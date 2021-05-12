Приготовься увидеть зрелищный чемпионат мира по хард эндуро в 2021 году

Что такое хард эндуро?

Этот вид спорта, также известный как экстремальный эндуро. Он представляет собой комбинацию езды на выносливость, кросс-кантри и мототриала и подразумевает формат массового участия. Это означает, что иногда сотни мотоциклистов на протяжении нескольких часов мчат по горам и лесам, преодолевая серьезные препятствия.

Джонни Уокер и Уэйд Янг демонстрируют, почему это эндуро называется "хард" © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Эндуро требует максимальной физической силы и выносливости, не говоря уже о солидных навыках вождения. Хард эндуро — один из немногих элитных видов спорта, где гонщики-любители могут соревноваться вместе с профессионалами на одних и тех же трассах, а это значит, что гонки больше напоминают фестиваль, на котором ты весело проводишь выходные вместе с друзьями.

Почему Мировая суперсерия эндуро (The World Enduro Super Series) теперь называется Чемпионатом мира по хард эндуро?

После проведения двух успешных Мировых суперсерий эндуро соревнования курируются Международной федерацией мотоциклистов (FIM), их рейтинг повышается до статуса Чемпионата мира по хард эндуро. К 2021 году будут тщательно подготовлены все мероприятия в рамках хард эндуро. Календарь чемпионата включает несколько крутых гонок в зрелищных местах, новые события и множество старых фаворитов. Также добавляется новая локация: соревнования будут проходить не только в Европе, но и в Соединенных Штатах (Red Bull TKO).

Какие гонки хард эндуро будут самыми масштабными в сезоне?

Эрцберг-родео – классическая и самая сложная однодневная гонка хард-эндуро © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Эрцбергское родео — это самая сложная однодневная мотогонка класса эндуро в мире. 1500 гонщиков приезжают в крошечный шахтерский городок Айзенерц в центральной Австрии, чтобы принять участие в суровой четырехчасовой гонке по огромному железорудному месторождению и вокруг него. После двух квалификационных гонок только 500 участников выйдут на старт в основной гонке, и лишь немногие из них вообще дойдут до финиша.

Четырехдневная гонка Red Bull Romaniacs проходит в лесах в сельской местности в Румынии. Некоторые участки пути настолько сложные, что даже профессиональные гонщики затрудняются их пройти. Сириль Депре однажды спросил, не пытался ли организатор гонки Мартин Фрейнадамец сделать для него невыполнимые препятствия — а он выигрывал ралли Дакар пять раз!

Четырех дней участия в Red Bull Romaniacs достаточно, чтобы гонщики устали © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Какие нововведения будут в 2021 году?

Впервые в рамках чемпионата будет проходить мотогонка Red Bull TKO. Это одна из самых сложных гонок в США, которая проводится по олимпийской системе: гонщики соревнуются друг с другом на время, пытаясь остаться в гонке.

В 2021 году появится абсолютно новая гонка — Abestone Hard Enduro. Гонка организовывается Микеле Бози. В рамках соревнований 50 гонщиков будут покорять горы вокруг итальянского горнолыжного курорта, сражаясь друг с другом в трехчасовой гонке. Соревнования А HERO Challenge в Польше будут проводиться во второй раз и соберут 250 гонщиков, которые должны будут преодолеть жестокую 17-километровую трассу, состоящую из крутых подъемов, лесных троп, трамплинов для мотокросса и некоторых искусственных препятствий.

Узнай больше о местах проведения чемпионата мира по хард эндуро 2021 года из видео ниже:

Познакомься с топовыми гонщиками

Мануэль Леттенбихлер (Германия) — команда KTM Factory

В 2019 году победителем Мировой суперсерии эндуро стал Мануэль Леттенбихлер, возглавляющий команду KTM Factory. Возможно, свидетельством безоговорочной уверенности команды КТМ в Летти является то, что он единственный гонщик с заводской поддержкой, который будет участвовать в каждом этапе. 22-летний немец выиграл Red Bull Romaniacs в 2020 году. Он обладает необходимой физической формой, спортивной подготовкой, техникой и оборудованием, чтобы быть лидером.

Культовый участник родом из Киферсфельдена является любимым гонщиком многих. После года затишья ему не терпится вернуться обратно в строй.

Джонни Уокер (Великобритания) — команда Beta Factory

Трехкратный победитель Эрцбергского родео и двукратный победитель Red Bull Romaniacs Джонни Уокер спустя много лет участия покинул команду KTM, чтобы возглавить команду Beta в 2021 году. Харизматичный британец сделал отличный ход, поскольку это позволит ему участвовать в Чемпионате мира по хард эндуро, а в составе команды Beta он сможет принять участие в некоторых экстремальных гонках эндуро в США.

Джонни Уокер — новый главный герой команды Beta Factory © Sebas Romero/Red Bull Content Pool

Билли Болт (Великобритания) — команда Husqvarna

Болт является победителем первой Мировой суперсерии эндуро, а также он получил титул чемпиона мира SuperEnduro в 2020 году. У 23-летнего гонщика есть достаточно навыков и физической силы, чтобы посоревноваться с Леттенбихлером. Означает ли это, что они станут непримиримыми соперниками? Нет, в первую неделю апреля они тренировались и отлично проводили время на Сардинии.

Тедди Блазусяк (Польша) — команда Gas Gas Factory

Тадеуш Блазусяк — известный всем как «Тэдди» — легендарный гонщик, который до отъезда в США пять раз подряд выигрывал Эрцбергское родео. В США он выиграл чемпионаты EnduroCross и взял золото на Всемирных экстремальных играх. Этот сезон станет его первым полноценным сезоном в составе команды Gas Gas. И хотя ему уже ближе к 40, чем к 30, у Тэдди полно потенциала.

Уэйд Янг (ЮАР) — команда Sherco

Человек-гора из Квазулу-Натал ворвался на мировую арену хард эндуро, когда ему было всего 16 лет. Уэйд Янг поднялся на вершину пьедестала ралли Roof Of Africa в 2012 году, выиграв одну из самых сложных гонок на выносливость в мире, еще будучи школьником. С тех пор он расставляет на полках многочисленные трофеи и награды крупнейших гонок хард эндуро. В числе призов есть и победный трофей гонки Red Bull Romaniacs.

Независимо от типа гонки, Янга нужно рассматривать как сильного соперника © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Альфредо Гомес (ESP) — команда Husqvarna

Альфредо Гомес, опытный мототриал-гонщик, является одним из самых успешных и сильных гонщиков хард эндуро, и он широко известен в профессиональной среде. Испанский гонщик занял второе место в первой Мировой суперсерии эндуро. Он обладает богатым опытом и отличными техническими навыками.

Грэм Джарвис (Великобритания) — Husqvarna

Никогда не сбрасывайте со счетов команду OG в соревнованиях хард эндуро! Самый успешный гонщик в этом виде спорта продолжает бросать вызов возрасту. В прошлом году он финишировал вторым на своем любимом соревновании Red Bull Romaniacs. Он шесть раз был победителем в Сибиу и пять раз покорял Эрцбергское родео. Теперь он возглавляет команду Jarvis Husqvarna Racing, в которую входят пять талантливых молодых гонщиков: Теодор Кабакчиев, Джонатан Ричардсон, Уилл Хоар, Сэм Уинтерберн и Грант Черчворд.

Звучит просто великолепно. Где я могу все это увидеть?

Ты можешь следить за Чемпионатом мира по хард эндуро вместе с Red Bull . Ты сможешь увидеть лучшие моменты каждой гонки.

Я хочу испытать себя. Где можно подписаться на новости?

Уникальность хард эндуро заключается в том, что каждый может принять участие и посоревноваться с лучшими из лучших. Помимо физической подготовки, силы, навыков и смелости, тебе пригодится правильная техника, но есть ряд категорий, которому соответствуют гонщики с любым уровнем подготовки. Чтобы зарегистрироваться, перейди по ссылкам на мероприятия на официальном сайте .