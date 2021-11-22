Еще одна победа в копилку страны! На этот раз – на грандиозном международном LAN-финале Red Bull Flick по Counter-Strike: Global Offensive. Крупнейший открытый 2v2 турнир для любителей и профессионалов подошел к концу: 21 ноября на сцене большого выставочного центра Messukeskus Хельсинки прошел гранд-финал Red Bull Flick, в котором приняли участие как новички и любители, так и настоящие звезды профессиональной сцены CS:GO.

Восьмерка лучших команд любителей по итогам отборочных, победители Red Bull Flick Finnish Event и Nordic Playoff, и шесть приглашенных профессиональных команд схлестнулись в битве за чемпионский титул и звание сильнейшего дуэта в мире по версии Red Bull Flick. Живая публика, звезды CS:GO и молодые претенденты, жаждущие получить свою минуту славы – этот финал стал по-настоящему ярким событием!

Финал в Хельсинки стал первым крупным киберспортивным событием в Финляндии. © Victor Engström

Дуэт somedieyoung и magixx из Team Spirit показал настоящий мастер-класс в финальной битве, однако их путешествие по турниру не было простым: про-игрокам пришлось пробираться в решающий матч из нижней сетки, а сам гранд-финал закончился со счетом 2:1.

“В Red Bull Flick может выиграть абсолютно любой игрок”

Какой начинающий киберспортсмен не мечтал встретиться на поле битвы с профессионалом и одолеть его? На турнире Red Bull Flick эта мечта становится реальностью – целью соревнования является поиск сильнейших новичков и любителей, которые сразятся с именитыми кибератлетами в битве за чемпионский титул.

На Red Bull Flick Invitational Helsinki было приглашено 6 дуэтов из разных профессиональных команд: OG, ENCE, BIG Academy, Team Spirit, Furia и даже G2 – те самые niKo и huNter , которые двумя неделями ранее вышли в финал крупнейшего за последнее время мажора в Стокгольме. Сам huNter признавал, что любители на этом турнире очень сильны – они прекрасно стреляют и имеют все шансы попасть на большую сцену, получив немного опыта.

PardiPojad – команда любителей, ставшая вице-чемпионом турнира © Victor Engström

somedieyoung с ним согласен: «Мне кажется, что в этом режиме 2v2 все непрофессиональные команды играют намного лучше, чем профессионалы. У них сыграно больше двухсот игр, они готовы, у них есть тактики и они всегда знают, что делают. В Red Bull Flick может выиграть абсолютно любой игрок – для этого необязательно быть профессионалом».

И результаты подтверждают его слова: по итогам групповой стадии в плей-офф вышла всего одна профессиональная команда – и это сами Team Spirit, которые впоследствии станут победителями. Все остальные киберспортсмены не смогли справиться с талантливыми новичками, вылетев из соревнования еще до попадания в сетку double elimination.

Team OG – одни из приглашенных звезд © Victor Engström

Для Team Spirit финальный этап тоже не стал легкой прогулкой. Дуэт добрался до полуфинала по верхней сетке, однако упал в нижнюю после поражения финскому дуо Puteli и blaze под названием PardiPoja . В финале нижней сетки Team Spirit уверенно обыграли swiiiry и прорвались в гранд-финал, в надежде взять реванш у PardiPoja. Перед началом турнира somedieyoung был уверен, что чемпионом станет команда любителей, однако он, кажется, не взял в расчет самого себя. В финальной битве он вместе с magixx показал прекрасную игру и знание механик Red Bull Flick, и после жесткой схватки заполучил еще один титул для своей организации!

«Перед Red Bull Flick мы выделили единственного соперника – это самих себя. Я всегда знаю, что мне нужно показать свою лучшую игру. Я знаю свои слабые стороны, я понимаю, как над ними нужно работать и как уменьшить их влияние на мою игру», – поделился magixx.

“Нет времени медлить, нужно действовать!”

Team Spirit – чемпионы Red Bull Flick 2021! © Victor Engström

Red Bull Flick сильно отличается от других турниров по CS:GO. Для этого ивента созданы уникальные карты, которые подчиняются своим правилам и требуют от игроков особых навыков. Большинство этих навыков прекрасно известны всем сильным игрокам в CS:GO, однако благодаря специфике карт в матчах присутствует совершенно иная динамика, нежели в стандартном 5v5 режиме.

magixx остался доволен накалом: «Red Bull Flick – очень крутой ивент. Игры отличаются от обычного режима, здесь все происходит очень интенсивно, быстро, и ты всегда находишься в экшне. У тебя нет времени медлить, нужно действовать!»

somedieyoung поддерживает своего товарища: «Турнир очень веселый, и мне нравится здесь находиться. Все игры 2v2 проходят в таком формате и на таких картах, что выигрывает команда, которая подготовила конкретную карту лучше, чем другая. Если у вас есть стратегический план – вам намного проще победить». При обсуждении карт Red Bull Flick ребята сошлись во мнении: «Нам нравятся карты с открытыми пространствами – там, где ты просто летаешь и стреляешь!»

“Я люблю подходить к турниру в хорошей форме”

somedieyoung из Team Spirit всегда максимально собран © Victor Engström

Многие энтузиасты CS:GO и настоящие фанаты игры боятся принимать участие в подобных соревнованиях, однако пример Red Bull Flick доказывает, что благодаря усердной работе и подготовке можно свергнуть даже титанов киберспорта. Все профессионалы пали от рук талантливых претендентов, и даже Team Spirit побывали в нижней сетке – а чем ты хуже?

Главное – это играть и тренироваться, тренироваться и играть. Начинающим киберспортсменам somedieyoung советует: «Чтобы развить точность аима, нужно постоянно тренировать разные его аспекты – спрей, наводку на противника и на голову, стрельбу бурстом по три пули, ваншоты. Нужно постоянно практиковать все эти моменты, понимать, что тебе удается хуже и уделять этому особое внимание». Он делится своим отношением к подготовке перед турнирными играми: «Я люблю подходить к турниру в хорошей форме – много времени уделяю индивидуальным тренировкам, выделяю для себя определенные игровые аспекты, над которым нужно лучше поработать».

Турнир Red Bull Flick 2021 подошел к концу, но впереди тебя ждет еще множество всего интересного! Следи за киберспортивными и игровыми новостями на этом сайте и в группе ВКонтакте Red Bull Gaming .