G2 Esports успешно вышли в плей-офф Чемпионата Мира 2020 года по League of Legends, даже не смотря на переигровки группового этапа. Не все было гладко, но они многому научились за последнюю неделю соревнований и будут использовать эти знания в четвертьфинале и, надеемся, в дальнейшем.

Команда G2 Esports попала в группу A вместе с такими коллективами как: Suning, Machi Esports and Team Liquid. Самой большой угрозой для нее была команда Suning, третий сид Китая, хотя в итоге все команды доказали, что любая из них способна задать жару на Чемпионате Мира.

Кибератлеты из Suning были первыми, с кем пришлось столкнуться G2, и последовавшая за этим игра мгновенно стала классикой. В течение 43 минут обе команды обменивались убийствами и, казалось, вот-вот забросят игру, но затем G2 совершили воистину потрясающий камбэк. Они старались изо всех сил, защищая свой Нексус, и отвлекая на себя внимание противника, в то время как Лука 'Perkz' Перкович втихую телепортировался на верхнюю линию и закончил игру, разгромив базу китайской команды.

Следующими оппонентами G2 стала тайская команда Machi, которая на тот момент считалась одним из самых слабых коллективов Чемпионата. Как бы то ни было, эта игра оказалась весьма непростой: несмотря на то, что G2 на 25 минуте лидировали по золоту, они позволили соперникам закрепиться и забрать Барона, что грозило европейской команде камбэком тайцев. К счастью, на следующем же тимфайте G2 использовали свое преимущество и смогли закончить игру, хоть и позднее, чем ожидалось.

Первые две игры были похожи на американские горки, но все же G2 чувствовали себя неплохо со счетом 2–0 до тех пор, пока не столкнулись с североамериканской командой Team Liquid. Европа часто выигрывала у своих американских соперников на международных соревнованиях, но в этот раз игра пошла не по сценарию. G2 успешно вели раннюю игру, но не смогли реализовать свое преимущество в первые минуты матча. Liquid захватили инициативу и держали ее на протяжении всей игры, ни разу не отступив, пока не упал Нексус G2.

G2 потерпели свое первое поражение на Чемпионате, но все еще были в хорошей форме перед вторым этапом групповой стадии. Их первые три игры прошли в четыре дня, но теперь им предстояло сыграть оставшиеся три игры за один день, а это несколько часов напряженных соревнований.

Luka ‘Perkz’ Perkovic © Yicun Liu/Riot Games/Flickr

Сначала был матч-реванш против Team Liquid, и, к счастью, результат был противоположным их первой игре. В самом легком матче группового этапа G2 контролировали все от начала и до конца. Они закончили игру в течение 30 минут с 19 совершенными ими убийствами, в то время как Liquid сделали лишь три кила и так и не сломали ни одной башни.

После ответной победы над Liquid G2 нужно было всего один раз обыграть Machi, чтобы автоматически пройти в плей-офф. G2 снова вырвался вперед, однако Machi брали Дракона за Драконом, усложняя игру европейцам. С баффом от Дракона на кону, G2 наконец-то запустили свою макро-игру и выиграли несколько тимфайтов. Machi вели себя крайне нетерпеливо, стремясь побыстрее забрать Барона, и G2 подловили Liquid на их чрезмерной агрессии, забрав килы, баффы, а вскоре после этого и Нексус.

В плей-офф G2 прошли, но им еще предстояла битва с Suning за первое место в группе. Ранняя игра была насыщенной, поскольку обе команды постоянно обменивались убийствами, как и в первой встрече. Однако в середине матча игроки Suning сплотились как команда и уверенно лидировали. Китайская команда не дала G2 ни одного шанса камбэкнуться, быстро завершив игру всего за 23 минуты, что на 20 минут быстрее, чем их первая игра.

"Слишком много ошибок в начале и в середине обеих игр, благодарю своих игроков за то, что они оставались дисциплинированными и восстановились после этого. Мы не обманываем себя, если мы будем играть так против DWG или TOP, это будет быстрая игра со счетом 0-3, мы будем стараться изо всех сил стать лучше к четвертьфиналу,"– Фабиан 'GrabbZ' Ломан, тренер G2 Esports.

Это привело к еще одной игре G2 против Suning, где обе команды сыграли со счетом 4-2. В их следующем матче будет определено, кто из них займет первое место и кому будет легче пройти через этап плей-офф.

G2 забрал первую кровь, но обе команды были мертвы уже на десятой минуте из-за гораздо более напряженной ранней игры. Первое крупное сражение было за Герольда Бездны, и Suning выиграли его, убив Герольда, и сделав при этом несколько килов. После этого они продолжили свой успех, забрав Расмуса 'Caps' Винтера и бафф Барона, тем самым укрепив свой контроль над игрой. G2 не сдались, и две команды снова разыграли долгую напряженную битву. G2 получили Душу Дракона не без помощи Perkz'а, но всего один успешный тимфайт в пользу команды Suning позволил китайцам выиграть и занять первое место в группе.