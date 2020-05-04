Неловко выглядит попытка применить слово «классика» для описания уличного искусства, феномена недавнего, возникшего как элемент контркультуры и по-прежнему сохраняющего налет протестности несмотря на опрофанивание и коммерциализацию в наши дни. Но никак иначе не охарактеризуешь работы Кита Харинга, американского художника, который поднял стрит-арт на качественно новый уровень идейно и визуально, превратив уличные граффити и росписи из субкультурного явления в художественное высказывание, сумев привлечь к ним широкое внимание и введя в широкий художественный оборот.

Кит Харинг за работой. © Tseng Kwong Chi © Muna Tseng Dance Projects, Inc. Art & Keith Haring Foundation

От авангарда — к райтингу

В отличие от первых уличных «райтеров», в начале 1970-х гг. бомбардировавших Нью-Йорк тегами в виде собственных имен, в искусстве Харинг не был ни самоучкой, ни аутсайдером. Переехав из провинциального города Рединг в Филадельфии в более крупный и культурно развитый Питтсбург, он поступил в местную художественную школу, где проучился менее полугода, но успел организовать небольшую выставку своих работ в местном Центре искусств и ремесел. С интересом открывал для себя живопись американских и европейских модернистов: Джексона Поллока, Марка Тоби, основателя ар-брют Жана Дюбюффе, а также бельгийца Пьера Алешинского и дуэт Кристо и Жанны-Клод. Ретроспектива Алешинского прошла в 1977 году в Художественном музее Карнеги и поразила будущую легенду стрит-арта полуфантистической смесью абстракции, эстетики комикса и аллюзий на старых мастеров. Французский тандем оборачивателей всего и вся в 1976 году реализовал в Калифорнии «Бегущую изгородь», выгородив участок в двести квадратных метров дикой земли, подарив Харингу идею о возможности искусства в публичном пространстве. С которой прекрасно срифмовались граффити в вагонах подземки, которые Харинг увидит в 1978 году, когда переедет в Нью-Йорк.

Харинг открыл для себя альтернативный Нью-Йорк и квартал Ист-Виллидж с его андеграундными вечеринками, выставками, перформансами и клубной жизнью.

Кит Харинг — «Невежество = cтрах» (Ignorance = Fear), 1989. © Keith Haring Foundation

В отличие от Уорхола и Лихтенштейна, Харинг не переносил на «холст улиц» элементы массовой культуры, но превращал их в фантастический dance macabre.

Поступив в нью-йоркскую Школу визуальных искусств, где преподавали пионеры концептуального искусства Джозеф Кошут и Кит Сонньер, Харинг открыл для себя альтернативный Нью-Йорк, средоточием которого стал квартал Ист-Виллидж с его андеграундными вечеринками, выставками, перформансами и клубной жизнью, в которую художник влился почти мгновенно. Его друзьями были не чуждый стрит-арту живописец Кенни Шарф, а также Жан-Мишель Баскиа, еще не вошедший в ореол будущей славы. Баскиа был сооснователем граффити-движения SAMO, и Харинг устроил ему шуточный оммаж в легендарном «Клубе 57», где курировал выставочную программу.

Кит Харинг и Жан-Мишель Баския в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке, 1987.

Стрит-арт, поп-арт, далее — везде

Свои первые работы Харинг реализовал в городе. Поначалу придумывал фейковые заголовки из газетных вырезок, которые клеил на фонарные столбы. Затем спустился в метро, но рисовал не спреем в вагонах поезда, а мелом на пустых рекламных щитах. Композиции со своими «фирменными» персонажами — лающим псом, ползущим «светящимся» ребенком, человечками, один из которых вертит другого как обруч — Харинг изображал контурно с использованием толстых линий, подчеркивая динамику и эффект движения фигур. Райтеры зачастую оставляли на стенах теги с их именами, демонстрируя виртуозность техники и заявляя о себе из недр уличных субкультур. Харинг привнес в «искусство подземки» элементы поп-арта. Его рисунки отсылали к анимации, популярным мультфильмам и комиксам, увлекавшими художника с детства. В отличие от Уорхола и Лихтенштейна, он не переносил на «холст улиц» элементы массовой культуры, но превращал их в фантастический dance macabre с критикой в адрес нетерпимости, косности и насилия, царивших в современном обществе. Создание каждой вещи, по его свидетельству, становилось спонтанным перформансом. Прохожие останавливались и выражали реакции на увиденное, а художник интегрировал их в содержание рисунков. Которые, к его вящему удивлению, иногда почти мгновенно оказывались украденными его тайными поклонниками.

Снимая искусство с пьедестала, я возвращал его зрителям. Кит Харинг

Архивное видео: Кит Харинг в процессе создания своих работ, 1982.

Волну уличного искусства Харинг оседлал в период, когда стрит-арт из маргинального субкультурного занятия начал перетекать в «белые кубы» арт-галерей и выставляться в музеях. Крупная экспозиция граффити была организована в 1981 году в PS1, филиале нью-йоркского МоМА. В Ист-Виллидже и не менее богемном Сохо как грибы возникали галерейные пространства (51X, Razor Gallery, Fashion Moda и др.), сделавшие упор на эстетику контркультуры. В 1982 году у Харинга прошла крупная выставка в галерее Тони Шафрази, после которой его карьера устремилась вверх. Его имя значилось среди участников кассельской «Документы», биеннале современного в Сан-Паулу и в Венеции. Его настенные росписи возникали по всему миру: от Мельбурна до до Парижа, от здания Городского музея Амстердама до Берлинской стены, участок которой он расписал в 1986 году. Харинг изготавливал декорации для модных вечеринок и концертов и делал проекты с участием знаменитостей, изобразив Энди Уорхола в образе Микки Мауса и спроектировав куртку, в которой выступала Мадонна.

Кит Харинг и Мадонна в куртке, которую Кит расписал вручную, 1985.

Протест и не только

Несмотря на успех, Харинг не стремился стать декоратором светского общества, предпочитая держаться от него на дистанции и выражая удивление тем фактом, «какой силой на деле обладают критики и кураторы, способные вычеркнуть любого художника из истории искусства». Но по своему темпераменту Харинг не был романтическим одиночкой. Он был вовлечен в окружающую действительность, на которую смотрел критическим взглядом, и видел себя и свое искусство активным агентом ее изменений. В 1986 году он открыл на Манхеттене Pop Shop, где по доступным ценам продавал тиражные издания и сувениры по мотивам своих работ. Многие его вещи носили антигомофобный характер (Харинг был геем и не скрывал этого факта), критиковали колониальную политику стран Запада. В 1986 году он создал в Гарлеме знаменитую работу Crack is Wack («Крэк — отстой») о проблеме нароктической зависимости, вызванной появлением нового синтетического наркотика — крэка. А в 1989 году, спустя год после того, как у художника диагностировали СПИД, он включился в общественную кампанию по борьбе за права ВИЧ-инфицированных, представив вместе с активистской группой ACT UP знаменитый ныне постер «Невежество = страх, молчание = смерть». Незадолго до смерти он основал фонд его имени, до сих пор поддерживающий исследовательские и образовательные инициативы в области борьбы с «чумой ХХ века».

Харинг был вовлечен в окружающую действительность, на которую смотрел критическим взглядом, и видел себя и свое искусство активным агентом ее изменений.

Мурал «Crack is Wack», Кит Харинг. Гарлем, 1986.