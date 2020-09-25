Две пары, без которых не может жить Кристофер Турделл
© Fabian Omne
Выбираем лыжи для фрирайда вместе с чемпионом Freeride World Tour 2018.
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Кристофер Турделл – один из величайших фрирайдеров современности. На данный момент шведскому райдеру 30 лет и он находится на пике формы. В 2018 году Турделл стал чемпионом Freeride World Tour и с тех пор является главным претендентом на титул. В сезоне-2019 Кристофер остановился в шаге от золотых медалей, уступив первое место лишь на последнем этапе сезона в швейцарском Вербье, где стал третьим.
Этот год прорайдер из Швеции начал с победы на этапе Freeride World Tour в канадском городе Голден, а затем стал третьим в Андорре. Из-за преждевременного завершения сезона-2020, связанного с глобальной ситуацией в области здравоохранения и введением ограничений на передвижения, Турделл не сумел вернуть себе титул, став вторым.
Japan Standard Time
Воспользовавшись перерывом в соревнованиях, мы узнали о Кристофера Турделла нужен ли прорайдеру безлимитный запас лыж и какие две пары считает лучшими во всём мире.
Сколько лыж ты обычно меняешь в течение одного сезона и какие лыжи ты предпочитаешь сейчас?
На самом деле, за последние пять лет я не менял лыжи ни разу. Black Crows Anima – одна из моих любимых пар на все времена по причине их прочности и долговечности. Лыжники нередко тратят по пять пар одной и той же модели за один сезон. Но единственный раз, когда мне пришлось менять свои Anima, – это когда новая модель была готова, чтобы я её протестировал. Они могут справиться с катанием по отвесным скалам, с быстрым набором скорости и хорошо смотрятся под моими ботинками. Они мне нравятся.
Что, на твой взгляд, является главной характеристикой идеальных лыж?
Что ж, на мой взгляд, – это комбинация гибкости, хорошей амортизации и радиуса поворота. Думаю, что у идеальных лыж должны быть сбалансированы все эти факторы.
Давай представим, что тебе нужно выбрать лишь две пары лыж, чтобы кататься на них до конца своей жизни. Каким был бы твой выбор?
Конечно же, Black Crows Anima и Black Crows Corvus Freebird.
Но почему Anima?
Объяснить очень просто. Моя профильная сфера в катании на лыжах -– фрирайд. Так вот, как раз Anima – превосходные лыжи для высокогорных трасс, скальных обрывов, и, в то же время, резких и манёвренных поворотов между деревьями. Во время катания на курорте или в дни соревнований я знаю точно, что с этими плохишами на ногах я могу быть спокоен.
Тогда почему Corvus Freebird?
Corvus Freebird – одни тех из лыж нового поколения, которые созданы для скорости как при спуске, так и при подъёме. Очень часто эти лыжи называют «стабильными, но весёлыми». И в данном случае нет другого способа описать их лучше. Кроме того у них прикольный дизайн.
А если бы тебе пришлось выбрать только одну пару лыж, на каких из этого дуэта остановился бы твой выбор?
Это были бы Black Crows Anima. Хотя бы потому, что они обладают выдающимися свойствами в высокогорье.