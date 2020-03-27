Hearthstone - игра, которая положила начало увлечению компьютерными коллекционными карточными играми, а также вдохновила многих разработчиков подобных игр - от Clash Royale до Artifact. Некогда маленький побочный проект от Blizzard превратился в одну из самых успешных игр последнего десятилетия. Это положило начало тенденции кросс-платформенных игр для мобильных устройств и ПК, и вдохновило других крупных разработчиков, таких как Valve и Riot, выпускать игры в том же стиле для их собственных успешных проектов.

Hearthstone быстро породил вокруг себя соревновательную сцену и оказался одной из самых популярных игр на Twitch, регулярно сражаясь за первенство по зрителям с Dota 2, League of Legends и Counter-Strike: Global Offensive. Призовые фонды очень быстро достигли шестизначных цифр, и вскоре Blizzard начала настаивать на большем контроле над профессиональной сценой. Но популярность Hearthstone стала настолько велика, что, в отличие от некоторых других популярных тайтлов, любительская сцена и полупрофессиональная сцена до сих пор широко распространена.

Hearthstone стал намного сложнее, чем был в самом начале, да и сам жанр ККИ никогда не был легким для освоения, и зачастую в такие игры сложно просто взять и начать выигрывать, но на самом деле нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы попасть в Hearthstone. Игра хорошо сбалансирована, и путь к профессионалам проще, чем когда-либо. Итак, вот с чего начать.

Как скачать Hearthstone

Вам понадобится учетная запись Blizzard, чтобы зарегистрироваться и играть в Hearthstone. К счастью, совершенно бесплатно можно зарегистрироваться и начать играть. Всё, что вам нужно сделать, это зайти на страницу создания учетной записи Blizzard , настроить свою учетную запись, а затем загрузить Blizzard Launcher, который позволит установить Hearthstone.

Если вам больше нравится играть на мобильном устройстве, тогда вам нужно всего лишь зайти в App Store или Google Play и найти там Hearthstone. Загрузите приложение, и всё готово к работе. Для игры на мобильном устройстве вам также понадобится учетная запись Blizzard.

Как играть в Hearthstone: основы

Hearthstone - игра один на один, в которой вы должны снизить здоровье своего противника до 0, чтобы выиграть. Нападайте на них напрямую юнитами или уменьшите заклинаниями их здоровье, но помните, что некоторые герои и карты могут восстановить их. Каждый игрок по очереди берет карту из своей колоды в руку, разыгрывает любые карты, которые может и хочет, а затем атакует непосредственно противника или его миньонов, которых он выложил на стол.

Каждая карта стоит несколько единиц маны, а сама мана имеет ограниченное количество каждый ход, что означает, что вы не можете разыграть все лучшие карты за один раз. Ваша мана увеличивается на единицу каждый ход до 10, что означает, что самые сильные карты нельзя разыграть до более поздних раундов.

По мере развития ваших способностей вы попадете в меню колод, где вы можете выбирать карты, которыми хотите играть в матче. С тысячами карт, которые разблокируются с помощью бустеров или за победу в режиме арены, вы сможете составить множество удивительных колод, каждая из которых будет с собственной неповторимой стратегией!

Как разобраться в сложных моментах игры

Временами изучение тонкостей Hearthstone может казаться невыполнимой задачей. Ведь так много нужно помнить, и даже лучшие умы на про-сцене изо всех сил пытаются разобраться во всех мелочах. Но не бойтесь, поскольку есть масса ресурсов, которые помогут лучше понять механики игры.

Один из самых простых способов обучиться игре в Hearthstone и изучить многие сложные стратегии - это просто наблюдение за скиловыми игроками на Twitch. Более медленный темп Hearthstone по сравнению с играми жанров MOBA или FPS означает, что игроки могут объяснить каждый свой шаг, и многие из самых популярных стримеров постоянно это делают. Просто отправляйтесь в Twitch и начните смотреть список самых популярных игроков, и вы сразу же найдете хорошего игрока в Hearthstone.

Если вам нужны более конкретные гайды, то есть сайты, на которых расположены созданные пользователями списки колод и руководства, такие как MetaBomb и HearthPwn или русскоязычный Hs-manacost . Это отличные места для поиска имба-колод, которые могут дать вам преимущество. Но не стоит всегда бездумно копировать эти колоды, лучше немного повозитесь, и возможно вы сможете найти секрет, который все упустили.

Текущая мета

Hearthstone постоянно меняется: новые карты выпускаются почти еженедельно, и частое обновление нового контента означает, что успешная колода сегодня может стать бесполезной уже завтра. Однако есть несколько популярных колод, которые вы можете попробовать, - это колоды разбойников, которые сосредоточены вокруг Галакронда, карта Кошмара и вечно верная стратегия Хэндлок, которая была и будет успешной с самых ранних дней Hearthstone.

Крупные турниры

В организованном Blizzard Hearthstone Masters Tour участвуют самые известные имена на про-сцене и в нём самые большие призовые фонды. Победители этого турнира пройдут в чемпионат мира, который проводится каждый год на Blizzcon. Вы наверняка научитесь новым трюкам и будете поражены 200 IQ геймингом от профессионалов высшего уровня.

В то время как турниры, организованные Blizzard, являются главным событием в мире Hearthstone, существуют и другие соревнования, создающие свои интересные истории. Например, Red Bull Mobile Esports Open - это турнир, в котором может принять участие любой, кто старше 16 лет, а это означает, что у каждого есть шанс попасть на большую сцену и бросить вызов лучшим игрокам. Нет ничего более захватывающего, чем увидеть, как кто-то новенький приходит из ниоткуда с невообразимой колодой, застающей всех врасплох!