За несколько лет танцору из Швейцарии StalaMuerte удалось громко заявить о себе на хип-хоп сцене. Его невероятно четкий футворк в паре Diablo, партнером по баттлу из Парижа, удивительная гибкость и изобретательность позволили ему завоевать несколько титулов, а также обойти знаменитый дуэт Les Twins в умопомрачительном четверть-финале Juste Debout.

Момент на Juste Debout стал самым счастливым днем в его жизни и, к сожалению, одним из последних для его мамы. Все свои переживания он вложил в танец, после чего ни на минуту не останавливался на достигнутом.

Stalamuerte в Швейцарии © Little Shao

В свободное от работы, тренировок и общения с юными танцорами из Швейцарии время, StalaMuerte и Diablo вместе готовят самый беспощадный футворк в своей жизни и работают над новым совместным проектом — часовое шоу, которое будет представлено публике в 2021 году.

После столь сложного для всех 2020 года он с нетерпением ждет, когда сможет танцевать плечом к плечу с другими талантливыми танцорами из разных стран. А вступив в команду Red Bull, он почувствовал, что впереди нет никаких преград — только возможности.

Хоть StalaMuerte увлекся хип-хопом еще в детстве и уже одержал немало впечатляющих побед, можно не сомневаться, что это лишь начало его творческого пути в сфере танца. В мире много талантливых танцоров, но именно за StalaMuerte стоит следить с особым вниманием.

Если тебе не доводилось увидеть, как танцует StalaMuerte, залетай в видео с хип-хоп финала Juste Debout ниже

Хип-хоп финал

1. Хип-хоп в его крови

Брейкинг — это первый стиль, с которым я познакомился в детстве, мне тогда было семь или восемь лет. Я начал танцевать вслед за своим старшим братом. Он показал мне движения, дал видеокассеты с записями танцев и познакомил меня с культурой хип-хопа. Мой старший брат больше не танцует, зато активно работает над созданием хип-хоп битов. Мой младший брат тоже танцует. Он танцует в том же стиле, что и я, а еще увлекается ди-джеингом. Видимо, это у нас семейное.

01 2. Он смешивает многие стили

После брейкинга я увлекся смерфингом. Если не знаете, смерфинг — это такой стиль, когда мы делаем волны телом. После этого я занимался крампом, а потом хип-хоп фристайлом — это было около 11 лет назад. Многие люди спрашивали меня, занимался ли я контемпорари, и говорили, что-то вроде «чувак, ты грациозен». Мне забавно было это слышать, ведь я не изучал этот стиль. Мне нравятся движения, и неважно, из какого они направления. Когда я замечаю что-то интересное, я стараюсь добавить этот элемент в свой танец.

Stalamuerte вдохновляется движениями, а не стилем танца © Little Shao

3. От уличных выступлений до шоу на большой сцене

Впервые я выступил в возрасте 14 лет. Мы просто танцевали с другом на улице, когда нас кто-то заметил и сказал: «Ребята, как насчет того, чтобы выступить в городе?» Меня с другом пригласили станцевать, и люди были просто в восторге от нашего выступления!

Я не думал о том, чтобы стать «известным» или «знаменитым» благодаря своим танцам, пока я не начал ездить на гастроли. Первый мастер-класс за рубежом я провел в Италии — его посетили 100 человек!

Что забавно, после мастер-класса участники стали подходить ко мне, чтобы сделать совместное фото. Для меня все это было в новинку, я не понимал, что происходит. И я спросил одного из ребят: «Почему вы хотите со мной сфотографироваться? Я же не знаменитость». Мне казалось, что они сошли с ума! Другие танцоры объяснили мне, что это норма.

4. Брейкеры и хип-хоп фристайлеры из Парижа помогли ему преодолеть самое серьезное препятствие

Моей главной проблемой было то, что меня слишком заботило мнение других людей о моем танце. Я беспокоился об этом, пока не приехал в Париж. Там никто не обращал внимания на то, что думают другие танцоры. Все танцоры были талантливые и сильные, поэтому у меня не было времени сомневаться в себе. Если бы я не был уверен в себе во время баттла, мне был бы конец. Это помогло мне поверить в себя. Я перестал беспокоиться о том, что думают люди о моем танце.

5. Двое стали одним целым, когда он встретил своего брата по баттлам

Тогда мы были знакомы с Diablo уже более 10 лет, но не были друзьями или что-то вроде этого. Когда мы встречались на танцполе, мы просто говорили друг другу: «Ну как ты, норм?» Лишь четыре года назад мы с Diablo начали танцевать вместе.

Diablo реже участвовал в баттлах, и однажды я узнал, что в Германии намечается интересное соревнование. Я написал ему что-то вроде: «Бро. Я давно не видел тебя на баттле и все такое. Может побаттлимся вместе? Если готов, вперед!» Обычно он не любил танцевать в паре с другими людьми, но мы были на одной волне, поэтому он был только рад. Так что мы отправились в Германию, чтобы попробовать себя, хоть и не особо тренировались.

Мы проиграли в полуфинале, но люди были просто без ума от нас: «Ого! Парни, вам нужно поучаствовать в Juste Debout!» И после этого баттла мы сказали: «Бро, с сегодняшнего дня мы вместе до самой смерти».

Diablo (слева) и Stalamuerte (справа) © Little Shao

6. Он участвовал во множестве баттлов, но победа на Juste Debout 2019 изменила все

Больше всего я горжусь моментом, когда увидел мамину улыбку после победы на Juste Debout. До этого мы с Diablo проходили в финал уже два раза, так что в третий раз мы решили показать все, на что мы способны. «Если победим, то хорошо, а если нет, это не важно, это будет наша последняя попытка». Но мама сказала мне: «Сынок, мне кажется, что в этот раз у вас обязательно все получится. Выиграй ради меня!» Когда я позвонил ей, она была счастлива! Это был лучший момент в моей жизни. Год назад, всего через несколько месяцев после Juste Debout, мамы не стало, но когда она увидела видео с нашим выступлением, она была на седьмом небе от счастья.

7. Танцы как терапия

Танцы — мой единственный способ самовыражения. Только танцы помогают мне высвободить мои чувства. Это будто моя терапия. Я вкладываю в танец все свои переживания.

Даже на тренировках я выкладываюсь полностью. Я тренируюсь каждый день. И дело не только в танце. Все, что мы видим вокруг, наш образ жизни — все это влияет на человека и стиль танца.

Мы с Diablo не можем иначе. Сегодня мы без труда придумываем футворк вместе, ведь мы знаем друг друга, как братья, досконально. На последнем Juste Debout, в баттле против Les Twins, мы подготовили танец на кухне всего за 30 минут. Дальше все пошло, как по накатанной.

Танцы - это терапия для Stalamuerte © Little Shao

8. Он заявил о себе и вдохновил всю Швейцарию

Танцевальная сцена в Швейцарии активно развивается. OG многого достигли, но новое поколение, мое поколение и поколение после… это будет просто невероятно, я уверен! У нас есть талантливые танцоры, которые себя еще покажут.

Мне кажется, что я послужил толчком этому развитию. Когда я победил на Juste Debout в 2019 году, по моим стопам пошли многие парни и девчонки. Все лучшие танцоры из Швейцарии родом из моего города, я их многому научил и не собираюсь останавливаться на этом.

И еще я всегда использую музыкальные композиции, которые исполняют парни из моего города. У моего друга есть рэп-группа, и когда я путешествую по миру, я включаю их музыку на соревнованиях и мастер-классах. Зацените.

9. Он хочет оставить след

Вступление в ряды Red Bull — еще один большой шаг вперед. Я был очень рад, когда узнал об этом (думаю, Diablo радовался за меня даже больше), но в какой-то степени мне казалось, что это давно должно было случиться. В моей стране никто не танцует так, как я, никто не достиг того, чего удалось достичь мне, поэтому я был просто счастлив, когда узнал, что они заметили и выбрали меня. Если заниматься любимым делом и не упустить нужный момент, все случится.

Когда я перестану танцевать… то есть когда меня больше не будет, я бы хотел, чтобы после меня что-то осталось. Я хочу, чтобы мой танец и мое видение оставили след в этом мире — и особенно в моей стране.

Наш следующий с Diablo проект — наше совместное часовое шоу. Прошлый год нарушил многие планы, поэтому сейчас мы продолжаем придумывать хореографию и работать над танцем. Надеюсь, мы сможем представить это шоу в 2021 году. Следите за новостями!

10. Его совет новому поколению — верить в себя

Всё только в твоей голове © Little Shao

Никогда нельзя сдаваться. Нужно настроиться на нужный лад. Верить в себя. Если хочешь чего-то добиться в этом деле, нужно быть готовым к этому. Для меня победа в баттле — это 60% настрой и 40% техника. Если ты доволен собой и знаешь свои сильные стороны, продолжай работать, вот и все.