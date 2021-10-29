2021 год стал невероятно удачным годом для киберспортсменов из СНГ. Участие в важных международных турнирах, победы на мировых чемпионатах, взлеты, падения и невероятные истории успеха – киберспорт никого не оставляет равнодушным.

Финал Red Bull Flick 2021. Как это было?

Однако шанс проявить себя получают не только профессиональные кибератлеты, благодаря открытым кубкам и любительским турнирам практически любой игрок может попробовать зажечь свою звезду на киберспортивном небосклоне. Каждый год Red Bull проводит турниры по разным дисциплинам, благодаря которым игроки могут не только получить классные призы, но и отправиться на международные соревнования, чтобы сразиться с настоящими про.

PCH3LK1N и CrystalMay комментировали все хитросплетения матчей © Pavel Sukhorukov

Финал одного из таких турниров состоялся в минувшие выходные. Лучшие команды СНГ сразились на большом LAN-финале российского этапа Red Bull Flick по Counter Strike: Global Offensive в Питере!

Опыта профессиональных турниров у меня не было Тимур «t1ma» Разиев

На открытом турнире Red Bull Flick по CS:GO принять участие мог любой желающий, а это отличный способ дать своей киберспортивной карьере резкий старт! 24 октября в Питере завершился российский этап, в финале которого эпичную победу вырвал дуо-сквад Андрея 'Mesterolone' Маевского и Тимура 't1ma' Разиева под названием G703 . Участники команды – восходящие звезды, которые выкладываются изо всех сил, чтобы закрепиться на киберспортивной арене.

«Опыта профессиональных турниров у меня не было, иначе я имел бы HLTV профиль, как у финалистов, которых мы выиграли», – рассказывает Тимур. «А так стараюсь участвовать во всех турнирах по возможности: и онлайн, и LAN. Играл в Екатеринбурге, Тюмени, Краснодаре, Москве и много где еще. Участвую ради удовольствия и для того, чтобы заметили».

Тимур 't1ma' Разиев показал безупречную игру на турнире © Pavel Sukhorukov

На протяжении двух месяцев ребята сражались, выбивая бесчисленное множество оппонентов из турнирной сетки, и все ради этого момента. В финале G703 столкнулись с финалистами прошлогоднего Red Bull Flick в серии до двух побед. Финал получился невероятно напряженным и динамичным - соревнование проводится на уникальных картах Red Bull, на которых можно и серфить, и прыгать, и использовать другие необычные механики.

«Очень интересные и необычные карты, больше всего мне понравилась легкая система камбэка: даже если ты жестко проигрываешь, то сможешь потом резко перевернуть игру. Главное – это хорошая стрельба и немного удачи. Формат игры идеальный, мне даже нечего добавить!»

Игрокам удалось почувствовать себя настоящими профессионалами, выступающими на масштабном LAN-ивенте. Финал прошел в питерском Планетарии №1, а игры показывались на огромном проекционном куполе. Между играми прошел шоу-матч с участием блогеров ШАРФ, Делайт, MegaRush и INSIDE 1337.

Мы на такой уровень никогда не выходили Андрей «Mesterolone» Маевский

Ведущим LAN-финала был Владислав Райский © Pavel Sukhorukov

В финале G703 одолели вице-чемпионов QtabENTER со счетом 2:1. Победители получили мониторы от AOC, наборы геймерских девайсов от HyperX, денежный приз и, конечно, крутые кубки победителей. Но самый главный челлендж для них еще впереди. Теперь ребятам предстоит поучаствовать в еще более глобальном событии – закрытых международных отборочных Red Bull Flick на финал в Хельсинки!

«Честно - не знаем, чего ожидать, мы на такой уровень никогда не выходили», – рассказывает Андрей. «Думаю наши шансы будут не очень высоки, но мы будем стараться показать лучший результат! Конечно, хотелось бы попасть в Хельсинки, чтобы закрепить результат, буду меньше думать о победе и играть ради удовольствия, как мы это делали в Питере. Просто игра - просто удовольствие».

Ивент пройдет в ноябре, а оппонентами G703 станут лучшие команды Red Bull Flick со всего света. Миксы из любителей и ветеранов, громкие имена мира CS:GO и настоящие профессионалы – эти отборочные станут отличной возможностью громко заявить о себе.

«Перед играми в Питере я пересматривал, как начинают раунды соперники на разных картах, придумывал контрдействия», – вспоминает Тимур. «То же самое я и собираюсь проделать с потенциальными оппонентами на квалификациях в Хельсинки, благо соперники нам уже известны. Сегодня тренируемся, просто играем эти карты, подмечаем ошибки и исправляем их».

Напряжение держалось до самой последней минуты турнира © Pavel Sukhorukov

Если ты пропустил трансляцию с эпичного LAN-финала в Санкт-Петербурге, где G703 и QtabENTER сразились за главный приз, то обязательно посмотри повтор, он доступен в группе Red Bull Gaming в VK. Следи за новостями на наших каналах и на этом сайте, чтобы не пропустить самые интересные материалы о гейминге и киберспорте!