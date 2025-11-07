Смотреть видео2 мин.
Бейсджампер Фред Фуген прокатился на лыжах в небе

В своем новом проекте бейсджампер Фред Фуген из команды Soul Flyers вновь расширяет границы возможного, прыгая на лыжах с кресла подъемника, закрепленного на высоте 6500 метров.
Автор Фред Фуген
Frédéric Fugen

A member of the Soul Flyers, Frédéric Fugen is one of the most talented and innovative skydivers, wingsuit pilots and BASE jumpers on the planet.

ФранцияФранция
Профиль атлета
Правила созданы для того, чтобы их нарушать, а некоторые люди созданы для того, чтобы нарушать их как можно чаще. Так можно описать Фреда Фугена, который недавно облетел в вингсьюте маяк La Coubre во Франции и пирамиду Хафра в Египте, а теперь предлагает нам посмотреть свой еще более безумный проект. По его словам, это дань уважения Винсу Реффету и смешение дисциплин в истинном духе команды Soul Flyers.
В чем идея? Прыгнуть с лыжами на ногах с высоты 6500 м, выполнить несколько трюков в свободном падении и приземлиться на склон, чтобы закончить прыжок ярким проездом на лыжах во фрирайде. Хотя и такой комбинации мир еще не видел, Фред решил пойти дальше: прыгнуть с кресельного подъемника, прикрепленного к воздушному шару. Подробнее об этом Фуген рассказывает ниже.
Фред Фуген прыгает на лыжах с кресельного подъемника, прикрепленного к воздушному шару в Ля Клюза на высоте 6500 метров.

Самый высокий старт в мире

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Инновация в мире подвесных систем

В основе проекта лежит прежде всего техническая инновация: подвесная система MUTANT, разработанная покойным Винсом Реффетом. Это открытие, рассказывает Фуген, превращает классическую подвесную систему в систему для спидрайдинга. Вместо крепления с акцентом на верхнюю часть тела парашютиста она смещена в сторону его нижней части. «Таким образом, основная нагрузка приходится на таз, а не на плечи, что упрощает скоростное катание на лыжах. Без этой технической эволюции у нас, возможно, никогда бы не возникла идея совершить такой спуск», — добавляет он.
В течение месяца я летал над пустыней с лыжами на ногах. Люди странно смотрели на нас...
Frédéric Fugen
Проект прыжка с лыжами не был новой идеей: «Еще в 2018 году мы обдумывали это с Винсом, тренировались прыгать с лыжами и выполнять синхронные маневры. Мы время от времени делали пробные прыжки, но в 2020 году Винс ушел из жизни. Однако я хотел довести дело до конца». Так, несколько месяцев назад тренировки возобновились в Дубае.
Снаряжение, которое использовал бейсджампер Фред Фуген, чтобы спрыгнуть с высоты 6500 метров на лыжах и приземлиться на склон горнолыжного курорта Ля Клюза.

Снаряжение Фреда Фугена для спуска с неба на лыжах

© Dom Daher

Катание на лыжах в Дубае

«Поскольку теперь мне приходилось выполнять трюки в одиночку, я попросил своего друга и оператора Винсента Котте сопровождать меня во время свободного падения», — рассказывает Фуген. В ноябре 2021 года два товарища отправились в Дубай, чтобы совершить там не менее 150 тренировочных прыжков с самолета. «Просто представьте: в течение месяца я летал над пустыней с лыжами на ногах... Люди странно смотрели на нас», — смеется он.
В начале 2022 года Фред приступил к тренировкам со своим парашютом: «Купол всего 8.2 м, но это парашют для скайдайвинга, а не для спидрайдинга. На нем можно заниматься спидрайдингом, но он не предназначен для этого. Мне пришлось привыкать ко всему снаряжению, катаясь с ним на лыжах, чтобы знать, что меня ждет в день Х!»
Бейсджампер Фред Фуген тренируется прыгать с лыжами в небе Дубая, чтобы подготовиться к своему проекту Sky Skiing.

Тренировочные спуски на лыжах в Дубае

© Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

Место назначения – Ла Клюза

Для воплощения проекта в жизнь Фуген выбрал городок Ла Клюза в регионе Верхняя Савойя в своей родной Франции. Почему? Прежде всего потому, что это место близко его сердцу: «Мы жили по соседству с Винсом и много времени проводили здесь вместе...» Но есть и другие причины. «Склон и высота горы как нельзя лучше подходили для воплощения этой идеи, — продолжает он. — Поскольку выполнение трюков занимает 45 секунд, что включает классический прыжок с парашютом на высоте 4000 метров, нужно было подняться на эту высоту над вершиной, по которой я собирался проехать. Вершина Ла Клюза возвышается на 2500 метров, поэтому нам требовалось подняться на 6500 метров».
Это идеальная высота, поскольку при прыжке выше 6500 метров уже нужен кислород. «И я хотел избежать этого, ведь прыгать с маской и баллонами не очень-то удобно. Я знаю это не понаслышке, так как в 2014 году мы вместе с Винсом делали это в проекте Skycombo...».
Фред Фуген сидит в кресельном подъемнике, прикрепленном к воздушному шару в небе над курортом Ля Клюза перед спуском.

Путь к очень черным склонам

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Когда кто-то подсказал мне насчет кресельного подъемника, я сразу же представил его себе и подумал: «Это было бы безумием!»
Frédéric Fugen

Большой прыжок

В начале марта 2022 года, спустя четыре года после первых прыжков, Фуген наконец-то осуществил мечту, к которой они стремились вместе с Винсом Реффетом. Это удалось, рассказывает Фред, несмотря на неоптимальные снежные условия и трехмесячный перерыв между первыми тренировками и съемками. «Но я счастлив и чувствую такое облегчение, что мне удалось реализовать этот сложный проект вместе с режиссером Дино Раффо. Чтобы снять все задуманные кадры, нам пришлось сделать около 15 прыжков за четыре дня», — добавляет он.
Фред Фуген готовится прыгнуть на лыжах с кресельного подъемника, прикрепленного к воздушному шару в Ля Клюза на высоте 6500 метров.

На высоте

© Dom Daher

Фред Фуген снова бросает вызов высоте в своем новом проекте Sky Skiing с прыжком на лыжах с высоты 6500 метров.

К взлету готовы

© Dom Daher

Бейсджампер Фред Фуген прыгает на лыжах с высоты 6500 метров, чтобы затем приземлиться на склоны горнолыжного курорта Ля Клюза и продолжить спуск по земле.

Великий Фред Фуген

© Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

Фред Фуген делает перерыв во время съемок проекта Sky Skiing в Ла Клюза.

Время для перерыва

© Dom Daher

Фред Фуген и его лыжи

© Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

В планах, таким образом, был первый прыжок с кресельного подъемника: «Эта идея возникла после обсуждения прыжков с вертолета, которые вызвали у нас определенные ассоциации. С Винсом мы уже представляли, как прыгаем на лыжах с заднего торца самолета, но этого так и не произошло, потому что это было слишком сложно по многим причинам. Но когда кто-то рассказал мне о кресельном подъемнике, я сразу же представил его себе и подумал: "Это было бы безумием!"».
Оставалось только найти способ подвесить само кресло: «Мы искали вертолет, к которому можно было бы его прикрепить, но ни один пилот не соглашался. Поэтому мы подумали о воздушном шаре... и это отлично сработало! Я полчаса летел на кресельном подъемнике. Меня надежно усадили. Это было очень смешно, а главное, насколько мне известно, этого еще никто не делал!»

В этой статье

