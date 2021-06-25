Формула-1
Formula Schnitzeljagd - что это такое?
В преддверии Гран-при Формулы-1 на Red Bull Ring в Австрии пилоты Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Пьер Гасли и Юки Цунода участвовали в челленджах совершенно иного уровеня.
01
Formula Schnitzeljagd - что это такое?
Знакомство с Австрией может быть действительно приятным, но иногда и довольно сложным. Макс Ферстаппен и Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) а также Пьер Гасли и Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) получили шанс пройти уникальные испытания в преддверии предстоящего Гран-при Австрии F1.
Доктор Хельмут Марко предложил четырем гонщикам Формулы-1 познакомиться со своей родиной в незнакомой стороны и особым образом акклиматизироваться перед двумя гонками в Спилберге. Фактически, это стало, пожалуй, самым необычным и сложным путешествием к Red Bull Ring за все время, как вы можете видеть на видео вверху страницы.
Добро пожаловать в путешествие, которое вы никогда не забудете
Когда Хельмут говорит что-то подобное, обычно возникает проблема.
02
Formula Schnitzeljagd челлендж
Молоко вместо шампанского, ледерхозены вместо смокингов и лесные дорожки вместо бульваров: Австрия все еще может быть довольно деревенской по сравнению с стилем F1. Являются ли Ферстаппен, Перес, Гасли и Цунода достаточно крутыми, когда дело касается доения коров, ношения традиционных костюмов или управления лодкой? Посмотрите, как они попали в конкурс австрийских костюмов…
Grundlsee челлендж
Plätte - это традиционная плоская деревянная рабочая лодка из региона Зальцкаммергут, и безупречное управление ею - это искусство. Если, конечно, у вас нет подвесного мотора, но тогда это было бы несправедливо, не так ли?
Челлендж традиционных костюмов
Одно можно сказать наверняка: ледерхозены - это не гоночный костюм. Водителям нужна была инструкция, чтобы правильно надеть костюм.
Молоко челлендж
Нет, молоко не из супермаркета. В первую очередь это молоко от коров. Но как перенести его от коровы в ведро? Давай выясним!
Бездорожный челлендж
Веселье начинается там, где заканчивается дорога. Мы использовали Пинцгауэр, чтобы отправить наших водителей в очень сложную местность.
03
Сравнение производительности: Пинцгауэр против гоночного автомобиля F1
Различия не могут быть очевиднее: Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel - настоящая рабочая лошадка, а RB16 - чувствительная скаковая лошадь. Можете ли вы хотя бы сравнить их? Краткий ответ: да…
|Pinzgauer
|RB16B
|Drive
|6x6
|Rear wheel drive
|PS
|113
|Around 1,000
|Top speed
|113kph
|360kph
|From 0 to 100kph in...
|Around 20 seconds
|Around 2 seconds
04
Дуэль на Red Bull Ring – последняя остановка
Пилоты достигли своей цели - Red Bull Ring - одной из самых красивых трасс в мире. Но прежде чем четверо из них заработают шницель, они должны доказать на практике что научились, и покорить трассу Спилберга с Пинцгауэром в финальном испытании.
05
Что говорят пилоты?
Автомобиль с шестью колесами - я никогда раньше не водил ничего подобного. Довольно круто. Но теперь речь идет о том, чтобы подарить болельщикам две хорошие гонки на Red Bull Ring и, надеюсь, выиграть наши домашние гонки.
Мы многое узнали об Австрии на Formula Schnitzeljagd, прежде чем перейти к Red Bull Ring. Было здорово, что мы четверо наконец-то сделали что-то вместе.
Мы застряли с Пинцгауэром и почти не могли выбраться. Это было действительно сложно, но также было довольно весело.
Конечно, мы очень серьезно отнеслись к челленджам, чтобы как можно лучше подготовиться к гонкам в Австрии.