Две пары, без которых не может жить Кристофер Турделл

Кристофер Турделл – один из величайших фрирайдеров современности. На данный момент шведскому райдеру 30 лет и он находится на пике формы. В 2018 году Турделл стал чемпионом Freeride World Tour и с тех пор является главным претендентом на титул. В сезоне-2019 Кристофер остановился в шаге от золотых медалей, уступив первое место лишь на последнем этапе сезона в швейцарском Вербье, где стал третьим.

Этот год прорайдер из Швеции начал с победы на этапе Freeride World Tour в канадском городе Голден, а затем стал третьим в Андорре. Из-за преждевременного завершения сезона-2020, связанного с глобальной ситуацией в области здравоохранения и введением ограничений на передвижения, Турделл не сумел вернуть себе титул, став вторым.

Japan Standard Time

Воспользовавшись перерывом в соревнованиях, мы узнали о Кристофера Турделла нужен ли прорайдеру безлимитный запас лыж и какие две пары считает лучшими во всём мире.

Сколько лыж ты обычно меняешь в течение одного сезона и какие лыжи ты предпочитаешь сейчас?

На самом деле, за последние пять лет я не менял лыжи ни разу. Black Crows Anima – одна из моих любимых пар на все времена по причине их прочности и долговечности. Лыжники нередко тратят по пять пар одной и той же модели за один сезон. Но единственный раз, когда мне пришлось менять свои Anima, – это когда новая модель была готова, чтобы я её протестировал. Они могут справиться с катанием по отвесным скалам, с быстрым набором скорости и хорошо смотрятся под моими ботинками. Они мне нравятся.

Black Crows Anima © Fabian Omne

Что, на твой взгляд, является главной характеристикой идеальных лыж?

Что ж, на мой взгляд, – это комбинация гибкости, хорошей амортизации и радиуса поворота. Думаю, что у идеальных лыж должны быть сбалансированы все эти факторы.

Фрирайд во всей красе © Fabian Omne

Давай представим, что тебе нужно выбрать лишь две пары лыж, чтобы кататься на них до конца своей жизни. Каким был бы твой выбор?

Конечно же, Black Crows Anima и Black Crows Corvus Freebird.

Но почему Anima?

Объяснить очень просто. Моя профильная сфера в катании на лыжах -– фрирайд. Так вот, как раз Anima – превосходные лыжи для высокогорных трасс, скальных обрывов, и, в то же время, резких и манёвренных поворотов между деревьями. Во время катания на курорте или в дни соревнований я знаю точно, что с этими плохишами на ногах я могу быть спокоен.

Тогда почему Corvus Freebird?

Corvus Freebird – одни тех из лыж нового поколения, которые созданы для скорости как при спуске, так и при подъёме. Очень часто эти лыжи называют «стабильными, но весёлыми». И в данном случае нет другого способа описать их лучше. Кроме того у них прикольный дизайн.

Кристофер Турделл © Fabian Omne

А если бы тебе пришлось выбрать только одну пару лыж, на каких из этого дуэта остановился бы твой выбор?