Флориан Нойшвандер покорил еще одну вершину всего через 11 месяцев после того, как установил новый мировой рекорд по бегу на 50 км в закрытых помещениях. Ему удалось установить новый рекорд в беге на 100 км. Немецкая легенда ультрараннинга установил мировой рекорд по бегу в закрытых помещениях на 100 км, завершив изнурительную дистанцию всего за 6 часов 26 минут 08 секунд, что более чем на 13 минут быстрее, чем предыдущий рекорд.

В 9 утра в субботу, 30 января, в местном спортзале в Кимгау, Бавария, Нойшвандер начал попытку установления неофициального мирового рекорда при поддержке сотен фанатов, а также других спортсменов и многочисленных цифровых компаньонов в программе виртуальных тренировок Zwift.

Преодолеть 100 км на беговой дорожке — это очень сложно © Pushing Limits

Все болеют за одного, смотрят прямую трансляцию и оказывают поддержку через программу Zwift

Фанаты Нойшвандера с самого начала могли смотреть забег в прямом эфире. Задача также выполнялась на виртуальной тренировочной платформе Zwift, где пользователи могли сопровождать его: бежать, ехать вместе с ним на велосипеде и отправлять электронные сообщения. Этой возможностью и воспользовались несколько ведущих спортсменов. Триатлет Патрик Ланге проехал с ним на велосипеде несколько километров, а Себастьян Кинли и Констанце Клостерхальфен поддержали его мотивацию с помощью видеообращений.

«Если бы я пробежал 100 км на беговой дорожке в одиночку, без взаимодействия, я бы слишком много думал, — сказал Нойшвандер. — Невозможно сделать это в одиночку: когда становится трудно, тебя некому поддержать». В этом масштабном забеге все было наоборот. Более 5000 человек наблюдали за Нойшвандером, бежали или сопровождали его на велосипеде. «Цифровая поддержка была чрезвычайно важна, — пояснил он. — Это основополагающий элемент для такого долгого забега».

Друзья и болельщики помогали Флориану © Pushing Limits

Цифровая поддержка была чрезвычайно важна для меня. Florian Neuschwander

100 км в три этапа: легко, тяжело, круто

Нойшвандер пробежал 100 км за 6 часов 26 минут 08 секунд, что на целых 13 минут быстрее, чем время, за которое действующий рекордсмен мира Марио Мендоса из США пробежал 100 километров на беговой дорожке в июне прошлого года, а именно: 6 часов 39 минут 26 секунд. Первые 50 км показались очень «легкими».

«Интересно стало после 60 км. После этой отметки началась настоящая терра инкогнита, — сказал Нойшвандер. — Я никогда не бегал такие расстояния на беговой дорожке, особенно на такой скорости».

До отметки 70 км Нойшвандер чувствовал себя «на удивление хорошо», с учетом того, что о перерыве для посещения туалета не могло быть и речи, но потом стало трудно: «С 70 до 85 км дались мне тяжело. Пришлось искать в себе ресурсы, особенно психологические. Это было тяжело».

Самым удивительным в этой попытке является то, что последний километр стал самым быстрым: Нойшвандер преодолел его за 3 минуты 20 секунд. «Последний километр я посвящаю всем фанатам. Это было здорово!» — сказал он.

Удивительно, но самый последний 100-й километр стал самым быстрым. © Pushing Limits

Мировой рекорд — это всегда здорово, даже если он неофициальный Florian Neuschwander

«Правильный темп» = мировой рекорд

Нойшвандеру удалось установить новый мировой рекорд благодаря тому, что в среднем он пробегал один километр за 3 минуты 52 секунды. «Если смотреть на всю дистанцию целиком, то может показаться, что темп был довольно жестоким», — сказал он. Но для Нойшвандера такой темп является вполне нормальным. «Сложнее всего было поддерживать заданный темп так долго. Мои болельщики очень помогли мне — я благодарю их за это», — добавляет он.

Поскольку официальные представители Книги рекордов Гиннеса, которые обычно наблюдают за попыткой, регистрируют ее и в конечном итоге признают ее официальной, не смогли присутствовать из-за строгих противоэпидемиологических ограничений, это достижение будет значиться в послужном списке Флориана как «неофициальное». Однако его это вполне устраивает: «Мировой рекорд — это всегда здорово, даже если он неофициальный».

Нойшвандер назвал отрезок с 70 по 80 км самым тяжелым за все время забега © Pushing Limits

Следующая остановка: Забег Wings for Life World Run

Даже несмотря на то, что Нойшвандеру не удалось побить немецкий рекорд в беге на 100 км на открытом воздухе (результат отличился от рекорда на менее чем две минуты), он очень доволен своим выступлением: «Это было потрясающе. Я планирую установить новый немецкий рекорд в беге на открытом воздухе осенью. Я надеюсь, что к этому времени мы снова сможем участвовать в забегах на открытом воздухе». Чтобы установить новый рекорд, ему придется побороть результат Казимежа Бака в 6 часов 24 минуты 29 секунд, который он установил в 1994 году.

Присоединяйся к забегу Wings For Life World Run 2022! Регистрация уже открыта на сайте www.wingsforlifeworldrun.com/ru .