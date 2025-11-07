Правила созданы для того, чтобы их нарушать, а некоторые люди созданы для того, чтобы нарушать их как можно чаще. Так можно описать Фреда Фугена , который недавно облетел в вингсьюте маяк La Coubre во Франции и пирамиду Хафра в Египте, а теперь предлагает нам посмотреть свой еще более безумный проект. По его словам, это дань уважения Винсу Реффету и смешение дисциплин в истинном духе команды Soul Flyers.

В чем идея? Прыгнуть с лыжами на ногах с высоты 6500 м, выполнить несколько трюков в свободном падении и приземлиться на склон, чтобы закончить прыжок ярким проездом на лыжах во фрирайде. Хотя и такой комбинации мир еще не видел, Фред решил пойти дальше: прыгнуть с кресельного подъемника, прикрепленного к воздушному шару. Подробнее об этом Фуген рассказывает ниже.

Самый высокий старт в мире © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Инновация в мире подвесных систем

В основе проекта лежит прежде всего техническая инновация: подвесная система MUTANT, разработанная покойным Винсом Реффетом. Это открытие, рассказывает Фуген, превращает классическую подвесную систему в систему для спидрайдинга. Вместо крепления с акцентом на верхнюю часть тела парашютиста она смещена в сторону его нижней части. «Таким образом, основная нагрузка приходится на таз, а не на плечи, что упрощает скоростное катание на лыжах. Без этой технической эволюции у нас, возможно, никогда бы не возникла идея совершить такой спуск», — добавляет он.

В течение месяца я летал над пустыней с лыжами на ногах. Люди странно смотрели на нас... Frédéric Fugen

Проект прыжка с лыжами не был новой идеей: «Еще в 2018 году мы обдумывали это с Винсом, тренировались прыгать с лыжами и выполнять синхронные маневры. Мы время от времени делали пробные прыжки, но в 2020 году Винс ушел из жизни. Однако я хотел довести дело до конца». Так, несколько месяцев назад тренировки возобновились в Дубае.

Снаряжение Фреда Фугена для спуска с неба на лыжах © Dom Daher

Катание на лыжах в Дубае

«Поскольку теперь мне приходилось выполнять трюки в одиночку, я попросил своего друга и оператора Винсента Котте сопровождать меня во время свободного падения», — рассказывает Фуген. В ноябре 2021 года два товарища отправились в Дубай, чтобы совершить там не менее 150 тренировочных прыжков с самолета. «Просто представьте: в течение месяца я летал над пустыней с лыжами на ногах... Люди странно смотрели на нас», — смеется он.

В начале 2022 года Фред приступил к тренировкам со своим парашютом: «Купол всего 8.2 м, но это парашют для скайдайвинга, а не для спидрайдинга. На нем можно заниматься спидрайдингом, но он не предназначен для этого. Мне пришлось привыкать ко всему снаряжению, катаясь с ним на лыжах, чтобы знать, что меня ждет в день Х!»

Тренировочные спуски на лыжах в Дубае © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

Место назначения – Ла Клюза

Для воплощения проекта в жизнь Фуген выбрал городок Ла Клюза в регионе Верхняя Савойя в своей родной Франции. Почему? Прежде всего потому, что это место близко его сердцу: «Мы жили по соседству с Винсом и много времени проводили здесь вместе...» Но есть и другие причины. «Склон и высота горы как нельзя лучше подходили для воплощения этой идеи, — продолжает он. — Поскольку выполнение трюков занимает 45 секунд, что включает классический прыжок с парашютом на высоте 4000 метров, нужно было подняться на эту высоту над вершиной, по которой я собирался проехать. Вершина Ла Клюза возвышается на 2500 метров, поэтому нам требовалось подняться на 6500 метров».

Это идеальная высота, поскольку при прыжке выше 6500 метров уже нужен кислород. «И я хотел избежать этого, ведь прыгать с маской и баллонами не очень-то удобно. Я знаю это не понаслышке, так как в 2014 году мы вместе с Винсом делали это в проекте Skycombo...».

Путь к очень черным склонам © Dom Daher/Red Bull Content Pool Когда кто-то подсказал мне насчет кресельного подъемника, я сразу же представил его себе и подумал: «Это было бы безумием!» Frédéric Fugen

Большой прыжок

В начале марта 2022 года, спустя четыре года после первых прыжков, Фуген наконец-то осуществил мечту, к которой они стремились вместе с Винсом Реффетом. Это удалось, рассказывает Фред, несмотря на неоптимальные снежные условия и трехмесячный перерыв между первыми тренировками и съемками. «Но я счастлив и чувствую такое облегчение, что мне удалось реализовать этот сложный проект вместе с режиссером Дино Раффо. Чтобы снять все задуманные кадры, нам пришлось сделать около 15 прыжков за четыре дня», — добавляет он.

На высоте © Dom Daher К взлету готовы © Dom Daher Великий Фред Фуген © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool Время для перерыва © Dom Daher Фред Фуген и его лыжи © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

В планах, таким образом, был первый прыжок с кресельного подъемника: «Эта идея возникла после обсуждения прыжков с вертолета, которые вызвали у нас определенные ассоциации. С Винсом мы уже представляли, как прыгаем на лыжах с заднего торца самолета, но этого так и не произошло, потому что это было слишком сложно по многим причинам. Но когда кто-то рассказал мне о кресельном подъемнике, я сразу же представил его себе и подумал: "Это было бы безумием!"».

Оставалось только найти способ подвесить само кресло: «Мы искали вертолет, к которому можно было бы его прикрепить, но ни один пилот не соглашался. Поэтому мы подумали о воздушном шаре... и это отлично сработало! Я полчаса летел на кресельном подъемнике. Меня надежно усадили. Это было очень смешно, а главное, насколько мне известно, этого еще никто не делал!»