Formula Schnitzeljagd - что это такое?

Знакомство с Австрией может быть действительно приятным, но иногда и довольно сложным.

и Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) а также

и

(Scuderia AlphaTauri) получили шанс пройти уникальные испытания в преддверии предстоящего Гран-при Австрии F1.