скейтбордов. За это взялась компания Roller Derby Skateboard, фабрика которой располагалась в Ла-Мираде, Калифорния. Вот что действительно важно отметить: рождение скейтбординга тесно связано с мышлением «сделай сам». У истоков стояла группа детей, которые придумали что-то интересное и решили поделиться этим со своими друзьями. Что бы ни побудило этих тинейджеров изобрести скейтборд, идея «сделай своими руками» пронизывает культуру скейтбординга и сегодня.

1960-е годы и серфскейты

Как ты уже мог догадаться, в глазах большинства людей первые скейтборды стали ответвлением культуры серфинга, особенно в Калифорнии. Естественно, что в 1960-е впервые появились формы скейтбордов, напоминающие их старших братьев — доски для серфа. Такие скейты имели плоскую деку или даже завернутые книзу концы. Другими словами, скейт был изогнут по краям, а его середина либо была плоской, либо возвышалась над поверхностью деки (очень напоминает современные пенни борды). Мы многим обязаны этим скейтбордам. Примерно в то же время в эфире общенациональных телеканалов появились соревнования по скейтбордингу: в них длинноволосые калифорнийские подростки огибали конусы и стояли на руках по несколько минут подряд. Такой образ скейтбординга в конечном итоге привел к почти полному исчезновению этого вида спорта. Тем не менее тогда же скейтбордисты, если можно так сказать, научились многому: создавались первые культовые скейт-команды, скейт-бренды и даже скейт-магазины. Формы досок того времени расширили этот вид спорта как отрасль, и в конечном итоге люди получили больше скейтбордов. Это произошло благодаря стараниям таких новаторов, как Ларри Стивенс, который в 1969 году изобрел киктейл и навсегда изменил скейтбординг.

Скейтбординг от "А" до "Я"

1970-е и скейтборды с киктейлом

Как мы писали ранее, в 1969 году Ларри Стивенс изобрел киктейл, который навсегда изменил форму скейтбордов. Как бы ни менялись формы скейтбордов, какая мода на форму ни возвращалась бы — все эти доски оснащены визуально заметным киктейлом, поскольку данный элемент придает скейтбордистам маневренности. В сочетании с изобретением Фрэнком Нэсуорси полиуретановых колес скейтбординг восстановился после почти смертельного удара. Новый вид скейтборда положил начало новому стилю в скейтбординге. Zephyr и Z-Flex еще больше усовершенствовали киктейл-скейтборды: они начали делать их из пластика, а не из дерева, увеличили их долговечность и придумали термин «банана-скейт». Новые доски стали производиться с полиуретановыми колесами, а к концу 70-х годов — с более широкими носами. Такая форма стала прекрасным дополнением к буму массового катания в бассейнах. Скейтбординг в бассейне требовал определенных инноваций, поэтому к концу 1970-х компании, занимающиеся скейтбордингом, попытались оседлать эту большую волну. Широкие скейты достигли пика популярности в 80-х годах, когда команда Догтаун и Тони Альва начали создавать 10-дюймовые доски Pig, практически не имеющие формы. По множеству причин, о которых ты можешь прочесть в нашей статье «История скейтбординга», в конце 80-х начался очередной спад популярности этого вида спорта. Эпоха киктейла, царившая в 70-х годах, начала уходить в прошлое, а двойной киктейл-скейт появился только в 1989 году и способствовал возрождению всей отрасли. Однако прежде, чем перейти к событиям 1989 года, давайте остановимся на периоде с начала до середины 80-х, который определялся совершенно другой формой скейтборда. Эта форма способствовала созданию важного элемента культуры скейтбординга, который сохранился до наших дней.

1980–1989 гг.: на улицу выплывает рыбка-скейт

Как это бывало много раз в истории скейтбординга, появился один конкретный продукт — скейт, — который попросту изменил всю скейт-индустрию до неузнаваемости. Форма деки Hammerhead, которую разработал Кристиан Хосой, стала именно таким скейтом: его дебют покорил мир скейтбординга. Доска обладала крупным «носом» в форме головы акулы-молота (отсюда название модели — Hammerhead), «грудной клеткой», напоминающей туловище кита, и гигантским «хвостом» с огромным пространством для нестандартных захватов и наклеек. В последующие годы все скейтбордисты начали создавать фирменные модели, чтобы, как они рассчитывали, выделяться среди других. Скейты по форме напоминали рыб или гробы и были украшены неоновыми изображениями. Такое разнообразие приводило к бесчисленным нарушениям авторского права. С середины 80-х до начала 90-х годов появлялись все новые виды скейтов в форме рыб, словно мутировавшая панк-рок-амфибия, выныривающая из предоставленных большим бизнесом бассейнов свободы и оставленная в одиночестве популярной культурой. Мы должны воздать должное художественной культуре, окружавшей эти доски, поскольку такой дизайн на самом деле был важнее непосредственной функции скейтборда. Это во многом способствовало тому, что сегодня скейтбордисты ценят эстетику не меньше (если не больше), чем эксплуатационные характеристики. Тем же объясняется и ностальгия по внешнему виду эпохи, определявшейся пандусами на заднем дворе и перилами. Но на самом деле это время также было периодом спада в популярности скейтбординга. В те годы были созданы точки опоры нашей культуры, заложившие художественную основу и творческие стандарты для последующего расцвета и золотой эры скейтбординга 90-х. Без этих скейтов-рыб скейтбордингу, может, и не удалось бы остаться на плаву.

скейтборде © Mauricio Ramos/Red Bull Content Pool

Дека Barnyard Майка Валлели (1989 г.) и двойной тейл, изобретенный Чаком Халтсом

Многие считают, что доска Barnyard Майка Валлели — первая современная форма скейтборда и, возможно, самая важная форма скейта в истории этого вида спорта. Этот скейт обладал великолепным двойным тейлом и стал первой по-настоящему симметричной доской. Немного исторического контекста: сегодня некоторые из ведущих скейтбордистов мира — например, Ишод Уэйр, — используют скейты симметричной формы. До Майка Валлели были и другие скейтбордисты: например, такие уличные скейтеры, как Томми Герреро, Натас Каупас и Марк Гонсалес. Однако образ Майка важен для истории скейтбординга, ведь этот человек продолжал развиваться благодаря собственному стилю в трюках и умению раздвигать границы. Двойной тейл затем переняли другие уличные скейтеры. Они посчитали, что наклонные нос и хвост доски станут идеальным механизмом для выполнения новаторских флипов. Такие скейтбордисты, как Дэвон Сонг, взяли на вооружение эту разработку, замеченную ими где-то на стартовой рампе в 80-е, и начали совершать великолепные прыжки и гринды по бордюрам. Только выступающие нос и хвост деки помогли сделать реальностью флипы и повороты на 360 градусов в отрыве от земли. На смену эйрвокам и первым грэбам пришли бордслайды по перилам и кикфлипы по ступеням. Поскольку уличный стиль в скейтбординге затмил стиль «верт» (также называемый «транзишн»), скейтбордистам потребовалась соответствующая доска. Скейтборд получил форму, напоминающую палочку от мороженого. Помнишь, как выглядит палочка, остающаяся после того, как съешь эскимо? Вот-вот. Форма деки с симметричными носом и хвостом появилась как ответ на рост уличной культуры, но в конечном итоге своим появлением она обязана только модели Barnyard Майка Валлели и Чака Халта с двойным тейлом.

1990–1995: доска в форме палочки от мороженого не сдает позиции

Модель Barnyard, созданная в 1989 году, способствовала появлению деки в форме палочки от мороженого в начале 1990-х, которая превратилась в современную форму скейтборда, используемую и сегодня. И хотя скейт в форме палочки от мороженого изначально был ответом на рост популярности уличного скейтбординга, в котором меньше использовались вертикальные поверхности, сегодня такая дека используется во всех течениях скейтбординга. По сути, такой скейт обладает симметричным тейлом, носом, закругленными по краям, и вогнутым конкавом посередине. Наличие одинаковых носа и хвоста означало, что теперь скейтбордист сможет управлять скейтом в большем количестве вариантов. Фэйки, езда на доске задом наперед, нолли, езда на доске на носу, кикфлипы, щелчок носком ноги, хилфлипы, щелчки пяткой и бесконечное множество различных промежуточных трюков (добавление боковых шовитов, гриндов, слайдов и действительно всего, что ты только можешь себе представить...). Подобная дека в форме палочки от мороженого была всем, о чем только мог мечтать такой первопроходец скейтбординга, как Родни Маллен. Прошло примерно пятьдесят лет с тех пор, как родились первые скейтборды — ролики, прикрученные детьми на деревянные доски, — и наконец появилась дека, позволившая скейтбордингу по-настоящему расцвести и превратиться в ощутимую культуру и спорт, которые мы наблюдаем и сегодня. С 90-х годов мы наблюдали, как ширина деки в форме палочки от мороженого менялась от 7 до 9 дюймов (примерно от 17,8 до 22,9 см). Однако мы навряд ли уже увидим какие-либо новаторские формы скейтбордов, которые могли бы изменить скейт-среду так, как это сделал скейт в форме палочки от мороженого

Почему скейтборды необычных форм возвращаются в моду?

Может, причиной этого является просто устоявшееся представление о формах скейта. Однако это никоим образом не означает, что все скейтборды одинаковы. Каждый спортсмен подгоняет свою доску к конкретным потребностям. В этом деле любой миллиметр имеет огромное значение. Более того, в скейт-среде произошло возрождение уникальных форм скейтбордов, поскольку все больше и больше скейтеров возвращаются к формам дек, созданным в предыдущие десятилетия.

Скейтбординг достиг столь значительных высот с точки зрения мастерства и спортивных качеств, проявляемых скейтбордистами, наперекор судьбе, что творцы и увлеченные люди заглянули в прошлое и заново нашли себя в скейтбординге... Что именно это означает? Что ж, не все могут найти свое отражение в 19-летнем скейтбордисте, выполняющем бэксайд липслайд на перилах с 18 ступенями. Естественно, что такие люди не подвержены влиянию подобных тенденций. Очевидно, что они не намерены примыкать к какому-либо течению, которое не повлияет на их езду на скейте.

Скейтбордисты проявляют в своем катании то, что им нравится в скейтбординге, поэтому естественно, что разным людям нравятся разные аспекты и даже разные эпохи катания. Вот почему каждый день, когда ты идешь в скейт-парк, ты видишь как минимум одного скейтбордиста с доской необычной формы, еще одного, который выглядит так, как будто пришел туда прямиком из 1996 года, и, конечно же, парочку скейтеров с досками-рыбками и неоновыми рейлингами. Если ты живешь в большом городе, где есть скейтеры постарше, то ты наверняка видишь еще больше разнообразия. Не забывай: скейтбординг — это свобода. Можешь кататься на любом скейте до тех пор, пока получаешь от этого удовольствие.