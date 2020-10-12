Ферстаппен стал вторым в Гран-при Айфеля и добавил интриги Ф-1

Без преувеличения, Гран-при Айфеля в Ф-1 принесло гонщикам и болельщико немало сюрпризов. Победителем гонки, полной борьбы, обгонов и аварий, стал Льюис Хэмилтон. Для британского пилота Mercedes успех стал 91-м в карьере, и он сравнялся по этому показателю с рекордом семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Второе место занял пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который также добавил в копилку одно очко за лучший круг. Тройку лучших замкнул гонщик Renault Sport F1 Даниэль Риккардо, который завоевал для французской коллектива первый подиум после возвращения заводской команды в чемпионат.

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят финишировал 15-м, в ходе гонки попав в аварию с Александером Албоном, за что таец получил пятисекундный штраф. А вот Напарник Квята Пьер Гасли стал шестым.

Ферстаппен в погоне за серебряными наградами

Ферстаппен вплотную приблизился ко второму месту в чемпионате © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен продолжает сражение за второе место в чемпионате. Благодаря завоёванным в Германии серебряным наградам, нидерландский пилот сократил отставание в общем зачёте от гонщика Mercedes Валттери Боттаса до 14 очков. Более того, в гонке Макс был способен атаковать Льюиса и всё могло стать интереснее, когда пелотон собрался позади сейфти-кара после аварии Ландо Норриса. Но машина безопасности оставалась на трассе очень долго. Температура шин стала падать, а Льюис, с его системой DAS, сумел справиться чуть лучше, чем Ферстаппен. Тем не менее Макс справился с непростым рестартом, а после этого его гонка до финиша на втором месте была довольно простой.

«В целом, это был вполне позитивный уик-энд. Мы можем быть довольны ещё одним вторым местом. Я старался ехать как можно ближе к Льюису. Нам не хватило скорости, чтобы соответствовать его темпу, но в целом я доволен своим выступлением. В этот уик-энд мы добились прогресса в работе с машиной, но нужно двигаться дальше и добиться большего. Мы продолжим работу, чтобы в каждый уик-энд бороться с Mercedes.

Рестарт за автомобилем безопасности получился непростым – шины совсем остыли. А гонщики, которым позволили догнать нас на круг, получили преимущество за счёт прогретых шин. Мне удалось удержать их позади и оторваться вместе с Льюисом. Я рад, что смог заработать дополнительное очко за лучший круг гонки – это стало приятным бонусом. Кроме того, приятно было видеть Риккардо на подиуме – он отличный гонщик и действительно это заслужил», – подытожил Макс Ферстаппен.

Гасли настигает Леклера

Пьер Гасли выжал максимум на Гран-при Айфеля © Getty Images/Red Bull Content Pool

Французский пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли провёл очередной мощный уик-энд, результатом которого стало шестое место Гран-при Айфеля. По ходу гонки 24-летнему уроженцу французского города Руан удалось опередить одного из главных конкурентов в турнирной таблице Шарля Леклера из Scuderia Ferrari. Благодаря этому Пьера сократил отставание от монегаска в общем зачёте чемпионата мира до 10 очков. Не велик и гандикап Ferrari от AlphaTauri – всего 13 баллов. Этот результат вселяет оптимизм и добавляет интриги чемпионату. Разделяет эти эмоции и сам Гасли.

«Я доволен результатом гонки, потому что в квалификации мне пришлось довольно сложно. В субботу мне не было комфортно в машине, потому что нам не удалось найти правильный баланс там, где мы хотели. Мы знаем, что обычно в воскресенье у нас чуть выше темп, чтобы бороться и мы в итоге набираем очки. Так что сегодня получилась интересная гонка. В гонке у меня было много борьбы. Были атаки, защиты позиции, различные ситуации, так что, должен сказать, что мне понравилась эта гонка. Команда принимала верные решения в нужный момент. Так что думаю, мы должны быть довольны итоговым результатом», — объяснил Гасли.

Квят лишился очков из-за аварии

В Германии российский гонщик Даниил Квят Scuderia AlphaTauri начал уик-энд с настроем попасть в первую десятку заработать очки. Показав в квалификации 13-е время, 26-летний уроженец Уфы выдал хороший старт и прорвался в очковую зону. Гоночный темп болида Квята был достаточно высоким и Даниила вполне мог рассчитывать на завоевание нужных баллов по итогам гонки. Но планам нашего атлета помешало столкновение с таиландским пилотом Red Bull Racing Александером Албоном. В одном из поворотов Албон опередил Квята, но на торможении сместился в сторону его болида и сломал россиянину переднее антикрыло. В результате замены поломанных деталей болида, Даниил потерял много времени, и так и не смог вернуться в очковую зону, финишировав лишь 15-м.

«Нехороший для меня день. Моя гонка, по большому счёту, была испорчена в момент, когда случился контакт с Албоном. Не знаю, что он хотел сделать, но в результате я потерял переднее антикрыло, а у машины были сильно повреждены днище и тормозные воздухозаборники. Я потерял очень много времени пока добрался в боксы для замены переднего крыла, после чего уже особо ничего не мог сделать. Машине сильно не хватало прижимной силы, так что были большие проблемы в оставшейся части гонки. Я просто надеялся на дождь или что-то ещё, чтобы отыграться, но ничего не произошло. Досадно, потому что до инцидента с Албоном было похоже, что гонка может получиться очень сильной. Думаю, мы могли бы сегодня хорошо выступить», — прокомментировал выступление на трассе Нюрбургринг россиянин Даниил Квят.

Албон не оправдывает ожиданий

Таиландский гонщик Red Bull Racing Александер Албон провёл в Германии крайне невыразительный Гран-при. И хотя в субботу Алекс квалифицировался на высокой пятой позиции, его результатом в гонке стал сход из-за поломок на болиде, вызванных аварией по вине самого гонщика. Тем не менее, Албон склонен считать, что проблемы началась ещё раньше.

«На первом отрезке гонки мы были довольно медленными из-за проплешины на колесе. Я заблокировал шины на первом круге, что повлияло на нашу гонку. Было досадно, потому что машина быстра. После пит-стопа мне удался хороший „рестарт“, но Даниил широко прошёл поворот. Я немного неверно оценил ситуацию. Не знаю, что случилось. Мы не планировали пит-стопа, если бы не проблема с шинами. Не знаю, как бы всё сложилось, но очевидно, что мы могли бы чего-то добиться», — сумбурно прокомментировал своё выступление в Гран-при Айфеля Алекс Албон.

Результаты Гран-при Айфеля:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 1:35:49.641 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – +4.470 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – +14.613 Серхио Перес (Racing Point) – +16.070 Карлос Сайнс (McLaren) – +21.905 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – +22.766 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – +30.814 Нико Хюлькенберг (Racing Point) – +32.596 Ромен Грожан (Haas) – +39.081 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – +40.035

Общий зачёт после Гран-при Айфеля:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 230 очков; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 161; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 147; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 78; Серхио Перес (Racing Point) – 68; Ландо Норрис (McLaren) – 65; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 64; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 63; Лэнс Стролл (Racing Point) – 57; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 53.

Кубок Конструкторов после Гран-при Айфеля: