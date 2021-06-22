Как началась история серфинга на больших волнах?

Неудивительно, что серфинг на больших волнах появился на том же острове, что и сам серфинг: Оаху, Гавайи.

На протяжении столетий гавайцы всех сословий катались на тихих волнах у южного побережья Оаху, вдоль современных пляжей Гонолулу и Вайкики.

Waimea Bay, Oahu, Hawaii - Jeff Divine © Jeff Divine

Однако примерно в середине века, с ростом популярности этого вида спорта и по мере развития технологий и конструкции досок, гавайских серферов стали привлекать более высокие волны у западного и северного берегов Оаху.

Каждую зиму на остров стало приезжать все больше серферов из Австралии, США, Бразилии и ЮАР, и вместе с гавайцами они начали покорять самые высокие волны Оаху. Долгое время топовой локацией для любителей больших волн на Оаху оставалась Макаха, но позднее ведущим местом притяжения стала Ваимеа на северном побережье, где волны были действительно огромными.

Jamie O'Brien, Pipeline © Ryan Miller

В то же время неподалеку от Ваимеа такие волны, как Пайплайн и Сансет, открыли для серферов больше возможностей и вместе с тем потребовали более разнообразного набора технических навыков, а именно катания в трубе.

Начало революции

С 1970-х серфинг на больших волнах стал популярен в сообществах серфингистов по всему миру. Тем не менее этот узкоспециализированный вид спорта оставался относительно малоизвестным, с небольшим числом последователей, а развитие снаряжения шло гораздо медленнее, чем в серфинге на малых волнах.

Затем в 1990-х годах маленькая группа серферов с Мауи задумалась над тем, как они могли бы покататься на гигантских волнах, которые разбивались о северный берег их острова. Чаще всего они наблюдали волну под названием Пихи. Глядя на грандиозный пик и трубу, а также бочки размером с грузовик, серфингисты прозвали ее Челюсти.

Nicole Pacelli tows in at Jaws with her father © Aaron Lynton

Проблема с Челюстями была в том, что они так быстро надвигались из-за горизонта, что было невозможно (по крайней мере, на тот момент) их поймать «голыми руками». И тут серфингистам Лэрду Гамильтону, Баззи Кербоксу и Дэррику Дернеру пришла блестящая идея — использовать надувную моторную лодку-шлюпку для буксировки друг друга на волну. Они прикрепили к доскам ремешки для ног и отправились покорять Челюсти.

Вскоре их изобретение стало известно во всем мире и замелькало на обложках таких журналов, как National Geographic, и в полнометражных фильмах. Так команда под названием Strapped Crew в одночасье совершенно изменила мир серфинга на больших волнах.

Laird Hamilton © Brian Bielmann

Назад к истокам... с техническим прорывом

В первые годы нового тысячелетия предпочтительным способом катания на больших волнах был тау-серфинг, пока новое поколение пуристов не без помощи изобретательных инженеров не решило вернуться к истокам.

Серферы и шейперы объединили усилия, чтобы создать новую модель доски, которая позволила бы им быстрее грести и, соответственно, ловить большие волны и в то же время была более маневренной.

Ian Walsh, aufgeblasen © Brian Bielmann

В первые годы пуристской революции казалось, что времена гидроциклов, гудящих на высоких волнах, прошли. Теперь они стали средствами спасения. Поклонники больших волн обнаружили, что могут использовать машины, чтобы прыгать по опасным внутренним участкам разломов больших волн, быстро схватить упавшего с доски серфера и увезти его в безопасное место.

Наряду с надувными жилетами и командами спасателей, гидроциклы стали неотъемлемой частью любого катания на больших волнах: будь то катание «своими силами» или буксировка, которую в свое время придумал Лэрд Гамильтон с друзьями.

Жюстин Дюпон, неприкасаемая в Назаре © Mathieu Pelikan, Siam Images

Несомненно, серфинг на больших волнах — пожалуй, один из самых высокотехнологичных экстремальных видов спорта современности, но что испытывает человек, скользящий по склону гигантской волны? Чистый адреналин, чистый кайф.

Сегодня во всем мире много ведущих серф-спотов с большими волнами: от Маверикса в Калифорнии до Маллахмора в Ирландии, от Данженс в ЮАР до Назаре в Португалии.