Red Bull Flick – смотри как играют ZywOo, kennyS, NEO, TaZ и другие Pro!
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9 августа на Twitch канале RedBullRus пройдет русскоязычная трансляция Red Bull Flick Invitational по CS:GO в формате 2v2. За призовой фонд в 20 000 евро будут сражаться 16 топовых европейских команд.
В это воскресенье, 9 августа, состоится Invitational турнир Red Bull Flick, в котором Матье ‘ZywOo’ Эрбо, Кенни ‘kennyS’ Шраб, Филип ‘NEO’ Кубски, Виктор 'TaZ' Войтас и другие звезды CS:GO будут биться друг с другом за удержание флага.
Старт турнира 12:30 по Мск, четвертьфиналы начнутся примерно в 17:45 по Мск, полуфиналы в 20:45 по Мск. Онлайн трансляция с русскоязычными комментариями от Милы 'DUSTY' Котовой и Олега 'MintGod' Клименко пройдет на Twitch канале RedBullRus и в группе Red Bull Gaming в VK.
Напоминаем, что специально для режима Red Bull Flick было создано пять совершенно новых карт. Каждая из них уникальна: от классического дизайна Castle и джунглей Himalaya до киберпанковой Matrix с яркими элементами и площадками для телепортов. Подробности о картах и о том, как они создавались можно посмотреть тут.
Попробовать свои силы в Red Bull Flick можно прямо сейчас на тренировочных серверах Red Bull Flick. Каждую неделю там стартует новый сезон, по итогам которого лидеры турнирной таблицы получат приятные подарки. Все подробности о призах и обновлениях можно найти на сайте – onetwo.gg и в группе Red Bull Gaming в VK.
Flick EU Pro Invitational
Полный состав участников Red Bull Flick Invitational:
- Team Vitality – Матье 'ZywOo' Эрбо и Кевин 'misutaaa' Рабье
- G2 – Кенни 'kennyS'Шраб и Одрик 'JaCkz' Жюг
- G2 – Неманья 'nexa' Исакович и Неманья ‘hunter’ Ковач
- BIG – Фатих 'gob b' Дэйк и Александер 'alexRr' Фриш
- ENCE – Эре 'sergej'Сало и Яни 'Aerial' Юссила
- C0ntact Gaming – Георги ‘SHiPZ’ Григоров и Рокас 'EspiranTo' Миласаускас
- Honoris – Войчеч ‘prism’ Зеба и Филип 'NEO' Кубски
- Honoris – Камиль ‘reiko’ Сегелько и Виктор 'TaZ' Войтас
- Giants Gaming – Филипе 'NOPEEJ' Диас и Франциско ‘obj’ Рамос
- Рикардо 'fox' Пачеку и Пауло ‘pr’ Сильва
- Мичаела 'mimi' Линтруп и Эмиль 'Remoy' Шлихтер
- Оуэн 'smooya' Баттерфилд и Томас 'Thomas' Юттинг
- Team Germany – Элиас 's1n-' Штейн и Том 'skyye' Хагедорн
- Team France – Пьер 'Ex3rcice-’ Булинь и Томас 'Djoko_' Павони
- Team Russia – Дмитрий 'Dima' Бандурка и Владислав 'FinigaN' Усов
- Team Ukraine – Миша 'm1koo24-' Рудич и Валентин 'HELLKISSS' Кулага