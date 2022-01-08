Ни один бейсджампер никогда не подлетал настолько близко к пирамидам

Теперь французский эксперт по бейсджампингу и вингсьюту придумал еще один в своем длинном списке креативных и оригинальных челленджей. В его новом видео мы наблюдаем, как он парит в небе над Египтом вместе с Винсентом Коттом, бывшим членом национальной сборной Франции по парапланеризму. Эти двое пролетают в нескольких метрах от древних пирамид Гизы и подбираются достаточно близко к пирамиде Хефрена, чтобы практически дотронуться руками до ее тысячелетних камней.

Теперь французский эксперт по бейсджампингу и вингсьюту придумал еще один в своем длинном списке креативных и оригинальных челленджей. В его новом видео мы наблюдаем, как он парит в небе над Египтом вместе с Винсентом Коттом, бывшим членом национальной сборной Франции по парапланеризму. Эти двое пролетают в нескольких метрах от древних пирамид Гизы и подбираются достаточно близко к пирамиде Хефрена, чтобы практически дотронуться руками до ее тысячелетних камней.

Теперь французский эксперт по бейсджампингу и вингсьюту придумал еще один в своем длинном списке креативных и оригинальных челленджей. В его новом видео мы наблюдаем, как он парит в небе над Египтом вместе с Винсентом Коттом, бывшим членом национальной сборной Франции по парапланеризму. Эти двое пролетают в нескольких метрах от древних пирамид Гизы и подбираются достаточно близко к пирамиде Хефрена, чтобы практически дотронуться руками до ее тысячелетних камней.

Сам Фуген не считал этот проект осуществимым до тех пор, пока местная школа парапланеризма Skydive Egypt не помогла его мечте осуществиться. Фуген и Котте смогли присоединиться к ежегодному мероприятию Skydive Egypt "Прыгай как фараон". Поскольку пилоты в вингсьютах могут выполнять технику "ресурс" (фр. – выход из пикирования прим.), чтобы набрать высоту в конце своего падения, им разрешили присоединиться к прыжку всей жизни.

Сам Фуген не считал этот проект осуществимым до тех пор, пока местная школа парапланеризма Skydive Egypt не помогла его мечте осуществиться. Фуген и Котте смогли присоединиться к ежегодному мероприятию Skydive Egypt "Прыгай как фараон". Поскольку пилоты в вингсьютах могут выполнять технику "ресурс" (фр. – выход из пикирования прим.), чтобы набрать высоту в конце своего падения, им разрешили присоединиться к прыжку всей жизни.

Сам Фуген не считал этот проект осуществимым до тех пор, пока местная школа парапланеризма Skydive Egypt не помогла его мечте осуществиться. Фуген и Котте смогли присоединиться к ежегодному мероприятию Skydive Egypt "Прыгай как фараон". Поскольку пилоты в вингсьютах могут выполнять технику "ресурс" (фр. – выход из пикирования прим.), чтобы набрать высоту в конце своего падения, им разрешили присоединиться к прыжку всей жизни.