История скейтбординга в разрезе выдающихся событий

Краткая история скейтбординга

Взгляните на некоторые знаменательные события в истории скейтбординга изнутри этой индустрии. История скейтбординга отделена от окружающего мира и известна лишь посвященным, а некоторые темы вызывают бурные споры.

Извечный вопрос: что такое скейтбординг?

За период с 1950-х годов до наших дней скейтбординг превратился в многомиллиардную отрасль, оказывающую влияние на жизнь миллионов людей во всем мире. Скейтбординг — это вид искусства и спорта. За период существования скейтбординга открывались посвященные ему музеи и залы славы, а его представителями создавались материальные свидетельства его истории. Все это закрепило особое место скейтбординга в сердце культуры свободы.

Огонь скейтбординга был зажжен на одной из рамп в Калифорнии в 1950-х годах и с тех пор передается из поколения в поколение. За несколько десятилетий скейтбординг пережил взлеты и падения, периоды экономического процветания и популярности в мейнстримной культуре. Появлялись новые персонажи, которые привлекали к себе всеобщее внимание или завоевывали сердца обитателей городских закоулков.

Как молодежь всего мира, так и опытные скейтбордисты, стоявшие у истоков движения и наблюдавшие за его изменениями, задаются одним вопросом: «Что же такое скейтбординг?». Сам этот вопрос претерпевал метаморфозы с каждой сменой поколения. Хотя мы сделаем все возможное, чтобы дать ответ на этот вопрос в статье, стоит понимать, что наш материал — всего лишь первый шаг в большой мир скейтбординга. Этот мир — воплощение высшего выражения свободы и движения, которое позволит нам взглянуть на историю скейтбординга изнутри.

Скейтбординг © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Вниз по склону

Происхождение скейтбординга столь же неоднозначно, как и происхождение нашей Вселенной. Существует множество мнений самопровозглашенных скейт-историков о том, как, когда и где появились первые скейтборды. Считается, что они были созданы в Соединенных Штатах. Изначально они представляли собой деревянные ящики с прикрепленными к нижней части роликовыми коньками. Первые модели скейтов были оснащены ручками-рулями, как у современных мопедов. Со временем ящики заменили на деревянные доски, а рули убрали вовсе: это позволило добиться ощущения, схожего с катанием на серфе. Эти коробки-мопеды были известны еще в конце XIX века, однако лишь к 1950-м годам деревянные поддоны с глиняными колесами приобрели популярность для езды по склонам Южной Калифорнии.

До начала массового производства скейтбордов в 1959 году единственным способом начать кататься оставалось создание собственной доски своими руками. Отголосок этих самодельных скейтбордов виден и сегодня: скейтбординг неразрывно связан с идеей «сделай сам». Красота и искренность становления скейтбординга заключаются в том, что он зародился не по инициативе рынка, а благодаря непреодолимому желанию самовыражения. Чтобы понять эту простую, но глубокую истину, давайте немного изучим вопрос «Что такое скейтбординг» и, в конечном счете, подумаем над тем, что значит быть скейтбордистом.

Первые падения скейтбординга

Трудно представить себя в эпоху 1950-х или 1970-х годов в Догтауне — колыбели скейтбординга. Еще сложнее осознать, как сильно изменился скейтбординг с момента его появления. В начале 1960-х годов такие компании по производству скейтбордов, как Hobie и Makaha, начали рекламировать скейтбординг как «серфинг по тротуару» или альтернативу серфингу при низких волнах. К 1963 году компания Makaha создала первую профессиональную скейт-команду, члены которой приняли участие в первом в истории соревновании по скейтбордингу: оно состоялось в том же году в Эрмосе, штат Калифорния. К 2020 году конкурсы по скоростному спуску на скейтбордах, проходившие в начале 1960-х годов, трансформировались в жесткие соревнования по хилл-бомбингу — скоростному спуску с высокого холма — в Сан-Франциско. Форматы соревнований по фристайлу и большинство трюков, выполненных на соревновании в Эрмосе, лишь отдаленно напоминают современный скейтбординг.

Несмотря на новизну скейтбординга для американского спорта, его популярность к 1965 году упала. Соревнования по роллер-дерби привлекали гораздо больше зрителей, чем скейтбординг. В средствах массовой информации скейтбординг преподносился как опасное занятие, а колеса из глины и стойки на руках быстро наскучили публике. Чтобы понять, как скейтбординг чуть не исчез, необходимо проанализировать, почему самые ранние формы этого вида спорта не представлены в современном скейтбординге. Но вот что еще более важно: при сравнении нынешнего состояния скейтбординга с тем периодом времени мы наблюдаем одну из крупнейших трансформаций в спорте и исполнительском искусстве, которая имела место на рубеже XX–XXI веков.

Изобретая колесо (для скейтборда) заново

Именно так — не в переносном, а буквальном смысле. Колесо для скейтборда заново изобрел Фрэнк Нэсуорти: в 1973 году он предложил устанавливать на скейт полиуретановые колеса. Новые колеса, пришедшие на смену громоздким глиняным колесам 1950-х и 1960-х годов, обеспечивали такое же сцепление с асфальтом и стенами бассейна, как шипы на бутсах — с травой. С изобретением кик-тейла (приподнятой задней части скейтборда) родилось новое определение профессионального скейтборда. Авторам журналов по скейтбордингу, продаваемых в местных магазинах для серфинга, теперь было чем заняться, ведь новое увлечение скейтбордингом начало распространяться по всему миру. Всего через три года после появления нового колеса для скейтборда в 1976 году во Флориде открылся первый скейт-парк. К концу 70-х скейт-парки появились по всей Северной и Южной Америке, а вскоре после этого — в странах Европы и Азии. Распространение скейтбординга в мейнстримной культуре 1970-х годов лучше всего отражено в фильме 2005 года «Короли Догтауна». В 1975 году, как показано в фильме, скейт-команда Zephyr, возглавляемая Тони Альвой, продемонстрировала мировой потенциал скейтбординга на фестивале Ocean Festival в Дель-Мар, штат Калифорния. Этот момент является ключевым в истории скейтбординга. На фестивале стало понятно, как в следующие десятилетия изменятся соревнования по скейтбордингу.

И несмотря на все это, к началу 1980-х годов скейтбордингу был нанесен еще один сокрушительный удар. По мере того как сомнительные корпорации, не относящиеся к скейтбордингу, начали «проникать» на соревнования — предлагая спортсменам рискованные контракты и организовывая собственные соревнования в огромном количестве, — известность скейтбординга сузилась до закрытой группы любителей свободы, осваивавших скейты в пустых бассейнах на задних дворах по всей Америке. Перестали возводиться скейт-парки: расходы на страхование склонных к травмам скейтбордистов взлетели до небес. Теперь, когда скейтбординг перестал интересовать как родителей в Южной Калифорнии, так и корпорации, желающие нажиться на новых увлечениях молодежи, этот вид спорта стал визитной карточкой культуры анти-истеблишмента и набирающих популярность панк-групп 1980-х годов.

От 0 до 900

Участие команды Zephyr в фестивале в Дель-Мар в 1975 году стало масштабным событием в мире скейтбординга, сравниться с которым может только трюк «900», выполненный Тони Хоуком на Всемирных экстремальных играх в 1999 году. 27 июня 1999 года Тони Хоук с 11-й попытки приземлился в хаф-пайпе на летних Всемирных экстремальных играх и продемонстрировал самый узнаваемый трюк в истории скейтбординга. В то время ни один скейтбордист не мог представить, что два с половиной оборота, выполненные Тони Хоуком, выведут скейтбординг на новый уровень популярности. Но к тому времени, когда Тони Хоук снова официально «вернул» профессиональный скейтбординг в центр внимания публики, этот вид спорта успел претерпеть огромные изменения за период 1980-х и начало 1990-х годов. Как большинство скейтбордистов, так и те, кто не имеет отношения к этому виду спорта, могут подтвердить важность трюка «900», выполненного Хоуком. Однако те, кто недостаточно знаком со скейтбордингом, даже не представляют, насколько 80-е и 90-е годы были важны для этого вида спорта. В то время уличный скейтбординг развивался благодаря энтузиастам из неблагополучных городских районов. Именно тогда закладывались основы профессионального уличного скейтбординга, а скейт-медиа занимали свои ниши в этом мире.

Благодаря новому скейту, разработанному для выполнения трюков в воздухе, в 1978 году Курт Линдгрен придумал кикфлип, а к началу 1980-х годов Родни Маллен изобрел несколько трюков с флипом. Первые исключительно уличные скейтбордисты — Натас Каупас и Марк «Гонз» Гонсалес — снова подняли планку мастерства в скейтбординге, впервые спустившись на доске по поручням. Скейтбординг перекочевал из задних дворов с возведенными самостоятельно рампами на парковки продуктовых магазинов, огороженные красными бордюрами. Поскольку основные средства массовой информации не замечали скейтбординг, спортсмены получили возможность зафиксировать собственный взгляд на скейт-культуру. Это позволило скейтбордистам проявить себя в самостоятельном производстве медиа о скейт-культуре. Они боролись с теми силами, которые привели к тому, что скейтбординг пережил два масштабных спада популярности в конце 1960-х и в начале 1980-х годов. Теперь, когда скейтбордисты полностью контролировали факторы производства скейт-культуры, на 1993–2006 годы пришелся золотой век уличного скейтбординга. В эти годы мы стали свидетелями роста популярности Shorty’s и Чада Муска, публикации таких видео, как Mouse и Yeah Right! от Girl Skateboards, появления известных международных скейт-команд (например, FLIP Skateboards), взлета популярности LOVE Park и франшизы видеоигр THPS. Скейт-парки стали синонимом планирования общественных парков.

Трюк, о котором узнал весь мир

По мере того, как скейтбординг развивался в эпоху после Тони Хоука, взаимодействие спортсменов с обществом изменилось. Скейтбординг сблизился со своим уличным направлением: теперь под профессиональным скейтбордистом понимали не того спортсмена, который участвует в соревнованиях, а того, кто снимается в скейт-видео. Массовая скейт-культура находила воплощение в новых формах индустрии развлечений. Благодаря франшизе видеоигр Tony Hawk Pro Skater имя Тони Хоука и название трюка «олли» стали нарицательными. Бэм Марджера исполнил пародийную роль профессионального скейтбордиста в реалити-шоу «Да здравствует Бэм!». По мере того, как компании открывали для себе скейт-среду, скейтбординг получал все большее признание, а лучшие скейтеры начали получать ощутимое вознаграждение за свой труд.

Сегодня Street League и Всемирные экстремальные игры собирают самые большие толпы за последние годы. Чем больше аудитория, тем пристальнее ее внимание: сегодня для главных СМИ скейтбординг по-прежнему ассоциируется с дурными вкусами подростков и молодежью в целом. Тем не менее ответвления скейтбординга также продемонстрировали значительный рост популярности. Таким образом, чаша весов вновь склонилась на сторону скейтбордистов. За последние пять–десять лет девушки-скейтбордистки превратились в наиболее активно растущую категорию среди фанатов этого вида спорта. Сегодня скейтбординг является крупнейшим женским видом спорта в Афганистане. Теперь скейт-парки можно найти на всех основных континентах мира. Каждый день снимаются и публикуются бесчисленные видео в социальных сетях. Скейтбординг по-прежнему остается одним из самых открытых и доступных проявлений свободы в мире.