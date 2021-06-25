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Формула-1

Formula Schnitzeljagd - что это такое?

В преддверии Гран-при Формулы-1 на Red Bull Ring в Австрии пилоты Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Пьер Гасли и Юки Цунода участвовали в челленджах совершенно иного уровеня.
Автор Eugen Waidhofer
Опубликовано
В этой статье

Styrian Grand Prix 2021

Austria

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония

Содержание

  1. 1
    Formula Schnitzeljagd - что это такое?
  2. 2
    Formula Schnitzeljagd челлендж
  3. 3
    Сравнение производительности: Пинцгауэр против гоночного автомобиля F1
  4. 4
    Дуэль на Red Bull Ring – последняя остановка
  5. 5
    Что говорят пилоты?
01

Formula Schnitzeljagd - что это такое?

Знакомство с Австрией может быть действительно приятным, но иногда и довольно сложным. Макс Ферстаппен и Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) а также Пьер Гасли и Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) получили шанс пройти уникальные испытания в преддверии предстоящего Гран-при Австрии F1.
Доктор Хельмут Марко предложил четырем гонщикам Формулы-1 познакомиться со своей родиной в незнакомой стороны и особым образом акклиматизироваться перед двумя гонками в Спилберге. Фактически, это стало, пожалуй, самым необычным и сложным путешествием к Red Bull Ring за все время, как вы можете видеть на видео вверху страницы.
Добро пожаловать в путешествие, которое вы никогда не забудете
Dr Helmut Marko
Когда Хельмут говорит что-то подобное, обычно возникает проблема.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
02

Formula Schnitzeljagd челлендж

Молоко вместо шампанского, ледерхозены вместо смокингов и лесные дорожки вместо бульваров: Австрия все еще может быть довольно деревенской по сравнению с стилем F1. Являются ли Ферстаппен, Перес, Гасли и Цунода достаточно крутыми, когда дело касается доения коров, ношения традиционных костюмов или управления лодкой? Посмотрите, как они попали в конкурс австрийских костюмов…
Grundlsee челлендж
Plätte - это традиционная плоская деревянная рабочая лодка из региона Зальцкаммергут, и безупречное управление ею - это искусство. Если, конечно, у вас нет подвесного мотора, но тогда это было бы несправедливо, не так ли?
Max Verstappen and Sergio Perez on a boat with an outboard engine on the Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
In Grundlsee, some took the easy option…
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda und Pierre Gasly paddle on the Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
…while others did it the hard way
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen and Sergio Perez celebrate in Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
And the winners took it all
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Челлендж традиционных костюмов
Одно можно сказать наверняка: ледерхозены - это не гоночный костюм. Водителям нужна была инструкция, чтобы правильно надеть костюм.
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers shop for traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
"How about this one?" The drivers go clothes shopping
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen tries on lederhosen during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Just like the F1 championship, the lederhosen are really tight
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers try on traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Who wore it best?
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers dressed in traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Fit check!
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Молоко челлендж
Нет, молоко не из супермаркета. В первую очередь это молоко от коров. Но как перенести его от коровы в ведро? Давай выясним!
Yuki Tsunoda milks a cow during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
This is not normally part of an F1 driver's job description
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Sergio Perez milks a cow during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Pérez receives a little professional guidance
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Sergio Perez holds a jug of fresh milk aloft during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Not bad for a first attempt
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Бездорожный челлендж
Веселье начинается там, где заканчивается дорога. Мы использовали Пинцгауэр, чтобы отправить наших водителей в очень сложную местность.
Yuki Tsunoda leans out of his truck during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
What's the hold up?
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen points the way during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Max Verstappen has a plan
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Team AlphaTauri and Team Red Bull Racing drive trucks during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Head to head in the forest: Team AlphaTauri vs Team Red Bull Racing
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen drinks a can of Red Bull during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Drinks break
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
03

Сравнение производительности: Пинцгауэр против гоночного автомобиля F1

Различия не могут быть очевиднее: Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel - настоящая рабочая лошадка, а RB16 - чувствительная скаковая лошадь. Можете ли вы хотя бы сравнить их? Краткий ответ: да…
PinzgauerRB16B
Drive6x6Rear wheel drive
PS113Around 1,000
Top speed113kph360kph
From 0 to 100kph in...Around 20 secondsAround 2 seconds
04

Дуэль на Red Bull Ring – последняя остановка

Пилоты достигли своей цели - Red Bull Ring - одной из самых красивых трасс в мире. Но прежде чем четверо из них заработают шницель, они должны доказать на практике что научились, и покорить трассу Спилберга с Пинцгауэром в финальном испытании.
05

Что говорят пилоты?

Автомобиль с шестью колесами - я никогда раньше не водил ничего подобного. Довольно круто. Но теперь речь идет о том, чтобы подарить болельщикам две хорошие гонки на Red Bull Ring и, надеюсь, выиграть наши домашние гонки.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Мы многое узнали об Австрии на Formula Schnitzeljagd, прежде чем перейти к Red Bull Ring. Было здорово, что мы четверо наконец-то сделали что-то вместе.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Мы застряли с Пинцгауэром и почти не могли выбраться. Это было действительно сложно, но также было довольно весело.
Юки Цунода
Юки Цунода
Конечно, мы очень серьезно отнеслись к челленджам, чтобы как можно лучше подготовиться к гонкам в Австрии.
Серхио Перес
Sergio Pérez
В этой статье

Styrian Grand Prix 2021

Austria

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Формула-1