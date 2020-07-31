Смотри CS:GO в TIK-TOK — и выигрывай призы!
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Меняются карты, скины и тактика, твое место жительства и хобби, но “контра” в наших сердцах навсегда! Сколько часов просижено в войсе, сколько мемов сделано?
Много не бывает: приходи в TIK-TOK смотреть финал турнира Red Bull Flick!
Именно здесь, 2 августа в 19:00, ты сможешь не только насладиться геймерской классикой, но и попрактиковаться в остроумии, чтобы выиграть классные призы!
В 19:00 начнется часовая трансляция игры простых смертных с титанами — чемпионами мира по CS:GO — ZEUS (Даниил Тесленко) и TAZ (Виктор Войтас).
А следом за ними в эфир выйдут не профессионалы, а обычные работяги. Лучшие из лучших прошли все квалификации Red Bull Flick — и мы ждем настоящее рубилово в финале!
Тебе мы предлагаем внимательно следить за игрой, ведь раз в час комментатор Алексей “Ухо” Малецкий будет зачитывать самые острые и смешные комментарии пользователей и выбирать тех, кто получит крутые периферии от Lenovo и бодрящий набор от Red Bull.
Как побороться за призы?
- Подпишись на группу Red Bull в TIK TOK: https://www.tiktok.com/@redbullrussia
- Заходи в трансляцию финала с 19:00 до 23:00
- Пиши комментарии (цензурные!) в чате стрима.
- И жди объявления победителей комментатором.
Призовой фонд
Пять комплектов девайсов (мышка M500 RGB, клавиатура Lenovo Legion K500 RGB и наушника H500 Pro 7.1) и энергетический напиток Red Bull.
Важно!
- Побороться за призы могут совершеннолетние граждане РФ, которые проживают на территории Российской Федерации.
- Если комментатор назвал твое имя в прямом эфире, пиши в личные сообщения группы Red Bull в TIK TOK, и мы скажем, как получить приз.
- Вся переписка с победителями ведется только через сообщения группы в TIK TOK, все остальные сообщения могут быть мошенническими.
До встречи 2 августа в 19:00! Подписаться на Red Bull в TIK TOK