«Бесстрашный». Это любимое слово Джанлуиджи Доннаруммы, когда речь идет об игре в футбол. С самого первого выхода на футбольное поле в возрасте пяти лет и до своего дебюта в Серии А в шестнадцатилетнем возрасте, выступления на Евро-2020, первом крупном международном турнире, в котором он принял участие, итальянский спортсмен никогда не допускал мысли о страхе.

Он достаточно амбициозен. «Моя цель — завоевать как можно больше трофеев, — говорит он. — Одержать победу в составе национальной сборной. Может быть, в один прекрасный день, кто знает... Это потрясающая мечта. Может быть, мне удастся выиграть футбольную награду «Золотой мяч». Я сделаю для этого все возможное».

Доннарумма достаточно долго занимается футболом, поэтому с трудом верится, что ему всего 22 года.

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Вратарь, рост которого составляет 1,95 метра, выглядит очень внушительно © Laurence Griffiths/Getty Images

Прошло почти пять лет с тех пор, как он в перерыве вышел на замену своего кумира Джанлуиджи Буффона, который старше Доннаруммы на 21 год, во время товарищеского матча против Франции, и это был его дебют на международной арене. Он был в возрасте 17 лет и 189 дней, что сделало его самым молодым голкипером, когда-либо игравшим за Италию. Всего два года спустя, в 2018 году, он станет лучшим вратарем Италии.

Буффон, который все еще полон сил и энергии, в возрасте 43 лет подписал контракт с клубом «Парма», выступающим в Серии Б. «Я надеюсь, что в 40 лет все еще буду на поле, помогая своим товарищам по команде, — сказал Доннарумма, который называет Диду, бывшего бразильского голкипера ФК «Милан», еще одним своим кумиром. — В моей спальне висели плакаты Буффона, Диды, они всегда были моими любимыми вратарями. У меня были только футбольные плакаты, и вся спальня была увешана ими... только футбольными плакатами».

«Джиджио» впервые вышел на футбольное поле в детстве, когда его дядя Энрико Альфано, футбольный тренер, отвел его тренироваться в академию клуба ASD Napoli в его родном Кастелламмаре-ди-Стабия, который находится всего в нескольких километрах от Помпеи.

Доннарумма празднует победу Италии в финале Евро-2020 © Laurence Griffiths/Getty Images

«Я загорелся желанием быть вратарем именно там, — сказал он. — Я отчетливо запомнил первый день, когда я играл в качестве вратаря. Это приятные воспоминания. Мой дядя забивал, а я ловил футбольные мячи. Я никогда не боялся. Может быть, поэтому я и выбрал место вратаря».

«Тогда я был очень маленьким, но уже очень целеустремленным, — признается футболист. — С тех пор я просто шел к своей цели. Я был бесстрашным». Даже наличие грязи на футбольном поле его не смущало. «Сначала было непросто. Как вратарю, мне было нелегко играть на поле, где есть грязь, но мне нравилось это», — сказал он.

Он так любил играть в футбол, что плакал, когда шел дождь и он не мог играть.

Доннарумма дебютировал в игре за Италию, когда ему было всего 17 лет. © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

«После школы я быстрее бежал домой, потому что игра была для меня всем, — говорит он. — А когда шел дождь и тренировки могли отменить, я плакал, потому что все равно хотел идти и поиграть, я устраивал настоящие скандалы дома».

После того как Альфано скончался, наставником Доннаруммы стал талантливый скаут Эрнесто Ферраро, который убедил его, что он может стать профессиональным спортсменом. Мистер Эрнесто Ферраро безумно верил в меня, — сказал Доннарумма. — Он всегда говорил мне, что благодаря энтузиазму и упорному труду однажды я смогу сыграть за национальную сборную и в Серии А. Для меня это было просто мечтой, но я видел, насколько он уверен во мне».

Даже под огромным давлением Доннарумма остается бесстрашным © Paul Ellis - Pool/Getty Images

Доннарумма сказал, что его отец, плотник, привил ему такие ценности, как смирение и жертвенность. «Он многому научил меня, благодаря ему я стал тем, кем являюсь сейчас», — сказал он. Он иногда помогал своему отцу, но признался, что «думал только о футболе, а не о плотницкой работе».

Становление чемпиона Запоминающийся дебют Доннарумме было всего 16 лет и 242 дня, когда он дебютировал в Серии А за «Милан». Его первый трофей Ему удалось отразить очень важное пенальти, благодаря которому «Милан» выиграл Суперкубок Италии по футболу в 2016 году.

К 10 годам рост Доннаруммы был уже более 1,82 м, и это было довольно впечатляюще. В 2013 году в возрасте 14 лет он перешел в «Милан», но это далось ему непросто.

«В первые дни, когда я просыпался вне дома, мне было очень тяжело. Днем, когда я проводил время со своими товарищами по команде, я немного отвлекался. Но начало дня всегда было тяжелым. Я очень скучал по дому, — сказал он. — Утром я плакал. Мне было тяжело без моей семьи».

Доннарумма всегда любил быть в роли вратаря © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Игра помогала ему отвлечься от тоски по дому, по крайней мере на время.

«По вечерам мы собирались вместе с ребятами из команды, втроем или вчетвером, и играли в видеоигры, — говорит он. — Это приносило нам радость. Нам нравилось соперничать в игре друг с другом. У нас все было хорошо, мы даже иногда ломали джойстики. Но нам было весело».

Доннарумма играл в «Милане» в возрастной группе выше своей, прежде чем его перевели в первую команду сезона 2015–2016. Тренер Синиша Михайлович сразу предоставил Доннарумме шанс дебютировать в матче против Сассуоло 25 октября 2015 года. Доннарумме было 16 лет и 242 дня, он стал вторым самым молодым голкипером в Серии А после Джузеппе Сакки, который тоже играл за «Милан».

Доннарумма устанавливает для себя очень высокую планку © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Мне удается сохранять хладнокровие, это всегда было моей сильной стороной Джанлуиджи Доннарумма

«(Михайлович) спросил меня, не боюсь ли я играть. Он знал, что я скажу «нет», потому что не должен испытывать страх, даже если вообще никогда не играл. Я ждал этого с нетерпением. Мы хорошо поговорили. Он сказал, что доверяет мне и что увидел, что я самый сильный игрок из всех. Что он хотел, чтобы я играл. Я был очень счастлив и поблагодарил его. Я ответил ему, что он может рассчитывать на меня», — сказал он.

«(После тренировки) мне не терпелось принять душ и позвонить родителям. Это был один из самых захватывающих моментов, — добавляет Доннарумма. — Я сказал: "Слушай, папа, завтра я играю, так что садись на поезд и приезжай"».

«Милан» выиграл со счетом 2:1, хотя Доннарумма был недоволен тем, что Доменико Берарди удалось забить ему гол со штрафного, который прошел мимо штанги. Михайлович позвонил ему, чтобы успокоить. «Он сказал: "Продолжай делать то, что должен делать. Я безоговорочно верю в тебя". Эти слова были очень важны для меня», — признается Доннарумма.

В это трудно поверить, но с того дня Доннарумма пропустил всего пять игр Серии А.

Как и все профессионалы, он устанавливает для себя очень высокие стандарты и тяжело переживает свои ошибки. «После того как ты напортачил, ты изо всех сил пытаешься это исправить, — сказал он. — Ты продолжаешь думать об этом. По ночам зашкаливающий адреналин не дает уснуть. Еще хуже, если ты допустил ошибку».

Тем не менее он всегда остается невозмутимым под давлением. «Мне удается сохранять хладнокровие, это всегда было моей сильной стороной, — сказал он. — Я играл в Серии А на протяжении шести лет. Это нормально, что я заслуживаю уважения. Я делаю так, чтобы ко мне прислушивались. И это правильно, даже несмотря на то, что я очень молод. Теперь у меня немного больше опыта, поэтому ко мне прислушиваются».

Доннарумма в окружении товарищей по команде после сейва в финале ЕВРО © Laurence Griffiths/Getty Images

«Игроки должны слушать вратаря, он должен управлять защитой. Благодаря этому я буду уверен в них, а они — во мне. Очень важно, чтобы товарищи по команде следовали этому принципу, — говорит он. — Я доверяю им, они доверяют мне, и это взаимное доверие очень важно для всех нас».

Сосредоточенность и постоянное стремление к обучению являются его ключевыми особенностями. Он сказал: «Сосредоточенность — это одна из моих главных сильных сторон». Продолжать идти намеченным курсом. Как говорится, следующий удар — решающий.

«Я считаю, что не нужно прекращать учиться. Даже спустя 5, 10, 20 лет я не перестану учиться. Когда ты идешь на тренировку, это отличная возможность научиться чему-то новому. Я всегда так считал. Наверное, это моя основная черта», — говорит Доннарумма.

Чего боится Джиджио? Возможно, это довольно странно для человека, который очень часто перемещается по воздуху, но он не любит летать на самолете: «Я немного боюсь летать, хотя и есть определенный прогресс в этом вопросе».