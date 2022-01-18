Будучи почти на грани провала чемпионата, Team Spirit перевернули игру и стали победителями The International 10. Это их история из первых уст.

TORONTOTOKYO поднимает трофей Aegis of Champions после победы на TI10 © The International 2021

“Сложно описать это чувство,” - говорит Александр TORONTOTOKYO Хертек. “Каждый, кто начинает играть в Доту, мечтает однажды поднять над головой Аегис. Во всем мире можно сосчитать по пальцам тех людей, кому удалось этого добиться. Для меня это желание исполнилось.”

Трудно переоценить значимость этого момента. Несмотря на то, что команда Team Spirit не была в числе фаворитов турнира, ребята выигрывают прошедший в октябре 2021 года The International 10, достигнув вершины Dota 2 и забрав величайший в истории киберспорта призовой фонд.

Каждый, кто начинает играть в Доту, мечтает однажды поднять над головой Аегис Александр TORONTOTOKYO Хертек

Еще более занимателен тот факт, что команда вообще могла не квалифицироваться на турнир. TS просто не удалось собрать достаточно очков Dota Pro Circuit за регулярную часть сезона, чтобы забронировать себе место в грядущем чемпионате. Пройти открытые квалификации команде также не удалось, что подвергло сомнению их шансы на успех на TI.

В региональных квалификациях команда Team Spirit прошла в отборочных по верхней сетке. На своем пути обыграв Winstrike Team, PuckChamp и HellRaisers.

В гранд-финале квалификации на The International 10 по Dota 2 для СНГ команда обыграла Team Empire. Матч завершился со счетом 3:2. Тем самым команда Ярослава Miposhka Найдёнова заработала слот на TI10.

Сейчас же, когда буря утихла и ребята смогли осознать произошедшее, мы говорим с победителями об этом приключении - вот их мысли о нем и о том, что их ждет дальше.

Команда Team Spirit празднует победу на соревнованиях The International 10 © Dota 2 The International 2021

“Мы были уверены в своих силах” - говорит Мирослав Mira Колпаков. “Но если честно, никто в команде не ожидал, что мы выиграем TI. Конечно, мы знали, что способны дать отпор противникам, и все будет зависеть только от того, выложимся ли мы на полную”.

“Для многих игроков нашей команды это был первый турнир такого уровня, они были в восторге” - добавляет Ярослав Miposhka Найденов - капитан команды. “Мы просто играли так, как считали лучшим, и каждая победа придавала нам еще больше уверенности”.

Очевидно, что важным ключом к успеху был и процесс подготовки, как физической, так и моральной, вкупе с невообразимым количеством сыгранных в Доту матчей.

“Конкретно перед этим турниром, внимание особенно уделялось моральному состоянию игроков, их психологической подготовке, и это дало результат” - объясняет тренер Айрат Silent Газиев. “Наши менеджеры сделали все возможное, чтобы наше время и мысли были посвящены только Доте и подготовке к играм. Физические упражнения, Дота, психолог, Дота… Много-много Доты. Было нелегко, но оно того стоило.

На нас не возлагали надежд как на победителей чемпионата, но мы были уверены в своих способностях Дмитрий Korb3n Белов

С началом турнира команде пришлось несладко: первые два матча обернулись поражениями от Vici Gaming и Team Secret, и ребятам пришлось потрудиться, чтобы изменить ход событий. Но соперники быстро поняли, почему TS не стоит недооценивать.

“На нас не возлагали надежд как на победителей чемпионата, но мы были уверены в своих способностях” - говорит менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов.

Арена Națională чувствует команду Team Spirit на The International 10 © Dota 2 The International 2021

Зрителям и противникам пришлось наконец воспринять Team Spirit всерьез после их победы над отстаивающими титул действующими чемпионами - командой OG - в третьем раунде нижней сетки. Следующими на очереди оказались Virtus Pro, доминировавшие над TS во время Dota Pro Circuit. Интригующая серия из трех игр закончилась победой Team Spirit, ставшей для них переломным моментом турнира.

“Наша игра против VP была особенно важна и суперэмоциональна” - говорит Miposhka. “Многие считают, что этот матч определил лучшую команду СНГ. Для нас было важнее наконец выиграть у них, потому что долгое время ни на одном турнире, где мы встречались, нам не удавалось взять ни серии против VP”

Затем Team Spirit снова встретятся с Invictus Gaming, отправившими их в нижнюю часть турнирной таблицы. В этот раз победа была на стороне россиян, и после напряженного противостояния с Team Secret в финале нижней сетки, они оказываются в гранд-финале против PSG.LGD. TS побеждает в первых двух играх, после чего две проигрывает, и готовится к эпическому финальному сражению. То, что произошло дальше - это демонстрация высококлассного мастерства всей команды, особенно керри-игрока Ильи Yatoro Мулярчука - все это позволило Team Spirit одержать безоговорочную победу.

Мы не привыкли к такой публичности Ярослав Miposhka Найденов

Ошеломленные собственным успехом, TS быстро оказались в центре международного внимания, и даже персонально приняли поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина.

“Мы не привыкли к такой публичности” - признается Miposhka. “То есть, мы играли в доту на протяжении нескольких лет, и никому до нас не было дела, а тут вдруг тебя приглашают на шоу, присылают отовсюду просьбы дать интервью. Это отличная возможность показать всем, кто не считает киберспорт чем-то серьезным, что на самом деле это огромная и очень интересная сфера деятельности. Хочется верить, что своей победой мы смогли привлечь множество новых людей в сообщество. Это очень здорово”.

Команда также поспешила выразить искреннюю благодарность своим фанатам по всему миру, которые с самого начала следили за этой невероятной “историей Золушки”. Испытанная в момент триумфа эйфория была несколько омрачена: из-за коронавирусных ограничений, победа отмечалась при пустых трибунах.

“Без той поддержки, какую мы получали от наших фанатов, было бы гораздо труднее добиться такого результата” - говорит TORONTOTOKYO. “Нам присылали электронные письма, фотографии, голосовые записи. Так что, несмотря на пустые трибуны в Бухаресте, мы знали, что нас поддерживают. Это помогло вложить больше сил не только ради команды, но и для фанатов”.

“Теперь мы очень хотим вернуться на TI и попробовать снова его выиграть” - добавляет Yatoro. “Но на этот раз уже со зрителями на арене”.