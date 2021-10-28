10 вещей, которых ты не знал о Faker, звезде League of Legends

“Непобедимый Король Демонов”. “Величайший”. Ли Сан Хёк имеет несколько прозвищ, но “Faker” – его никнейм, с которым знакомы абсолютно все. В 2013 году Faker начал свою карьеру профессионального игрока в League of Legends в составе команды T1, и за минувшие годы успел стать самым успешным игроком в истории.

Он – один из двух игроков, выигравших Чемпионат мира трижды, а его личные заслуги превосходят любого другого игрока в любом регионе. Если ты следишь за киберспортивной сценой League of Legends, то ты, скорее всего, не в первый раз слышишь это имя, но есть 10 вещей о Faker, о которых ты наверняка не знал.

Не просто игрок

В 2020 году Faker подписал новый трехлетний контракт с T1. Конечно, всегда круто осознавать, что звездный игрок останется на экранах еще надолго, однако за этим объявлением последовало еще одно, более крупное. Faker стал совладельцем T1 Entertainment & Sports.

Кроме того, он сообщил, что смотрит только вперед, далеко за пределы своей игровой карьеры, и заявил о планах работать с руководством организации после того, как наконец повесит мышку с клавиатурой на гвоздь. Какими бы не стали T1 через несколько лет, у них за спиной всегда будет находиться один из самых опытных и квалифицированных игроков всех времен.

Верен бренду

За минувшие годы Faker стал практически символом организации T1, будучи в ее составе 9 лет и подарив ей множество титулов. Никто не проявляет такой невероятной верности одной команде, как Faker – среди всех игроков в мире он находится в одной и той же организации дольше всех.

Он будет выступать под символикой T1 как минимум до 2023 года, что делает его путешествие длиной более чем в 10 лет, и не стоит удивляться, если он выйдет далеко за рамки этой цифры.

За здоровое питание

Некоторые фанаты были слегка сбиты с толку случившимся после финала Чемпионата мира 2015 года. Faker только что выиграл свой второй чемпионский титул ЧМ, но по какой-то причине первое, что он сделал на сцене после победы – откусил огромный кусок брокколи. Нет, без шуток.

Оказалось, что он сделал это в ответ на слова фаната, который сказал, что его волосы похожи на брокколи… почему-то. В ответ Faker пообещал съесть брокколи на сцене в случае победы.

Разносторонний игрок

Faker долгое время являлся лучшим игроком на средней линии в мире, но как наглядно продемонстрировали Лука ‘Perkz’ Перкович и Расмус ‘Caps’ Винтер из G2 Esports – быть мидлейнером не значит, что ты не можешь преуспеть на другой роли.

Если бы Faker был вынужден выбрать другую позицию, он бы точно остановился на роли лесника. И действительно – на стриме его часто можно увидеть в лесу, если в SoloQ не удалось получить мид.

Faker – лишь одно имя, под которым он известен © Red Bull

Другие никнеймы

А что лесники делают лучше всего? Правильно, крадутся в кустах, выбирая удобное время для молниеносной атаки на ничего не подозревающих игроков на линиях.

Один из многих альтернативных аккаунтов Faker называется “Hide on bush”, и можно найти множество вариаций этого имени в разных регионах. Вероятно, есть целый ряд игроков высоких рангов, которые попадались в рейтинге против Faker и даже не понимали этого.

Игра без образов

Riot Games зарабатывает огромное количество денег на продажах образов для чемпионов. Однако лучший игрок в мире не потратил ни копейки на косметику внутри игры.

За всю историю своей карьеры Faker практически ни разу не выбирал скины, предпочитая, чтобы внимание привлекали его блестящие навыки, а не красивые анимации персонажа.

Медийная звезда

Киберспортивные звезды безумно популярны в Корее, но Faker поднялся на новый уровень в 2018 году, выступив на ток-шоу Hello Counselor . Он абсолютно спокойно воспринимал многочисленные шутки о киберспортсменах, и даже появился рядом с Seulgi и Joy из его любимой K-pop группы Red Velvet.

Практически за одной партой

В Южной Корее проживает 51 миллион человек, так каковы шансы, что Faker мог ходить в одну школу с другим легендарным киберспортсменом по League of Legends? Оказалось, что он посещал учебное заведение вместе с одним из лучших стрелков мира Kim ‘Deft’ Hyuk-kyu, и они попали в корейскую премьер-лигу League of Legends Champions Korea (LCK) в одно время, в 2013 году.

Они сталкивались друг с другом огромное количество раз в Ущелье Призывателей, но за последние 8 лет так и не выяснили, кто из них был лучшим учеником.

Faker и его тиммейты готовы к ЧМ 2021 © Red Bull

Кровожадный…

Не так много игроков в мире находятся на про-сцене настолько долго, поэтому неудивительно, что на счету Faker множество рекордов в книге истории League of Legends. Маэстро средней линии всегда обитает там, где происходит экшн, и в марте прошлого года он стал первым игроком в истории LCK, который достиг планки 2 000 фрагов.

Невезучий игрок, павший от руки Faker двухтысячным, является саппортом команды Afreeca Freecs, который поймал умение Зои “Лови звезду” и отправился на базу, в то время как Faker побил очередной рекорд.

.... но не сильно кровожадный

Однако несмотря на всю свою кровожадность, за свою длинную киберспортивную карьеру Faker сделал всего лишь один Пентакилл в профессиональном матче. Возможно, это связано с тем, что враги боятся к нему приближаться, но эта статистика все равно удивительна.

Тот самый Пентакилл случился еще в 2015 году во время весеннего сплита LCK Champions, когда Faker уничтожил NaJin e-mFire на своей Ле Блан, и закончил игру со счетом 10\2\6.