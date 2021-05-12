Почему нужно сделать лишь один прыжок, чтобы превосходно прыгать в будущем?

В этой статье MTB RAW 2 сезоны · Эпизод 33 Все серии

На самом деле необязательно делать масштабные или техничные прыжки, чтобы научиться прыгать. Фактически все, что нужно, — это всего лишь один прыжок. И он не обязательно должен быть с большой высоты. Спроси у слоупстайл-райдеров Эмиля Йоханссона и Мартина Сёдерстрёма.

Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём — два самых крутых райдера © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Сегодня они являются двумя лучшими райдерами в мире, но в детстве они научились прыгать и выполнять трюки абсолютно случайно. Эмиль научился делать свой первый трюк «360» во время прыжка из канавы, а когда Мартин начинал кататься, понятия «слоупстайл» вообще не существовало.

Скорее всего, ты думаешь, что тебе нужно множество подушек безопасности, ямы с пеной и огромный парк с грунтовыми трамплинами, чтобы научиться прыгать. На самом деле, все, что требуется, — это сделать один небольшой прыжок, много повторений и иметь большую мотивацию.

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1. Тебе не нужно целенаправленно совершать прыжок, чтобы научиться трюкам.

Сегодня есть множество удивительных мест и локаций, чтобы научиться прыжкам — просто посмотри на The Dome Adrenaline Zone в Евле, Швеция, La Poma в Барселоне, Испания, или на трассу A-line в парке Whistler Bike Park в Уистлере, Канада. Это места мечты для всех, кто любит прыжки с трамплина, и, хотя ты можешь съездить туда один-два раза, не у всех есть возможность туда попасть. Скорее всего, у многих есть возможность попрактиковаться на паре дёртовых трамплинов на дороге, в местном скейтпарке, или, может быть, как в случае с Эмилем Йоханссоном, ты научишься выполнять свои первые трюки, выпрыгивая из канавы на велосипедную дорожку рядом со своим домом.

По сути, это даже не был прыжок в классическом смысле, но именно так я научился делать свои первые трюки: ноу хэнд и 360 Эмиль Йоханссон

На протяжении многих лет Йоханссон проводил время в этом небольшом зале BMX © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Дома рядом с велосипедной дорожкой была эта канава. Кто-то построил у этой канавы крошечный трамплин, чтобы можно было выпрыгнуть оттуда на велосипедную дорожку, и я делал это много раз. По сути, это даже не был прыжок в классическом смысле, но именно так я научился делать свои первые трюки: Ноу Хэнд и 360», — вспоминает Эмиль Йоханссон.

2. Лишь один небольшой прыжок может привести тебя на соревнования Crankworx

Сегодня он является одним из лучших слоупстайл-райдеров в мире, на его счету три победы в слоупстайл-соревнованиях Crankworx, он владеет потрясающим репертуаром трюков. Теперь он может отрабатывать масштабные прыжки у дома. В паре часов езды находится Центр экстремальных видов спорта Dome Adrenaline Zone, но все эти возможности появились у него лишь недавно. Раньше его основным местом для тренировок был небольшой местный зал BMX с трамплинами.

В этом месте отрабатывались основы, благодаря которым он построил свою карьеру, ведь именно на этих трамплинах он отрабатывал трюки большую часть времени из трех лет, проведенных в старшей школе. Именно эти трюки он демонстрировал на более крупных трассах соревнований FMB Gold и Crankworx Slopestyle.

Я приходил туда каждый день и отрабатывал элементы Эмиль Йоханссон

Эмиль Йоханссон легко выполняет трюк © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Когда я пошел в среднюю школу и у меня не было машины, это было единственным местом, где я мог тренироваться. Я приходил туда каждый день и отрабатывал элементы», — говорит Эмиль. Но даже когда его карьера пошла вверх и у него появились лучшие условия для тренировок, он все еще использовал этот небольшой трамплин в качестве тренировочной площадки. «Перед вылетом на соревнования Crankworx в Новой Зеландии в 2019 году, я провел последние часы, тренируясь на этом трамплине».

3. Ты должен изучить основы

Сёдерстрём расправляет «крылья» в прыжке над небольшим трамплином © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

Мартин Седерстрём хорошо знаком с этим трамплином в Фалуне. Именно здесь в настоящее время он обучает студентов из местной средней школы навыкам MTB, и это ближайшее крытое место, где они могут кататься зимой. Как и Эмиль, он убежден, что отработка одного прыжка снова и снова — это лучший способ развить свои навыки прыжков.

Сейчас многие уделяют мало внимания основам райдинга, в том числе и потому, что сейчас есть так много удивительных мест, где можно практиковаться Мартин Сёдерстрём

Мартин едет по стене © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Сейчас многие уделяют мало внимания основам райдинга, в том числе и потому, что сейчас есть так много удивительных мест, где можно практиковаться. Они не тратят время на изучение основ: например, как правильно выполнять банни-хоп, прыжок или поворот. А ведь эти базовые элементы так же важны для общего контроля над велосипедом и помогают сформировать хорошие навыки для перехода на трассу. Оптимальное место для отработки и практики — это площадка с ровной поверхностью, например автостоянка или гравийная площадка. Это те места, которые каждый может посетить в любое время года», — объясняет Мартин.

Оптимальное место для отработки и практики — это площадка с ровной поверхностью, например автостоянка или гравийная площадка. Это те места, которые каждый может посетить в любое время года Мартин Сёдерстрём

5. Будь более креативным

Поверь, он знает, о чем говорит. Когда Мартин рос, было не так много мест, где можно было бы кататься и практиковаться. Фактически слоупстайла в то время даже не существовало. Тогда акцент делался на грунтовые трамплины и уличную езду. Мартин вспоминает: «Мне приходилось проявлять фантазию и использовать творческий подход. Приходилось находить естественные выступы и камни в лесу, чтобы осуществить с них прыжок. Мы часами прыгали вниз с лестниц в городе, а если слышали о том, что кто-то сбрасывает грунт где-то поблизости, мы быстро ехали туда и пытались придать этому дёрту форму трамплина».

Имея за плечами весомую карьеру, Мартин стал иконой в мире маунтинбайка, и будет справедливо сказать, что его путь к успеху был долгим и начинался он с прыжков с маленьких выступов в лесу.

6. Повторение — ключ к успеху

Йоханссон и Сёдерстрём уходят в отрыв в Ервсё

И Мартин, и Эмиль согласны с тем, что очень круто прыгать с больших трамплинов и в парках, но отработка одного прыжка лучше скажется на общих навыках. «Когда ты прыгнешь 10 раз, ты точно узнаешь, какая скорость тебе нужна, чтобы все получилось, как надо, и ты будешь чувствовать себя комфортно в воздухе. Как только ты этому научишься, ты сможешь выполнить некоторые трюки. Повторение является ключевым элементом успеха, и нет лучшего способа, чем практиковать один и тот же прыжок снова и снова», — объясняет Мартин.

Не существует никаких легких путей или особенных секретов: в основе успеха лежат последовательность и многочасовая практика Эмиль Йоханссон

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