А ты готов к самому необычному сезону «Формулы-1»? Да, мы тоже!

Вот десять причин, по которым можно предвкушать начало следующего сезона.

1. Макс Ферстаппен набирает обороты.

Ферстаппен закончил сезон-2020 на подиуме © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен стал победителем последней гонки сезона 2020 года в Абу-Даби.

Победа Макса Ферстаппена, выступающего за Red Bull Racing, — не первая. Однако то, как Ферстаппен одержал победу в завершающем гран-при прошлого сезона, состоявшегося в декабре в Абу-Даби, вселяет в нас надежду на то, что в 2021 году «Мерседесу», безусловному лидеру гонок за последние 7 лет, придется потесниться. В прошлом году на трассе Яс Марина Ферстаппен по заслугам занял поул-позицию и на протяжении гонки удерживал Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона на расстоянии вытянутой руки. Помимо этого, Ферстаппен показал многообещающий результат на предсезонных тестах Red Bull Racing. К тому же, в 2021 году технические характеристики автомобилей почти не будут меняться, ведь предполагается, что в следующем году в «Формуле-1» изменятся правила. Все эти факторы могут обострить борьбу гонщиков в новом сезоне.

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2. Больше гонок, чем когда-либо

Начало сезона запланировано на следующие выходные: первая из 23 гонок пройдет в Бахрейне, а последняя — 12 декабря в Абу-Даби, в 800 км от трассы в Сахире. В этом сезоне — самом продолжительном за 71 год истории «Формулы-1» — командам и пилотам придется соревноваться на пределе своих возможностей. Однако в планах на 2021 год есть еще один поворот. Самым большим испытанием могут стать три спринта, которые пройдут в Канаде, Италии и Бразилии. На этих трех этапах квалификация на 100-километровой трассе состоится в пятницу, а сама спринтерская гонка пройдет в субботу. Кроме того, по итогам спринтерской гонки будет определена стартовая решетка на основную, воскресную гонку. К какой тактике прибегнут команды? Будут ли начисляться очки за субботнюю гонку, которая составит треть от обычной дистанции Гран-при? Вызовет ли это нововведение интерес зрителей и не отпугнет ли при этом самых преданных фанатов? Пока еще рано отвечать на эти вопросы, но мы будем рады разобраться в них в новом сезоне.

3. Гран-при Нидерландов возвращается

Макс Ферстаппен и Алекс Албон проехали по Нидерландам на автомобилях RBR.

Уверены, что Макс Ферстаппен будет одерживать победу при любой возможности, но можем поспорить, что в списке его целей на 2021 год точно значится «открыть шампанское на подиуме 5 сентября»: именно тогда в Зандворте пройдет первый за 36 лет Гран-при Нидерландов. Учитывая, насколько Ферстаппена любят в Нидерландах, приморская трасса 13-го этапа «Формулы-1» наверняка будет заполонена фанатами в оранжевом.

4. Второй шанс Серхио Переса

Второй шанс Серхио Переса © Getty Images/Red Bull Content Pool

Новый напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес привлечет много внимания в этом сезоне. Не в последнюю очередь это произойдет благодаря лучшему результату в его карьере, который он показал в прошлом году, когда, казалось бы, его пребывание в «Формуле-1» было предрешено — гонщика буквально «выпихнули» из команды «Рейсинг Пойнт». Титулованный мексиканец одержал победу в предпоследней гонке сезона в Бахрейне и занял почетное четвертое место в турнирной таблице. По сравнению с 2013 годом, когда Перес приблизился к успеху, попал в топ-команду «Макларен», но не оправдал ожиданий, Серхио образца 2021 года — гораздо более опытный спортсмен. Теперь самому надежному гонщику «Формулы-1» осталось доказать, что он может быть и одним из самых быстрых пилотов.

5. Взрывной успех Юки Цуноды

Tsunoda v předsezónní jízdě za stáj AlphaTauri © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Подъем Юки Цуноды к вершине «Формулы-2» — одна из самых захватывающих историй прошлого года. Однако теперь все заинтригованы тем, как самоуверенная и отчаянная японская звезда будет выступать в качестве новичка команды «Альфа Таури». Будем надеяться, что календарь гонок не изменится и в октябре на трассе Судзука мы сможем увидеть первое появление японского гонщика на болиде с силовой установкой Honda.

6. Льюис Хэмилтон творит историю

Hamilton si v roce 2021 věří na 100. výhru © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

В этом сезоне, после продления контракта с «Мерседес» на год, 36-летний британец может получить рекордный восьмой титул чемпиона мира и одержать 100 побед. Такие показатели до Хэмилтона мало кто мог представить! И команда, и гонщик мало рассказали о своих планах на период после 2021 года. Это означает, что будущее Хэмилтона будет обсуждаться так же активно, как и то, что он делает в настоящее время

7. Знакомые лица в новых местах

Ricciardo se v sezoně podívá do McLarenu © McLaren Racing

Только три команды — «Мерседес», «Уильямс» и «Альфа Ромео» — сохранили составы с прошлого года. Однако в других командах продолжают появляться знакомые лица. Помимо Серхио Переса, сотрудничество с новыми командами также начали Даниэль Риккардо («Макларен»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») и Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Зеленый и синий цвета разнообразят палитру «Формулы-1»

Aston Martin is je jedním ze dvou nových jmen na startovce v roce 2021 © Aston Martin Cognizant Formula One Team

Возможно, в 2021 году стартовая решетка будет выглядеть менее ярко, но более солидно: на смену розовым болидам «Рейсинг Пойнта» пришли «Астон Мартины» в темно-зеленом («британском гоночном зеленом») цвете, а желтые «Рено» после ребрендинга превратились в «Альпин» с болидами в цветах французского флага и двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо, вернувшимся в состав команды.

9. Расширения и сокращения географии гонок

Portimão zůstává na kalendáři i po svém loňském debutu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Сокращенный календарь «Формулы-1» на 2020 год обладал некоторыми преимуществами: в программу вернулись некоторые старые трассы — например, Имола и Истанбул Парк — и появились новые (в Портимане и Муджелло). В Портимане и Имоле гонки пройдут и в 2021 году. К сожалению, в календаре не нашлось места для еще одного заезда по живописным тосканским холмам в Муджелло, но два из трех — тоже неплохо...

10. Еще одно знакомое имя

Внимание болельщиков будет приковано к Мику Шумахеру из команды «Хаас», сосредоточенной на изменениях в правилах, запланированных на 2022 год. Будет интересно понаблюдать за тем, как действующий чемпион «Формулы-2» выступит в стартовой решетке соревнования спустя 30 лет после дебюта его знаменитого отца в 1991 году. Посмотрим, как будет складываться карьера Мика дальше!