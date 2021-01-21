Фабиан Бёш первым выполнил Double Front Flip на лыжном трамплине

Лучшие прыгуны с трамплина в мире буквально недавно завершили борьбу за победу в Турне четырех трамплинов в Австрии, но фрискиера Фабиана Бёша не интересуют простые старты с местного трамплина в Энгельберге, Швейцария. Используя только свои «обычные» лыжи, ему удалось выполнить дабл фронтфлип с трамплина Гросс-Титлис-Шанце. Уровень сложности: да это вообще нереально сделать!

Абсолютно невероятное исполнение трюка Double Front Flip © Dom Daher/Red Bull Content Pool

На вершине самого крутого спуска на соревнованиях Кубка мира

Double Front Flip Фабиана Бёша

Выполнение фронтфлипа на лыжном трамплине не является чем-то новым для Бёша — в 2016 году он сделал простой фронтфлип на лыжном трамплине в Айнзидельне, Швейцария, высота которого была значительно ниже.

Трамплин Гросс-Титлис-Шанце знаменит тем, что является самым крутым спуском на соревнованиях Кубка мира, его наклон составляет 36 градусов. Как правило, прыгуны с трамплина разгоняются до невероятной скорости 90 км/ч уже на старте. На этот раз на вершине трамплина находился фрискиер, и его главной целью было выполнение дабл фронтфлипа.

Райдер осматривает местность © Dom Daher/Red Bull Content Pool 01 / 05

«В 2016 году я попробовал выполнить нечто подобное в Айнзидельне, с той лишь оговоркой, что это был простой фронтфлип с низкого склона, выполненный в летний период, — сказал Бёш. — Я хотел выйти на новый уровень в выполнении этого трюка, совершив спуск со 140-метрового снежного трамплина».

Почему бы не начать спуск спиной вперед?

Некоторым может показаться, что выполнить дабл фронтфлип на спуске достаточно легко, поэтому Бёш решил начать спуск со свитча — спиной вперед.