Впервые! Hockey Stigg на Red Bull Шлем и Краги!

Интервью с легендарным Hockey Stigg, возглавившим свою команду на отборе Red Bull Шлем и Краги в Санкт-Петербурге!

«Ждите интересный контент о турнире!»

– Перед турниром, ты бросил клич по своим пабликам в соцсетях – любой желающий мог подать заявку и сыграть за твою команду на отборе в Санкт-Петербурге. Вы остановились на четвертьфинале – нет досады, что не удалось выиграть?

– Конечно, приятно бы победить и выйти в национальный финал – но для многих из нас, это был первый подобный опыт. Хотелось не то, чтобы «выиграть любой ценой», а скорее провести хорошо время и поиграть в хоккей – с этой задачей справились!

Команда Hockey Stigg © Александр Шнейдмиллер

– Red Bull Шлем и Краги проходит уже в пятый раз. Ты впервые участвовал в турнире – но, наверняка, слышал о нём ранее? Как вообще возникла идея участия?

– Безусловно, слышал про турнир и прежде. Организаторы пригласили, а у меня были интересные идеи для показа нашим зрителям. Часть контента мы уже выложили, сейчас собираем материал – расскажем и покажем, как всё было. Постараемся сделать интересно! Да, что-то из задуманного осуществить не удалось, но дворовый хоккей – вообще очень непредсказуемый.

– Шлем и Краги позиционирует себя, как турнир именно дворового хоккея. В твоём детстве, дворовый хоккей был похожим?

– И да, и нет. Улица, мороз, холод – это всё было. Сейчас я сам не играл, был на тренерском мостике – так что я мёрз, и теперь представляю каково было моим родителям, когда они смотрели за моей игрой в детстве. А вот когда ты играешь, потеешь – то тебе, конечно, не холодно. Для дворового хоккея, в «Шлем и Краги» достаточно высокий уровень – видно, что большая часть команд имеет за плечами весомый опыт игры в хоккей. Все ребята очень уверенно катят, владеют шайбой, играют быстро – это главное отличие от хоккея в детстве. Помедленнее я тогда играл, прямо скажем.

Игрок команды Hockey Stigg © Александр Шнейдмиллер

– Национальный финал прошлого сезона выиграла московская команда «Бутырка» – с игроками, выступавшими на уровне МХЛ и ВХЛ, и даже за юниорскую сборную России. Наверняка, и ты встретил знакомых по игровому прошлому на отборе в Санкт-Петербурге?

– Да, были знакомые лица – но скорее не по моему спортивному прошлому, а просто по выступлениям за местные команды. Кто-то играл за молодежки СКА или «Динамо», кто-то вспомнился по играм за хоккейные школы. В общем, знакомых увидел действительно много – но не факт, что они меня узнали. Я же в маске!

В глазах детей, «Hockey Stigg» – как супергерой!

– Помимо Youtube-канала с более 200 тыс. подписчиков, у Вашего проекта уже есть сайт с продажей фирменной одежды, проводятся мастер-классы и сборы по хоккейному мастерству для детей. А каковы ближайшие цели? Может быть, открытие хоккейной школы под собственным брендом?

– Нет, так далеко мы точно пока не заглядываем. Как говорится, если далеко смотреть – то можно споткнуться. Хочется регулярно радовать зрителей новыми видео – в то же время, мы ищем новые форматы, так как старые потихоньку себя изживают. Всегда нужно впрыскивать новую кровь в жизнь канала. Это творческий путь – мы по нему идём, наверное, как и в любой другой отрасли. Конечно, прошедший год внёс свои коррективы – иной раз мы даже не имели возможности создавать контент. Одна из наших глобальных целей, что пока не удалось – путешествовать по другим странам и рассказывать о хоккее в них. Будем искать что-то новое, но так как для нас это скорее не работа, а хобби – будем отталкиваться в первую очередь от того, что нам интересно.

– Твое участие в Red Bull Шлем и Краги, наверняка, привлекло внимание участников турнира – может быть, предлагали идеи для канала или просили о фото?

– Фотографий было не так много. Многие из участников имеют за плечами большой опыт, поэтому я не очень их удивил своим присутствием. Вот если бы там было море детей – тогда, наверное, минут 30 только подходил бы ко льду! Основная обратная связь идёт от детишек – в их глазах «Hockey Stigg» как супергерой!

– Команды из Санкт-Петербурга пока ещё ни разу не выигрывали финал. В этом году Питер представят на финале сразу две команды – как думаешь, сумеют навести шороху и побороться за победу в Москве?

– Уверен на сто процентов, что будет ожесточённая борьба! В каждой из команд, что попадут на финал – игроки высокого уровня, одинаковые шансы на победу. Как и на профессиональном уровне, всё решат детали – кто будет внимательнее и подготовится с учётом всех тактик и стратегий. По тому, что я увидел на отборе в Санкт-Петербурге, явного фаворита нет – побеждают именно в деталях. Даже если звёзды сошлись – у одной команды игра пошла, а у другой нет. Здесь просто нет права на ошибку!

– Хотелось бы узнать напутствие всем командам и участникам финала – от самого «Hockey Stigg»!