Red Bull Flick – смотри как играют ZywOo, kennyS, NEO, TaZ и другие Pro!

Напоминаем, что специально для режима Red Bull Flick было создано пять совершенно новых карт. Каждая из них уникальна: от классического дизайна Castle и джунглей Himalaya до киберпанковой Matrix с яркими элементами и площадками для телепортов. Подробности о картах и о том, как они создавались можно

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