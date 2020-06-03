От такого сочетания жанров у неподготовленного слушателя, вероятно, могут пробежать мурашки по спине, но когда участники пост-метал-коллектива Amenra Колин Х. Ван Экхаут и Леннарт Боссу объединяются с техно-продюсером Cellini в студии Red Bull в Амстердаме, можно быть уверенным, что результат будет неожиданным.

Eyes of Another. Документальный фильм о совместном проекте метал-группы Amenra и техно-продюсера Cellini.

Квинтет из Кортрейка Amenra уже 20 лет эффектно сочетает в своем творчестве элементы сладжа и дум-метала, заслужив репутацию одной из самых влиятельных пост-метал групп современности. Именно участники коллектива — Колин Х. Ван Экхаут и Леннарт Боссу — выступили инициаторами неожиданной коллаборации, после того как продюсер Джанмарко Челлини (известный как Cellini) признался в любви к творчеству группы. Сам Cellini — один из самых продуктивных молодых бельгийских продюсеров. Его DJ-сеты звучали на фестивале Fuse, а в 2018 году он получил награду Red Bull Elektropedia как «Самый многообещающий молодой исполнитель».

«Мне пришло сообщение от Колина о том, как круто, что кто-то из совершенно другого музыкального мира вдохновляется их творчеством» — рассказывает Челлини. «А потом мне хватило духу предложить ему создать совместный проект» — поясняет Колин. К счастью, реализация идеи не заставила себя ждать, и уже вскоре музыканты собрались вместе в амстердамской студии Red Bull для совместных экспериментов. Так родился проект Eyes Of Another.

Мне хватило духу предложить ему создать совместный проект. Колин Х. Ван Экхаут, Amenra

Для Cellini это была уже не первая попытка выйти из зоны жанрового комфорта. В прошлом году продюсер выпустил ремикс на песню «Expectations» группы Portland — победителей брюссельского конкурса молодых артистов De Nieuwe Lichting. В этот раз дело не ограничилось ремиксом. «Мы не до конца представляли, чего хотим. Мы не хотели просто объединить нашу музыку» — рассказывает продюсер.

Eyes Of Another © Fabrice Parent 01 / 15

«Не всегда было легко понимать музыкальный язык друг друга — добавляет Колин. — Мы привыкли, что барабаны оставляют пространство для гитар и вокала, которые рассказывают свою историю. Но в этот раз история уже была заложена в самой перкуссии, поэтому нам нужно было анализировать то, что она рассказывала сама по себе. Неожиданно, два совершенно разных музыкальных мира, которые, казалось бы, практически невозможно соединить, смогли слиться воедино и создать целостную картину».

Мы не до конца представляли, чего хотим. Мы не хотели просто объединить нашу музыку. Cellini

Eyes of Another. Первый сингл проекта под названием «A Faint Young Sun».