5 способов, как выделиться в брейк-дансе

Пионеры брейкинга, начинавшие свой путь в 80-х и 90-х годах, не могли себе и представить насколько далеко шагнут технологии интернет-маркетинга поколения би-герлс и би-боев.

Сегодня никому не известная би-герл может выложить в социальную сеть свой самый сложный танец, а би-бой из деревни — ролик с отрывком из своего танца и «взорвать» этим видео мир. Возможно, на следующее утро этих танцоров будет ждать целое море возможностей и слава, на обретение которых брейкерам прошлых поколений потребовались бы годы.

В настоящий момент доступ к миру брейкинга прост как никогда. Простое действие в Instagram — и вы уже смотрите исполнения лучших танцоров планеты. Однако главный вопрос состоит в том, как обрести свой собственный стиль, чтобы выделиться из толпы?

Ниже мы предлагаем пять основных идей, которые помогут ответить на этот сложный вопрос.

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1. Включай в танец элементы своей культуры.

Прежде всего, вспомни о своих корнях. Если ты из Колумбии или Кубы, то попробуй включить в танец ритмы сальсы, кумбии или румбы. Неважно, кто ты — русский, кореец, японец или нигериец, — ты должен ценить богатство своей культуры и то, как танцевали твои предки. Если ты брейкер из холодного города, покажите всему миру через свое искусство, каково это танцевать при минусовых температурах. Уважай, ищи и изучай свои истоки, а затем включай интересные элементы культуры в свой танец.

2. Используй танец, как способ высказаться.

Самое ценное, чем обладают все танцоры хип-хопа, — это бесстрашие и выносливость в преодолении препятствий. Кому-то бывало нечем платить за квартиру, а другие были вынуждены жить вдали от своих семей, потому что в их культуре брейкинг считался чем-то несерьезным. Некоторые брейкеры сумели восстановиться после тяжелых травм, несмотря на прогноз, что они больше никогда не смогут танцевать. А кто-то за увлечение этим стилем танцев оказался изгоем. Какое бы событие ни вдохновило тебя на то, чтобы стать брейкером, старайся донести свою историю зрителям, придавая таким образом своему стилю индивидуальность.

История би-герл Nadia:

История би-гёрл Nadia

3. Пробуй разную музыку.

Брейкинг невозможен без музыки. Можно прекрасно выполнять разные элементы, например хэд спин (head spin) или павер мув (power move), но без музыки они не станут танцем. Включи новый трек и почувствуй, как звучит каждый инструмент, а затем экспериментируй с разными темпами, мелодиями и паузами. Двигайся в разных стилях — будь то хеви-метал или панк — и наблюдай, как энергия музыки влияет на танцевальные элементы. Пробуй все, что найдешь: старый добрый фанк, новый хаус, грайм, госпел, драм-н-бэйс, motown. Когда поймешь, какой жанр, подходит тебе больше всего, — это будет танец совершенно нового уровня.

4. Узнай больше о своих корнях.

Знание — это сила, и стать лучше в том, что делаешь, можно только зная и понимая историю этого направления. Обратись к тому, чем вдохновлялись люди, повлиявшие на тебя. Узнай больше о тех, кто стоял у истоков брейкинга, рэпа и граффити. Изучая историю выбранного направления, ты сможешь не только отдать дань истокам, включая интересные находки для своего стиля, но также приобщить к этой истории новое поколение.

Crazy Legs, Mr Wiggles, Rockafella и Ynot обмениваются опытом © Little Shao/Red Bull Content Pool

5. Будь собой и оттачивай стиль своих движений.