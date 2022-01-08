Бейсджампинг
Ни один бейсджампер никогда не подлетал настолько близко к пирамидам
Настолько близко, что можно дотронуться. Фред Фуген не упустил возможность пролететь над древними пирамидами Гизы. Вот как его мечта осуществилась.
Фредерик Фуген долгое время был одним из самых прогрессивных парашютистов, пилотов вингсьютов и бейсджамперов на планете. Теперь Фуген подлетел к великим египетским пирамидам Гизы ближе, чем любой пилот в вингсьюте до него.
42-летний Фуген хорошо известен своими фантастическими проектами, в которых мы видели, как он садился в самолет в воздухе, выполнял шокирующие маневры высоко над Монбланом и совершал опасный перелет через Ливан.
Теперь французский эксперт по бейсджампингу и вингсьюту придумал еще один в своем длинном списке креативных и оригинальных челленджей. В его новом видео мы наблюдаем, как он парит в небе над Египтом вместе с Винсентом Коттом, бывшим членом национальной сборной Франции по парапланеризму. Эти двое пролетают в нескольких метрах от древних пирамид Гизы и подбираются достаточно близко к пирамиде Хефрена, чтобы практически дотронуться руками до ее тысячелетних камней.
Сам Фуген не считал этот проект осуществимым до тех пор, пока местная школа парапланеризма Skydive Egypt не помогла его мечте осуществиться. Фуген и Котте смогли присоединиться к ежегодному мероприятию Skydive Egypt "Прыгай как фараон". Поскольку пилоты в вингсьютах могут выполнять технику "ресурс" (фр. – выход из пикирования прим.), чтобы набрать высоту в конце своего падения, им разрешили присоединиться к прыжку всей жизни.
Я чувствовал себя таким маленьким перед настолько большими памятниками. Я никогда даже не думал, что смогу однажды совершить этот полет
«До сих пор прыжки с парашютом над пирамидами разрешались только на больших высотах. Это первый раз, когда полет в вингсьюте выполняется так близко», - объясняет Фуген. «Было совершенно невероятно оказаться рядом с этими гигантскими камнями, одними из последних чудес древнего мира, которые все еще можно увидеть сегодня. Я чувствовал себя таким маленьким перед настолько большими памятниками. Я никогда даже не думал, что смогу совершить этот полет в один прекрасный день. Если этот проект был возможен, то это потому, что в последнее время сильно изменились летные методы и материалы ".
«Ресурсный» маневр был продемонстрирован Фугеном и его покойным дорогим другом и партнером по Soul Flyers Винсом Реффе на маяке Курб в Приморской Шаранте во Франции. Они показали, что улучшили свой вингсьют и парашютное оборудование, чтобы оно быстрее открывалось и позволяло им летать ближе к земле.
Фуген и Котт приземлились на высоте 1500 м, развивая скорость до 250 км / ч на минимальной высоте 90 м, прежде чем задействовать «ресурс». Эта техника дала им еще 50 метров высоты, чтобы дуэт смог раскрыть свои парашюты на 140 метрах над землей, что также является точной высотой пирамиды Хефрена