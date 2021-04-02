Эволюция видеокамер в скейтбординге

Многие из нас начали свое знакомство со скейтбордингом с визуальных образов, будь то просмотр скейт-видео на VHS, съемки Всемирных экстремальных игр по ТВ или видеоигра Tony Hawk’s Pro Skater. Чтобы понять суть скейтбординга как визуального и исполнительского искусства, необходимо увидеть его. Наверное, видео не может влюбить в скейтбординг, но уж точно способно «подпитать» любовь к нему.

Краткая история видеокамер в скейтбординге

Скейтбординг — уникальный для индустрии экстремальных видов спорта пример. Большая часть его существования досконально задокументирована на видео самими представителями скейт-сообщества. С 1970-х годов скейтбордисты, которым, возможно, не хватало смелости, чтобы продолжить профессиональную карьеру или создать собственный бренд или компанию (как это сделал, например, бывший профессиональный скейтбордист Стейси Перальта), находили отдушину в творчестве. Они брали камеру в руки и снимали своих друзей, внося таким образом свой вклад в развитие этого спорта. Начавшись как простой способ запечатлеть происходящее вокруг или создать промовидео для собственного бренда, видеосъемка с тех пор превратилась в полноценную возможность карьерного развития и творчества, тесно связанную с миром скейтбординга.

Первые скейтбордисты, передававшие камеру словно эстафетную палочку, не могли себе представить, как изменятся каналы восприятия информации о скейтбординге и сама индустрия. Технологии прошли путь от плечевых камер, форматов MiniDV и Hi8 до потрясающих камер для съемки в разрешении 6К. В социальных сетях каждую минуту появляются новые ролики, а короткие скейт-видео затмили полнометражные фильмы, когда-то преобладавшие в мире скейт-медиа. Когда-то монтажеры скейт-видео должны были думать о съемках и сложном процессе склейки с помощью VHS-проигрывателей и пустых кассет, а теперь они борются с недостатком памяти на камере и растущими ценами на оборудование для съемок и монтажа. Тем не менее, несмотря на то, что методы съемок скейтбординга и средства массовой информации, освещающие эту среду, изменились, эволюции скейт-медиа всегда предшествовало развитие видеокамер для съемок скейтбординга.

Владик Шольц © Fine Lines / Red Bull Content Pool

Этот путь начался с аппаратов, в которые пленка заряжалась вручную, плечевых камер и VHS-кассет, в то время как сейчас скейт-видео появляются на YouTube, Red Bull TV и в Instagram. Хотя места для размещения контента и видеокамеры для скейтбординга изменились, сами видеооператоры не утратили преданность своему делу. На протяжении десятилетий видеооператоры не отрывались от видоискателя, чтобы познакомить людей со скейтбордингом. Пришло время отплатить им за эту услугу и рассказать о камерах, которые стали неотъемлемой частью истории скейтбординга.

Пленочные камеры Super 8 и 16-мм кинокамеры

До 80-х годов скейтбордистов преимущественно снимали на пленочные камеры Super 8 и 16-мм кинокамеры. Зачастую в таких ручных камерах не было микрофона: даже если они и могли воспроизводить звук, то, как правило, для этого требовалось подсоединить внешний микрофон с помощью шнура длиной 2–2,5 метра. Видеооператор и сегодня должен вручную контролировать процесс съемки, однако в случае пленочных камер Super 8 и 16-мм кинокамер слово «вручную» приобретало особое значение, например, оператору кинокамеры приходилось загружать, измерять и проявлять пленку самому. Наличие таких особенностей означает и пространство для ошибок. Мир скейтбординга никогда не узнает, сколько отснятого материала было утрачено из-за этого. Съемки скейтбордистов на улицах Догтауна, видео Натаса Каупаса и первые кадры соревнований 1970-х годов были сделаны на Super 8 и 16-мм камеры. Тем не менее эти камеры по-прежнему используются. Короткие фрагменты, снятые на них, фактически можно увидеть в большинстве скейт-видео: они отлично воссоздают атмосферу прежних лет.

Естественная зернистость пленки 16-миллиметровой камеры и камеры Super 8 гарантирует, что эта ранняя аппаратура для съемки будет использоваться в скейтбординге еще долгое время. Однако такие камеры зачастую ненадежны, а затраты на кассеты для фотопленки и проявку составляют примерно 70 долларов за две минуты отснятого материала, поэтому 16-мм камера и камера Super 8 обычно используются для съемок интро или художественных 5–10-секундных клипов. Вы можете увидеть огромное количество замечательных кадров таких скейтбордистов, как Джон Майнер, Аарон Меза и Тай Эванс, снятых на Super 8 и 16-мм кинопленку. Многие из сегодняшних ведущих видеооператоров считают камеры Super 8 и 16-мм камеры своим первым инструментом, который позволил им понять экспозицию и композицию, а также научил их преданности делу и вниманию к деталям, необходимым для того, чтобы достичь успеха в съемках скейтбординга. Как бы то ни было, в начале 80-х годов появились VHS- и Hi8-видеокамеры, которые навсегда затмили Super 8 и камеры на 16-мм пленке.

Первым фактором, сыгравшим в пользу того, что со временем VHS-формат вытеснил Hi8, стала зависимость при монтаже Hi8 от оригинальных пленок, которые впоследствии неизбежно повреждались или терялись. По этим причинам так и не увидели свет многие часы видеозаписей новаторских уличных скейтбордистов. Пустые кассеты VHS облегчали процесс монтажа и снижали риск потери отснятого материала, хотя, конечно, монтаж и не был столь легок, как сегодня, когда он осуществляется с помощью нескольких нажатий кнопки мыши. Сегодня видеокамеры Hi8 и VHS, обладающие зернистостью и уникальной цветом картинки, а также разрешением 500 пикселей, используются редко и привносят атмосферу откровенности и реальности съемок. Однако в конечном итоге проблемы со съемкой этими аналоговыми плечевыми монстрами и монтажом материалов привели к их поглощению цифровой техникой. Тем не менее только в 1995 году мини-DV и импорт через кабели Firewire смогли решить существовавшие проблемы и вывести скейт-съемку на новый уровень развития.

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Panasonic Super-VHS и Sony Hi8

Некоторые могут даже не знать, что такое Hi8-кассета, но, надеюсь, все могут представить себе VHS-кассету. В любом случае не стоит забывать о том, что когда-то скейтбордисты таскали с собой наплечные камеры, словно бумбокс, чтобы снимать друг друга, а потом посвящать часы монтажу и склейке VHS-видео. Скейтбординг действительно многим обязан этим первопроходцам за то, что они проложили нам путь вперед своей самоотдачей. Видеокамеры VHS и Hi8 установили высокие стандарты и положили начало новой эпохе съемок для видеооператоров, снимающих скейтбордистов. Новая эпоха определялась мобильностью и непринужденностью. Действие происходило на улицах, а скейтбордисты и видеооператоры оставались верными культуре скейтбординга, в то время как ее популярность была под вопросом. С ростом мобильности и в отсутствие интереса мейнстримной культуры к этому виду спорта уличный скейтбординг покорил США, а затем и весь мир. Все больше и больше скейтеров, компаний и брендов начали заниматься производством оборудования и запечатлевать то, что происходило на улицах. Новые способы монтажа пленок положили начало эпохе VHS и Hi8 с ее узнаваемым стилем и атмосферой, которыми и известны скейт-видео.

VHS- и Hi8-камеры стали шагом вперед по сравнению с такой техникой, как Super 8 и 16-мм камеры, на дорогостоящую пленку которых были запечатлены первые видео скейтеров из Догтауна. Главным вкладом VHS- и Hi8-видеокамер в скейт-культуру стало то, что скейтеры теперь могли накладывать музыку на свои видео. Такая возможность дала начало новому творческому направлению в скейтбординге — как для бизнеса, так и для любителей. Скейтеры начали подбирать трюки под песни, а в их опыт скейтбординга была привнесена новая мотивация. Столь глубокие перемены привели к появлению первых полнометражных видеороликов о скейтбординге, снятых на VHS-видеокамеру, например Trilogy компании World Industries. Теперь уже видеоролики о скейтбординге без музыки казались неполными. Монтажеры вынуждены были повысить свою квалификацию и «прокачать» навыки монтажа. Хотя некоторые ранние спонсорские видео были сняты на Hi8 (где также существовала возможность наложения музыки), процесс их монтажа был гораздо более сложным.

Red Bull Unlocked © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Sony DCR VX1000 и MK1 Fisheye объектив

Если ты разбираешься в скейтбординге, то знаешь, с каким уважением скейт-сообщество относится к камере VX1000. Но ты можешь не знать, какое влияние эта камера и идущий с ней в комплекте объектив «рыбий глаз» оказали на монтаж и атмосферу скейт-видео в целом.

Sony DCR VX1000 стала первой портативной видеокамерой профессионального уровня, которая быстро дала любителям возможность снимать видео телевизионного качества по относительно доступной цене. Первоначально эта камера использовалась вооруженными силами США во время операции «Буря в пустыне», а затем была адаптирована для применения в индустрии развлечений для взрослых и съемок реалити-шоу. Надежный корпус, удобная рукоятка и способность улавливать полный спектр цветов и звуков позволили целому поколению видеооператоров, снимающих скейтбордистов, выйти на улицы. Так началось процветание искусства видеосъемки скейтбординга. Сегодня скейтбордисты часто вспоминают о том, как сильно тогда изменились скейт-медиа. Новая камера стала главным орудием видеооператоров, снимавших скейтбордистов, но именно объектив MK1 «рыбий глаз» производства компании Century Optics превратил атмосферные скейт-видео в новую индустрию и особую форму искусства: теперь съемка полнометражных видеороликов о скейтбординге стала приоритетом для каждой компании, связанной с этим видом спорта. Ироничность ситуации заключается в том, что скейт-видеоролики никогда не приносили компаниям, их снимавшим, какого-либо дохода, однако неосязаемые последствия таких видео и их вклад в историю скейтбординга в целом представляли собой необузданную силу культуры, навсегда изменившую скейт-среду. Многие скейтбордисты вспоминают эпоху камеры VX1000 и объектива MK1 как зарождение золотого века скейтбординга. Некоторые даже пытаются определить точный момент его начала.

Известна одна история, уже ставшая легендой. В 1999 году оператор Дэн Вулф, снимавший скейтбордистов, впервые приобрел объектив «рыбий глаз», заказав его в каталоге. Позже в том же году во время съемки на споте Santa Monica triple set Вулф и фотограф Атиба Джефферсон снимали, как Джереми Вэй выполняет фронтсайд 360 над тремя пролетами лестницы. Атиба был восхищен тем, как интересно трюк скейтбордиста смотрится через объектив «рыбий глаз». Атиба тут же позвонил Таю Эвансу, другому знаменитом видеооператору, снимающему скейтбордистов, и похвалил объектив. Конечно же, Тай высоко оценил получившуюся картинку и к концу 1999 года у каждого видеооператора, снимающего скейтбордистов, были камера VX1000 и объектив MK1. Очевидно, что объектив «рыбий глаз» создавал выгодную композицию: препятствия и трюки «раскрывались» в последнюю секунду, а скорость скейтбордистов будто увеличивалась. В таком объективе скейтбординг превращался во взрывную смесь из поэзии в движении и грубых физических действий. Потрясающая возможность камеры VX1000 улавливать звук означала, что теперь на видео будет отражена вся какофония настоящего уличного скейтбординга и жестких столкновений с препятствиями, а объектив «рыбий глаз» превратился в лучший инструмент для съемки линий и интервалов. Все эти и многие другие факторы способствовали тому, что камера VX1000 и объектив MK1 появились в арсенале каждого режиссера. В золотую эпоху скейтбординга этот набор стал незаменимым.

Технические характеристики камеры и профессиональный уровень съемки вкупе с уникальной способностью записывать звуковую дорожку и улавливать цвета через объектив «рыбий глаз» задали стандарт для множившегося скейт-контента. Однако начало новой эпохе положили именно возможности монтажа с помощью miniDV-кассет. Монтировать в новом формате было гораздо проще, чем в VHS и Hi8, которые отличались сложностью и хрупкостью. Теперь для подключения к компьютеру и начала монтажа требовался только кабель Firewire. В золотые годы камеры VX1000 были сняты одни из наиболее важных для скейт-культуры роликов. Выдающиеся видео — например, Sorry, Yeah Right!, Photosynthesis, This Is Skateboarding, The DC Video, Baker 3 и Fully Flared — были сняты исключительно на VX1000 и в целом определили историю скейтбординга.

Высокое качество съемки и доступность камеры VX1000, а также объектив MK1, задавший атмосферу скейт-видео на целое поколение, навсегда останутся в истории спорта как движущая сила эволюции камер, использовавшихся для съемок скейтбордистов. Камера VX1000 используется даже спустя 25 лет после выхода на рынок: например, с ее помощью были сняты видео Sabotage с Брайаном Панебьянко из команды Love Park и серия видео Райана Гаршелла GX1000. Эта камера является неотъемлемой частью атмосферы и культуры скейт-среды. Несмотря на то, что вклад формата minDV в развитие видео неоспорим, в итоге оказалось, что этот герой цифровой эпохи обладал и рядом изъянов. Записывать видео в miniDV оказалось проблематичным: существовала постоянная угроза того, что магнитная лента начнет заедать, а цены на кассеты росли. Когда-то более удобный miniDV-формат пришел на смену VHS, а теперь HD-видеокамеры со встроенными картами памяти и цифровые зеркальные фотоаппараты с SD-картами начали вытеснять кассеты и магнитные ленты.

Panasonic HVX 200

Видеокамера Panasonic HVX 200 ознаменовала собой еще один поворотный момент в эволюции видеокамер для скейт-съемок. Когда в конце видео Fully Flared мир скейтбординга впервые увидел возможности камеры с высокой четкостью изображения, сразу же начались споры о двух форматах, HD и VX. Споры о превосходстве одного современного формата над другим продолжаются и сегодня, в 2020 году, когда HD-формат явно доминирует. Следует понимать, что даже спустя более чем 10 лет с момента появления HD-камер скейтбордисты продолжали бороться с тем, что этот формат заменил собой видео стандартной четкости и ролики, снятые на камеру VX1000. Но в конечном итоге HD-формат превзошел видео стандартной четкости и ролики, снятые на VX1000, по множеству показателей.

Широко распространено мнение о том, что использование HD-формата в скейт-мире началось с того, что Тай Эванс снял отдельные кадры для фильма Fully Flared на Panasonic HVX. Считается, что после использования HVX он решил снимать следующий проект — Pretty Sweet — исключительно на HD-камеры. Это означало, что впервые с момента появления камеры VX1 скейт-видео будут сниматься не в VX-формате стандартной четкости. Одним из главных факторов, обусловивших переход Тая Эванса на новые камеры, стало использование в HVX твердотельной карты памяти. По сравнению с бесконечными стопками miniDV-кассет, стоимость которых росла с каждым годом, твердотельную карту памяти требовалось приобрести всего один раз. А потом HD-карту можно было вставить в компьютер, импортировать с нее видео, создать резервную копию материалов и очистить карту. В итоге у тебя есть новая карта, на которую поместятся еще несколько часов съемок. И все же у этого процесса были свои подводные камни. Во-первых, видеоматериалы по-прежнему могли быть утеряны, поскольку теперь они хранились не на кассетах, которые могли бы пролежать на полках вечность, а в цифровом формате. Помимо этого, использование нового формата означало, что нужно потратить массу времени на импорт отснятого материала и резервное копирование терабайтов видео на дорогостоящие внешние жесткие диски.

Стоит упомянуть, что у Panasonic HVX был аналог, снимавший в miniDV-формате, Panasonic DVX. Считалось, что камера Panasonic DVX — это улучшенная версия камер серии VX (в частности, более поздних VX2000 и VX2100, обладавших сомнительной способностью захвата света и ночной съемки). Сегодня Panasonic DVX — один из наиболее заметных альтернативных вариантов для тех, кто не может позволить себе VX1000 или не хочет возиться с техническими особенностями этой модели. Сейчас они продаются по цене примерно 300 долларов — дань их первоначальной цене в 2500 долларов.

В то время как камеры серий HVX и DVX упали в цене, переход на HD-формат привел к расколу среди любителей и профессионалов мира скейтбординга. Поскольку HD-камеры были дороже в производстве и обладали более продвинутыми техническими характеристиками, их цена также была выше. Таким образом, новичкам было сложнее конкурировать с профессионалами в производстве высококачественного скейт-контента. Скейтбордистам приходилось тратить от 3000 до 5000 долларов на оборудование, а потом подставлять дорогостоящую камеру под движущиеся скейтборды, которые одним махом могли разбить аппаратуру. Такая дилемма привела к тому, что видеооператоры-любители обратились к другим средствам съемки или сохранили верность VX1000 и изображению стандартной четкости. Как мы увидим в следующих разделах, во многих отношениях внедрение HD-формата стало еще одним фактором, приблизившим раскол в видеооборудовании, использовавшемся в скейт-среде. Так появились новые направления развития видеокамер для съемок этого вида спорта.

Red Bull LEDGEnd © Sebastian Weissinger / Red Bull Content Pool

Цифровые зеркальные фотоаппараты

Цифровой зеркальный фотоаппарат — это цифровой фотоаппарат, построенный на основе принципа однообъективной зеркальной камеры. Эти камеры подарили возможность скейтбордистам со скромным бюджетом приобрести недорогую аппаратуру и начать снимать видео в HD-формате. По сравнению с камерами серии HVX (на момент их появления на рынке) и другими HD-камерами, продававшимися по цене от 2000 до 5000 долларов, цифровой зеркальный фотоаппарат с возможностью HD-съемки можно было приобрести всего за 400–600 долларов. Цена таких камер по-прежнему не изменилась. Несмотря на то, что цифровые зеркальные фотоаппараты обладают кроп-фактором и требуют использования особого каркаса для стабилизации при съемке, они вдохновили новое, молодое поколение видеооператоров начать снимать и по кусочкам собирать необходимую аппаратуру. Когда скейтбордист влюбляется в съемку видео, он хочет постоянно расширять свои горизонты. Цифровой зеркальный фотоаппарат позволил целой группе молодых людей вывести свое мастерство съемки на новый уровень.

И хотя в случае цифровых зеркальных фотоаппаратов под «высоким разрешением» понимались видео только формата 1080p или 720p, скейтбордисты могли использовать многоразовые карты памяти, а не дорогостоящие miniDV-кассеты и HVX-камеры, чтобы соответствовать требованиям к загрузке видео в социальные сети, эпоха которых тогда только начиналась. Кроме того, по сравнению с камерой телефона цифровые зеркальные камеры стали шагом вперед. Окружающие сразу понимали, что ты посвящаешь себя операторскому делу и подходишь к этому серьезнее остальных. И хотя цифровые зеркальные камеры никогда не использовались настоящими профессионалами — операторами высшего уровня, получавшими гонорары от крупнейших скейт-корпораций, — их постоянно можно было увидеть на улицах и в скейт-парках по всему миру. Так цифровые зеркальные камеры стали главным средством для фиксации того, что происходило в мире скейтбординга. Ими пользовались сами скейтбордисты, снимая себя и своих товарищей. Более того, такие камеры позволяли снимать неплохие закадровые видео для скейт-медиа.

Цифровые зеркальные камеры также важны с точки зрения времени и места их появления на временной шкале истории скейт-видеокамер. Когда цифровые зеркальные камеры впервые начали действительно активно использоваться в видеосъемке, в видеографии скейтбординга происходили масштабные изменения. Появление цифровых зеркальных камер произошло одновременно с тем, как камеры iPhone начали снимать видео действительно впечатляющего качества. Тогда же благодаря сайту The Berrics и соревнованиям Street League в мире скейтбординга начали использоваться камеры RED. В это же время камера VX1000 перестала активно использоваться и перешла в категорию культовых, а HD-формат окончательно затмил стандартное разрешение. Многим скейтбордистам альтернативные варианты были недоступны, а цифровые зеркальные камеры позволили им продолжать заниматься любимым делом и создавать видеоконтент о скейтбординге. В любом случае одного столь значимого вклада этих камер в скейт-культуру должно быть достаточно для их включения в наш список. Этот период был уникальным в истории камер для съемки скейтбординга.

iPhone

Пожалуй, нет другой камеры, которая сыграла бы столь большую роль в изменении скейт-медиа и формировании способов восприятия информации в нашей индустрии, чем камера iPhone. Хотя значительная часть влияния iPhone обуславливалась становлением социальных сетей, само появление камеры в сотовом телефоне привело к тому, что скейт-медиа были вынуждены измениться до неузнаваемости. Конечно, Интернет и влиятельные источники информации о скейтбординге (например, YouTube и сайт The Berrics) уже перешли от распространения полнометражных фильмов к созданию коротких скейт-роликов, однако именно появление iPhone с камерой привело к тому, что скейт-контент (как от профессионалов, так и от любителей) заполонил скейт-сообщество.

Дело не только в технических характеристиках iPhone (которые сами по себе были выдающимися), но и в том, что теперь почти у каждого скейтбордиста в кармане оказалась собственная HD-камера. Теперь, когда каждый скейтбордист обрел инструмент для съемки себя и других в виде iPhone, он превратился в потенциального производителя контента. Хорошо это или плохо — непонятно, однако теперь в Интернете буквально каждую минуту появлялось огромное количество видео. И хотя благодаря этому скейт-сообщество стало как никогда сплоченным, а многие скейтбордисты были замечены важными людьми в индустрии, пресыщение контентом привело к тому, что сегодня тонны информации в одно ухо влетают, из другого вылетают. О философских последствиях появления iPhone для скейтбординга можно написать книгу длиной 300 страниц. Но в этой статье мы попробуем переформулировать историю этого вида камеры и осмыслить, каким образом изменились скейт-медиа с появлением камеры на телефоне.

«Восприятие» скейтбордистами своего спорта полностью изменилось. Можно сказать, что теперь среднестатистический скейтбордист каждый день видит больше «непрофессионального» и «некорпоративного» катания, чем в предыдущие десятилетия, когда для погружения в этот мир ему требовалось купить журнал или посмотреть полнометражное видео. Скейтбординг стал ближе и доступнее и с тех пор в корне изменился во многих отношениях. О скейтбординге узнали в том числе и представители мейнстримной культуры и корпораций, не связанных с этим видом спорта. Именно поэтому сегодня популярность скейтбординга настолько высока, что блогеры и знаменитости, не занимающиеся скейтбордингом, публикуют свои видео в TikTok и фотографии в брюках карго и толстовках с надписью «Thrasher». Хотя возросшая популярность также означала, что у скейтбордистов появилась возможность заявить о себе и быть замеченными брендами и компаниями, до сих пор непонятно, насколько позитивным был вклад iPhone с камерой в развитие скейтбординга. Тем не менее камера iPhone сыграла важную роль в эволюции камер для съемок скейтбординга. Это влияние будет сохраняться до тех пор, пока совершенствуется сам iPhone.

RED Epic-M Dragon DSMC 6K

Если тебе интересны кинопроизводство, видеосъемка или искусство фотографии, ты наверняка уже слышал о камерах RED и RED Dragon в частности. Это камеры высшего уровня, которые превратили видео скейтбордистов в полноценное кино. Если представить себе рейтинг HD-камер, то камеры RED определенно окажутся на его вершине. Цена на эту аппаратуру зачастую начинается с 20 000 долларов. Такие первопроходцы HD-формата, как Тай Эванс, теперь снимают почти все скейт-ролики или документальные фильмы на камеры RED в рамках взаимного партнерства. Камеры RED подняли планку качества для профессиональных скейт-медиа до невообразимых ранее высот. Как следствие, увеличился и разрыв между уличными спортсменами и скейтбордистами, снимающими видео для телевидения и крупных информационных порталов. В конечном итоге этот разрыв был преодолен: часть скейтбордистов начала двигаться в обратном направлении и решила использовать популярные в прошлом видеокамеры. Конечно, прекрасным примером этого движения является камера VX1000, но даже такие устройства, как Super 8, VHS-камеры, цифровые зеркальные фотоаппараты и доступный теперь Panasonic DVX, помогают скейтбордистам-любителям не отставать от профессионалов. Тем не менее камеры RED Dragon занимают особое положение.