Звезда киберспорта забивает голы за «РБ Лейпциг» в FIFA и в реальной жизни

В течение почти трех десятилетий бешено популярная серия FIFA от EA давала игрокам возможность воплотить в жизнь свои футбольные фантазии с самыми крупными командами, лучшим выбором навыков и, если не придираться к нескольким ранним версиям игры, позволяла насладиться реалистичной графикой.

Но представь на мгновение, что ты на самом деле играл за одну из крупнейших футбольных команд Европы и, если это было недостаточно круто, также представлял этот же клуб на элитных киберспортивных соревнованиях FIFA. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Познакомься с Леной Гюльденпфенниг.

Лена была первой женщиной, которая участвовала в виртуальной Бундеслиге © RBLZ Gaming

На благотворительном мероприятии FIFA в прошлом году Лена, которая была футболисткой академии «РБ Лейпциг» с раннего возраста, произвела огромное впечатление на представителей RBLZ Gaming. Они связались с ней и спросили, не хочет ли она стать частью их команды в сезоне 2020–2021.

Она согласилась и в марте 2021 года стала первой женщиной, выступившей в виртуальной Бундеслиге (VBL). Теперь 20-летняя девушка совмещает игру в качестве нападающей в женской команде «РБ Лейпциг U23» с достижением целей в цифровом формате для RBLZ Gaming. Она продолжает выполнять обе этих роли, работая на постоянной основе в качестве воспитателя в детском саду.

В этом интервью она рассказывает о своей деятельности и в то же время продолжает усваивать некоторые уроки...

Лена считает, что ее деятельность на поле помогает ей в игре FIFA. © RBLZ Gaming

Ты проявляла талант к футболу с пяти лет, но когда ты поняла, что хорошо играешь в FIFA?

В интернате, когда у меня получалось обыгрывать одноклассников. Это вызывало определенный ажиотаж среди мальчиков. Я много раз обыгрывала ребят и получала много похвал. Позже у меня была собственная PlayStation и я иногда играла с друзьями.

За какую футбольную команду ты болела в детстве?

С юных лет я была фанатом футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен), но быстро нашла общий язык с футбольным клубом «РБ Лейпциг» [когда я начала подавать надежды]. Когда я была маленькой, во второй игре я играла прямо в составе РБ и с тех пор тоже болею за «Лейпциг». Сейчас я играю в команде U23. Мы играем в региональной лиге. Наша цель — хорошо отыграть сезон, совершенствоваться на индивидуальной основе и набраться опыта как молодая команда.

Замечаешь ли ты какое-либо сходство между командой RBLZ Gaming и своими товарищами по команде U23?

В команде RBLZ Gaming отличный состав, тут представлены участники разных возрастов. Там я вижу себя больше в роли наблюдателя, обучающегося. Что касается футбола, то я являюсь одной из старших участниц и стараюсь передать накопленный на этом уровне опыт своим более молодым товарищам по команде. Я также переношу некоторые аспекты, такие как тактика, стандарты, а также маршруты бега и прохождения, из настоящего футбола в виртуальный мир. Многие вещи можно перенести из игры на поле — в игру на консоли и наоборот.

В социальных сетях люди смелее выражают негатив, поэтому были эпизоды, когда я получала сообщения женоненавистнического характера. Я стараюсь не принимать их близко к сердцу и игнорировать. Лена Гюльденпфенниг

Лена с товарищами из RBLZ Gaming © RBLZ Gaming

Какой лучший совет тебе когда-либо давали по поводу игры в FIFA?

Не злоупотреблять кнопкой ускорения. Ведь часто дело не только в скорости. Иногда бывает полезно демонстрировать структурированную и спокойную игру. Это первое, чему меня научил Даниэль [Фер, тренер]: в нужные моменты сохранять спокойствие в игре и не зацикливаться на скорости.

Как выглядит обычная тренировка с тренером?

Большую часть времени мы общаемся онлайн и одновременно разговариваем по телефону. Когда мы все находимся в Лейпциге, мы иногда встречаемся, чтобы сыграть матч. Мы часто общаемся. Я смогла многому у него научиться, особенно в области мышления. Он показал мне, как сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях.

Каково было стать первой женщиной в виртуальной Бундеслиге?

Это прекрасное чувство — быть одной из двух женщин в виртуальной Бундеслиге вместе с [игроком Bayer 04 из Леверкузена] Анной Клинк. Еще более прекрасное чувство, что у меня была возможность стать первой женщиной в виртуальной Бундеслиге, которая играет и забивает голы. К счастью, я не сталкивалась с сексистским отношением в сфере футбола. Но с ростом охвата в социальных сетях мне пришлось удалить один или два комментария. Многие люди не осмелились бы озвучить такое в «реальной жизни». В социальных сетях люди смелее выражают негатив, поэтому были эпизоды, когда я получала сообщения женоненавистнического характера. Я стараюсь не принимать их близко к сердцу и игнорировать.

Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет улучшить свою игру в FIFA?

Важно соблюдать спокойствие во время атаки, набраться терпения. Необходимо дождаться, пока не появится разрыв. Если я совершила ошибку, я перехожу в прямой контрпрессинг, чтобы максимально быстро предотвратить контратаку. Для защиты контратаки также важно быстрое переключение между защитниками. Сейчас я играю по схеме 5–2–1–2, а это значит, что крайние защитники могут участвовать в атаке, появляется больше гибкости и вариативности в заключительной части игры.

Кто твой любимый игрок «РБ Лейпциг» в FIFA 21 и почему?

В данный момент СБЧ карта Дани Ольмо очень сильная. Он очень подвижный, быстрый и имеет хороший рейтинг.

Какие самые лучшие воспоминания связаны с RBLZ Gaming?

Было много замечательных моментов. В прошлом сезоне я дебютировала в паре со своим тренером Даниэлем Фером [проиграли ФК «Нюрнберг» в виртуальной Бундеслиге (VBL), она стала первой женщиной-игроком, принявшей участие в соревнованиях]. Это была не лучшая наша игра, но мы можем гордиться, ведь она вошла в историю. Мы ездили в Зальцбург, где у нас была возможность увидеть штаб-квартиру Red Bull, центр APC [Athlete Performance Center], выставочный павильон Red Bull «Ангар-7» (Flying Bulls) и стадион Вальс-Зиценхайм (Red Bull Arena). Это была отличная поездка. Нам даже разрешили поиграть в FIFA в каскадерском самолете. Нас сопровождала съемочная группа, которая сняла короткометражный фильм, мы очень гордимся этим.

Лена играет вместе с 14-летним вундеркиндом Андерсом Вейргангом © RBLZ Gaming

Сколько часов в неделю в среднем ты играешь в FIFA?

Это зависит от предстоящего турнира или игры. В обычную неделю я играю каждый будний вечер в преддверии «Лиги выходного дня», это 30 игр по 15 минут каждая в выходные. Перед турниром я буду тренироваться намного больше, чем обычно.

Что больше всего раздражает в конкурентах в FIFA? Вспышки гнева? Слишком много игры на публику?

Любое провокационное поведение, а также подбадривание или моменты, когда специально тянут время во время игры, [действует] на нервы. Но этого нельзя допускать. В игре работает золотое правило нравственности: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе.

У «РБ Лейпциг» есть SoccerBot360, устройство для улучшения периферического зрения и рефлексов. Помогает ли это улучшить реакцию в киберспорте?

Я использовала этот инструмент несколько раз и должна сказать, что поначалу пришлось немного привыкать. Но постепенно этот процесс становится все более и более увлекательным, он помогает лучше понять суть футбола и техники. Я не думаю, что это актуально для FIFA, это больше актуально для обычного футбола. Когда играешь на консоли, важна быстрота рефлексов головы и рук.

В молодости Лена была фанаткой«Баварии», а сейчас живет в Лейпциге © RBLZ Gaming

Ты занимаешься другими видами спорта?

Я играю в настольный теннис, когда нахожусь в отпуске, а недавно в RBLZ Gaming тоже появился небольшой теннисный столик и мы регулярно соревнуемся друг с другом. На все остальное у меня просто нет времени.

Что тебе сейчас нравится больше: игра в FIFA или футбол?

И футбол, и киберспорт одинаково значимы и важны для меня. Вот почему я не могу точно сказать, какое из двух направлений я бы выбрала. Футбол был моей страстью с детства. Теперь мне посчастливилось попробовать себя в сфере киберспорта. В этой сфере есть огромный потенциал для развития.

Какая твоя цель в грядущем новом сезоне виртуальной Бундеслиги (VBL) в качестве киберспортивного игрока? Ты хотела бы полностью посвятить себя киберспорту?

Я хочу научиться у ребят как можно большему. Надеюсь, в следующем сезоне у меня будет возможность снова сыграть в виртуальной Бундеслиге (VBL). Насколько далеко я смогу продвинуться в киберспорте, будет понятно по темпам и результатам моего развития в ближайшие несколько лет.