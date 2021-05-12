Для Джи Атертона не существует ничего невозможного

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Джи Атертон по праву считается одним из лучших даунхилл-маунтинбайкеров всех времен. Победитель Кубка мира UCI, двукратный чемпион мира и многократный победитель этапов Кубка мира, он многого достиг за свою почти двадцатилетнюю профессиональную карьеру.

Но Джи участвует не только в гоночных уик-эндах и ездит не только по специализированным велосипедным трассам. 36-летний британец на протяжении многих лет отлично справлялся с преодолением самых сложных и суровых трасс даунхилла. Наиболее значимым достижением можно назвать второе место на соревнованиях Red Bull Rampage в 2004 и 2010 годах. Он помогает организовывать культовый и сложнейший контест Red Bull Hardline, а в 2018 году он стал его победителем.

Поскольку период межсезонья закончится не раньше июня, Джи посвятил время нескольким проектам в горах. Его недавний проект The Slate Line техничнее и сложнее декабрьского The Ridgeline, снятого в 2020 году. В проекте The Slate Line он придерживается «более естественного» стиля.

Ролик был снят в Уэльсе, недалеко от парка Dyfi Bike Park(спроектированного братом Джи — Дэном). На видео Джи спускается со сланцевой горы в заброшенном карьере Винсилейт. У него нет права на ошибку, ведь поверхность под его колесами максимально неустойчива, а спуск в долину проходит через огромные вертикальные обрывы и края шахт.

Посмотри ролик и ознакомься с нашим интервью с Джи ниже, чтобы узнать больше о фильме The Slate Line.

Привет, Джи. Пожалуй, этот спуск выглядел наиболее устрашающим из всех тех, что ты совершал ранее. Что вдохновило тебя на этот проект?

Поиск приключений вдохновляет меня на подобные горные проекты. И этот спуск не стал исключением. Я искал то, что сможет раздвинуть границы возможного, и это оказалось именно тем, что нужно.

Slate Line — недавний большой горный проект Джи Атертона © Dan Griffiths 01 / 06

Я давно знал об этом карьере. Мы часто проезжали мимо него, но не обращали на него внимания, потому что он выглядел так устрашающе, круто и агрессивно, что я никогда не думал о том, чтобы совершить с него спуск. Только когда мы забрели туда и начали его исследовать, меня стали посещать мысли о том, что что-то может получиться.

Как только я оказался в карьере и начал его изучать, пути назад уже не было.

Подъем на вершину горы занял более 30 минут © Dan Griffiths

Были ли трудности с прокладкой единого маршрута спуска по горе?

Это была одна из самых сложных частей. Ты поднимаешься пешком, и первая мысль, которая тебя посещает, что спуск в этом месте — это абсолютное безумие. Но по мере того, как ты привыкаешь к тому, насколько открытым и жестким является рельеф, потихоньку начинает складываться маршрутная линия, и ты начинаешь собирать ее по небольшим отрезкам. Во время процесса работы — шлифования и копания — постепенно формируется маршрут спуска. Были некоторые участки, где я до последнего не был уверен, смогу ли я вообще там проехать.

Рельеф горы был острым, а значит, падение имело бы серьезные последствия © Dan Griffiths

Как долго длилось построение спуска?

Всего мы пробыли там шесть недель. Во многом это произошло потому, что не было четкого плана — мы делали все методом проб и ошибок, по частям создавали маршрут и проверяли его.

С каждой новой попыткой маршрут менялся, это было просто безумием Джи Атертон

Кроме того, это уникальная локация, потому что там нет дёрта. Наш спуск проходил по огромным плитам сланца. Таков рельеф этой горы: как только ты прикоснешься, пройдешь или попытаешься что-то сдвинуть, все это просто начнет скользить. Мы строили маршрут, уходили, а когда возвращались, все было не так, как мы делали это первоначально: либо все сдвигалось, либо было разрушено лавиной камней. Этот проект требовал гибкого подхода, необходимо было выстраивать маршрут и тестировать его элементы по мере того, как предпринимались попытки спуска. С каждой новой попыткой менялся маршрут, и это было настоящим безумием.

Его спуск на этой трассе был довольно агрессивным © Dan Griffiths

О чем ты думал, когда впервые заглянул в это место?

Я был чертовски напуган. Ты можешь видеть дно долины, и, когда ты попадешь туда, скорость спуска неумолимо будет увеличиваться, выходя из-под контроля до тех пор, пока ты не спустишься вниз. Я не знал, смогу ли я контролировать скорость, сумею ли я остановиться, смогу ли вообще осуществить спуск. Ничего не было известно, и единственным способом что-либо узнать был один — просто осуществить спуск. Это было ужасно.

Из-за нестабильности сланцевого покрытия маршрут менялся с каждой попыткой © Dan Griffiths

Ты использовал какую-то особую технику при спуске с горы с осыпью?

Мне просто нужно было убедиться, что я нахожусь в форме. Это был не тот случай, когда можно было немного поездить, разогреться, сделать несколько неспешных кругов и начать спуск: каждый раз, когда я садился на байк, я должен был быть абсолютно уверенным и готовым ко всему. Мне нужно было сконцентрироваться и сосредоточиться, быть физически и морально готовым к довольно агрессивной езде.

Когда ты спускаешься с горы с подобным рельефом, осторожная езда лишь создает иллюзию контроля. Твой маршрут зависит от самой горы, и это очень опасно, потому что если ты будешь спускаться, отклоняясь от маршрута, то можешь налететь на скалу, шахту или что-нибудь еще.

Джи спускался на кастомизированном велосипеде Atherton Bikes DW6 © Dan Griffiths

На видео есть момент, где ты падаешь. Это было самое сильное падение во время съемок?

Было несколько небольших промахов, кувырков и мелких падений, но ничего серьезного. У меня не было права на ошибку. Рельеф горы был довольно острым, а это значило, что любое падение может иметь очень серьезные последствия.

Кроме того, по центру карьера были открытые шахты, глубина которых составляла более 180 метров. Падение в эту шахту имело бы фатальные последствия. Трудно было прокладывать маршрут и осуществлять спуск, осознавая, что у тебя нет права на ошибку.

О чем ты думал во время падения?

Это был просто страх из-за того, насколько резким оно было. Большая часть проблемы заключалась в остановке — она с одной стороны была резкой, а с другой — очень быстрой, так что создавался огромный импульс, и эту остановку действительно трудно было держать под контролем. Когда рельеф состоит из дёрта или суглинка, падая можно получить лишь незначительные травмы. Но когда дело доходит до сланцевой поверхности, я знал, что падение обернется поездкой в больницу. Меня резко отбросило назад, и, поскольку я знал, что позади меня были обрывы, я почувствовал себя в безопасности лишь тогда, когда мне удалось остановиться. Как только я почувствовал, что отклонился назад, понял, что это может быть плохо.

Этот спуск можно сравнить с какими-либо предыдущими?

Определенно были элементы других спусков, которые я уже осуществлял. Например, большой зазор внизу составлял около 25 метров, нечто похожее я делал раньше на Rampage или Hardline.

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Даже когда я дома, в спокойной обстановке, меня не покидает мысль, что я создал нечто масштабное, что мне нужно будет преодолеть. Это ужасно Джи Атертон

Некоторые участки напоминали участки трассы скоростного спуска. Но большинство элементов были абсолютно уникальными, это и принесло мне такие незабываемые эмоции.

Если технического ландшафта недостаточно, маршрут включает огромные обрывы © Dan Griffiths

Были ли у тебя какие-либо сомнения насчет того, как преодолеть обрыв в конце маршрута?

Да, было много сомнений. Мы спланировали его преодоление еще в самом начале, и проблема заключается в том, что, когда ты запланировал нечто подобное, мысль о том, что тебе предстоит это преодолеть, не покидает голову. Эта мысль не просто в твоей голове — она с тобой от момента зарождения и до момента осуществления попытки спуска. Ты просыпаешься утром с этой мыслью. Это вызывает искреннюю озабоченность. Даже когда я дома, в спокойной обстановке, меня не покидает мысль, что я создал нечто масштабное, что мне нужно будет преодолеть. Это ужасно.

Это был суперкрутой заезд, слепой взлет, а затем длинная крутая посадка на поверхность, усеянную с обеих сторон огромными и острыми, как бритва, валунами. Я сделал несколько попыток съезда, чтобы измерить скорость, но, опять же, даже при спуске поверхность скалы была рыхлой и неустойчивой, так что каждый раз все было по-другому.

Спустившись вниз, я почувствовал, что покорил гору © Dan Griffiths

Какие были эмоции, когда ты оказался внизу?

Я почувствовал огромное облегчение. Это потрясающее чувство: ты проходишь через весь этот процесс, ищешь, решаешь, пробуешь, прокладываешь маршрут, преодолеваешь его и достигаешь финиша. Этот круговорот эмоций просто потрясающий. У меня было чувство выполненного долга. Когда я добрался до финиша, я подумал, что я все сделал правильно, я покорил гору.

Slate Line является продолжением вашего предыдущего релиза The Ridgeline. Это начало целой серии горных проектов?

Мне нравятся подобные проекты. Я думаю, что есть большой потенциал для выполнения множества масштабных горных проектов — не только в Великобритании и дома, но и в других местах по всему миру, которые мы исследуем. Фактически мы уже начали прорабатывать следующий маршрут, и мне уже немного страшно.

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